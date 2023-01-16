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Новости За рубежом
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Германия (6049) отставка (3107) Ламбрехт (49)

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт объявила об отставке

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ламбрехт

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в понедельник сообщила канцлеру Германии Олафу Шольцу о желании покинуть пост.

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я попросила канцлера освободить меня от исполнения этих обязанностей", – отметила Ламбрехт.

"Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет освещать факты и обсуждать решения о солдатах, Бундесвере и политике безопасности в пользу граждан Германии", - отметила она.

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Топ комментарии
+8
Правильное решение. Не твое это.
Все Пумы во время учений сломались.
Что бы было с Германией, если бы Путин на Ил-76 скинул десант на Берлинский аэропорт.
Капут.
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16.01.2023 12:02
+7
Хотілося б бачити на цій посаді людину подібну Аналені Бербок, що б якось освіжити німецький застій
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16.01.2023 12:09
+6
Цікаво.
А як щодо не "насрав і полетів" - а нести відповідальність за свої дії, а саме підрив обороноздатності країни?
Дивлюсь, в "некорумпованій" Німеччині все точно так само як і в "корумпованій" Україні - а саме - рука руку миє, ворон ворону око не виклює...
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16.01.2023 12:05
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Давно пора. И желательно назначать на пост министра обороны не по остаточному и партийному принципу, а по профессиональному. Вот тут немцы, как это ни странно, нас скопировали и результаты на лице
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16.01.2023 11:58 Ответить
Ні, знову виберуть когось некомпетентного.
Список скандалів "Ламбрехта" дуже довгий і Шольцу було начхати, незважаючи на те, що наша армія перебуває у вкрай смішному стані і, напевно, навіть не зможе захистити Німеччину від голландсько-бельгійського військового альянсу.
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16.01.2023 12:01 Ответить
Разве у немецких избирателей и налогоплатильщиков нет запроса на пересмотр вопросов обеспечения своей безопасности? Наша война ничему не учит и народ продолжает тусить в розовых очках? Бункерный фюрер вроде показал всем, что всё с ног на голову может перевернутся мигом, даже когда вы этого не ожидаете и то, что ещё невозможно было представить вчера, сегодня суровая реальность. Так может не ждать, пока жаренный петух клюнет в задницу?...
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16.01.2023 12:06 Ответить
Насправді ніхто не боїться, що Росія почне атакувати (або ми нападемо на Росію). НАТО - сильний альянс, і Німеччина фактично має ядерну зброю, оскільки ми ділимося нею зі США. У цій "ядерній частці" у нас не так багато бомб, але, ймовірно, достатньо, щоб запобігти будь-якій можливій російській атаці.
Більшість людей тут налякані або цінами на продукти харчування та житло, або фантастичним кліматичним колапсом
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16.01.2023 12:10 Ответить
Вони глузують з бундесверу, але не стурбовані. Війни ж, мовляв, не буде, Путін не насмілиться полізти на нас. Та й що казати про німців, якщо навіть більшість наших біженців, переїхавши в Німеччину, вже геть не відчувають небезпеки
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16.01.2023 12:19 Ответить
Я дійсно розглядав можливість вступу до Бундесверу в 2016 році, але в міру того, як Меркель ще більше розвалювала його, а в ЗМІ регулярно з'являлися скандали і поганий стан армії, у мене більше не було бажання служити в армії, про яку ніхто не дбає.
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16.01.2023 12:24 Ответить
Коли вона йшла на цю посаду, вона не здогадувалась, що буде "Підвищена увага ЗМІ до її персони"?
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16.01.2023 12:01 Ответить
Правильное решение. Не твое это.
Все Пумы во время учений сломались.
Что бы было с Германией, если бы Путин на Ил-76 скинул десант на Берлинский аэропорт.
Капут.
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16.01.2023 12:02 Ответить
Німецько-російська війна в цей момент закінчилася б за три дні, і Росії не потрібно було б запускати жодної ядерної бомби.
В принципі, деякі політики тут думали про Україну.
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16.01.2023 12:06 Ответить
На жаль, пам'ять людська реально коротка. Західна Німеччина просто не знала жахів окупації радянськими військами. А східна Німеччина за 2 покоління повністю забула, що воно таке - жити за стіною.
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16.01.2023 12:24 Ответить
Був би хітлєр капут
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16.01.2023 14:26 Ответить
Тіпа: "танки ,Олафе, не давай сам". Шмальць не чекав такої підстави.
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16.01.2023 12:04 Ответить
Цікаво.
А як щодо не "насрав і полетів" - а нести відповідальність за свої дії, а саме підрив обороноздатності країни?
Дивлюсь, в "некорумпованій" Німеччині все точно так само як і в "корумпованій" Україні - а саме - рука руку миє, ворон ворону око не виклює...
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16.01.2023 12:05 Ответить
Політики в усьому світі належать до одного виду.
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16.01.2023 12:21 Ответить
"...Вона прославилася численними скандалами.

