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Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт объявила об отставке
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в понедельник сообщила канцлеру Германии Олафу Шольцу о желании покинуть пост.
Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я попросила канцлера освободить меня от исполнения этих обязанностей", – отметила Ламбрехт.
"Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет освещать факты и обсуждать решения о солдатах, Бундесвере и политике безопасности в пользу граждан Германии", - отметила она.
Топ комментарии
+8 Zalet
показать весь комментарий16.01.2023 12:02
+7 Mlrs Himers
показать весь комментарий16.01.2023 12:09
+6 Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий16.01.2023 12:05
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Пожалуйста, подождите...
Список скандалів "Ламбрехта" дуже довгий і Шольцу було начхати, незважаючи на те, що наша армія перебуває у вкрай смішному стані і, напевно, навіть не зможе захистити Німеччину від голландсько-бельгійського військового альянсу.
Більшість людей тут налякані або цінами на продукти харчування та житло, або фантастичним кліматичним колапсом
Все Пумы во время учений сломались.
Что бы было с Германией, если бы Путин на Ил-76 скинул десант на Берлинский аэропорт.
Капут.
В принципі, деякі політики тут думали про Україну.
А як щодо не "насрав і полетів" - а нести відповідальність за свої дії, а саме підрив обороноздатності країни?
Дивлюсь, в "некорумпованій" Німеччині все точно так само як і в "корумпованій" Україні - а саме - рука руку миє, ворон ворону око не виклює...
"Коли в січні 2022 року близько 200 000 російських солдатів підступали до кордону України, Ламбрехт з гордістю оголосила про постачання 5000 шоломів до України, - пише Bild, резюмуючи: - Ганьба!"
Вона всіляко гальмувала передачу ЗСУ будь-яких озброєнь, в тому числі танків.
Говорячи про війну, міністерка повідомила, що отримала купу вражень і цікавих зустрічей.
У Німеччині мало хто сумуватиме за Ламбрехт: порожні арсенали та жалюгідне забезпечення Бундесверу - ось що залишає вона після 11 місяців війни.
Її наступницею Bild називає уповноважену Бундестагу у справах збройних сил Єву Хьогль. Ця пані недалеко відійшла від колеги.
Більшість її заяв по Бундесверу й допомозі України - це скигління про мізерні запаси та власні потреби.
Щоправда, Хьогль бодай визнає, що "Леопарди" дуже допоможуть Україні. Це вже прогрес. Bloomberg пише, що Берлін таки дотиснули, наступного тижня може бути очікуване нами рішення по танках.
Німецькі генерали відверто кажуть, що їх уряд досі пережовує "соплі Меркель"..."
Читати далі.
У німецькій пресі писали, шо імовірною кандидаткою може стати Штрак-Циммерманн з опозиційною ХДС, яка вже декілька місяців наполягає на поставках леопардів до України. Але, нажаль, шанси мізерні.
https://www.n-tv.de/politik/Wer-*******-auf-Lambrecht-folgen-article23844842.html
Видно, що УКРАЇНЦЯМ після кораблика "мацква" тепер треба буде ще послати НАХ... і завербовану швабську фсбешну агентуру з бундестагу та бундесрату...!!!
США, ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ та державам ЄВРОСОЮЗУ і НАТО треба ЗРОБИТИ КАРДИНАЛЬНІ ВИСНОВКИ, наскільки ГЛИБОКО АГЕНТУРА ФСБ підоросії проникла у державні, економічні, фінансові, інформаційні, наукові, та ВІЙСЬКОВО ПРОМИСЛОВІ ІНСТИТУТИ ТА ГРУПИ Німеччини, Австрії та Угорщини і яка кількість працівників та керівників цих установ завербовані ФСБ для повної деморилізації та саботажу у цих державах на необхідну ВИМОГУ ФСБ підоросії...!!!
НІМЕЧЧИНА, Австрія та Угорщина це кацапо-підороські АНКЛАВИ підороських общин (переселенців) ФСБ, котрі десятиліттями створювалися від 1945 року службами нквс, смерж, кгб, штазі і фсб, агентура котрих проникла в усі сфери економіки, промисловості і державного управління цих держав...!!!
Їхні "завербовані еліти" роками сиділи на газо-нафтовій трубі і заробляли та збагатчувалися теліпаючи язиками пропідороську політику та брехню, за рахунок підоросії, яка їх таким методом збагатчувала, плодила та обожнювала....!!!
Що виробляли ці "фсбешно політичні завербовані еліти" в Німеччині, Австрії, Угорщині...???!!!
Та НІЧОГО...!!!
Від них на десятки кілометрів аж тхне кремлядсько-підороською політикою падалі, брехні, риторикою шахраїв та саботажем, а ми не можем, а ми стурбовані, занепокоєні, здивовані, а ми маємо порадитись, а ми це маємо вирішити спільно з усіма іншими країнами...!!!
Під час військових дій і війни це і є 100% ФСБшний САБОТАЖ швабів...!!!
ВІЙСЬКОВІ СПЕЦСЛУЖБИ США та ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ дуже швидко це зрозуміли і зобовязали держави Євросоюзу в НАТО НЕГАЙНО збільшити пропорційне фінансування блоку НАТО у якому 70% фінансування припадало лише на США та БРИТАНІЮ, а 30% на усіх інших держав в НАТО, які 100% працювали на фінансове виснаження цих двох держав за завданням ФСБ...!!!
"Еліти" Німеччини, Австрії та Угорщини і надалі віддають перевагу тиліпати язиком та брехати і нести словесну ахінею про скорботу, співчуття при цьому усе інше саботувати ніж РЕАЛЬНИМ СПРАВАМ ДОПОМОГИ...!!!
ЦЕ політичні ЛУЗЕРИ, ШЛАНГИ та ГАЛЬМА ЄВРОСОЮЗУ та НАТО...!!!
"Австрія - справжній авіаносець російської агентури", - Financial Times про шпигунів Джерело: https://censor.net/ua/n3329104