"Коли в січні 2022 року близько 200 000 російських солдатів підступали до кордону України, Ламбрехт з гордістю оголосила про постачання 5000 шоломів до України, - пише Bild, резюмуючи: - Ганьба!"

Вона всіляко гальмувала передачу ЗСУ будь-яких озброєнь, в тому числі танків.

Говорячи про війну, міністерка повідомила, що отримала купу вражень і цікавих зустрічей.

У Німеччині мало хто сумуватиме за Ламбрехт: порожні арсенали та жалюгідне забезпечення Бундесверу - ось що залишає вона після 11 місяців війни.

Її наступницею Bild називає уповноважену Бундестагу у справах збройних сил Єву Хьогль. Ця пані недалеко відійшла від колеги.

Більшість її заяв по Бундесверу й допомозі України - це скигління про мізерні запаси та власні потреби.

Щоправда, Хьогль бодай визнає, що "Леопарди" дуже допоможуть Україні. Це вже прогрес. Bloomberg пише, що Берлін таки дотиснули, наступного тижня може бути очікуване нами рішення по танках.

Німецькі генерали відверто кажуть, що їх уряд досі пережовує "соплі Меркель"..."

Читати далі.
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16.01.2023 12:06 Ответить
Хотілося б бачити на цій посаді людину подібну Аналені Бербок, що б якось освіжити німецький застій
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16.01.2023 12:09 Ответить
Те, що вона пішла, то дуже добре. Але у СПД (лідера більшості) на даний момент, немає гідного кандидата на пост міністра оборони...
У німецькій пресі писали, шо імовірною кандидаткою може стати Штрак-Циммерманн з опозиційною ХДС, яка вже декілька місяців наполягає на поставках леопардів до України. Але, нажаль, шанси мізерні.
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16.01.2023 12:32 Ответить
Якщо комусь цікаво, ось аналітика по можливим наступникам

https://www.n-tv.de/politik/Wer-*******-auf-Lambrecht-folgen-article23844842.html
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16.01.2023 12:37 Ответить
**обані шваби бавляться в "КАЧЕЛІ", а тепер вони не зможуть поставити танки та озброєння бо прийшов новий підоміністр зради оборони і йому у все треба вникнути, а коли вникне тоді теж подасть у відставку і так безкінечно, а п*дари з бундестрату та бундестагу- **обані шваби будуть занепокоєні, схвильовані, здивовані і так безкінечності....!!!
Видно, що УКРАЇНЦЯМ після кораблика "мацква" тепер треба буде ще послати НАХ... і завербовану швабську фсбешну агентуру з бундестагу та бундесрату...!!!

США, ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ та державам ЄВРОСОЮЗУ і НАТО треба ЗРОБИТИ КАРДИНАЛЬНІ ВИСНОВКИ, наскільки ГЛИБОКО АГЕНТУРА ФСБ підоросії проникла у державні, економічні, фінансові, інформаційні, наукові, та ВІЙСЬКОВО ПРОМИСЛОВІ ІНСТИТУТИ ТА ГРУПИ Німеччини, Австрії та Угорщини і яка кількість працівників та керівників цих установ завербовані ФСБ для повної деморилізації та саботажу у цих державах на необхідну ВИМОГУ ФСБ підоросії...!!!
НІМЕЧЧИНА, Австрія та Угорщина це кацапо-підороські АНКЛАВИ підороських общин (переселенців) ФСБ, котрі десятиліттями створювалися від 1945 року службами нквс, смерж, кгб, штазі і фсб, агентура котрих проникла в усі сфери економіки, промисловості і державного управління цих держав...!!!

Їхні "завербовані еліти" роками сиділи на газо-нафтовій трубі і заробляли та збагатчувалися теліпаючи язиками пропідороську політику та брехню, за рахунок підоросії, яка їх таким методом збагатчувала, плодила та обожнювала....!!!

Що виробляли ці "фсбешно політичні завербовані еліти" в Німеччині, Австрії, Угорщині...???!!!
Та НІЧОГО...!!!

Від них на десятки кілометрів аж тхне кремлядсько-підороською політикою падалі, брехні, риторикою шахраїв та саботажем, а ми не можем, а ми стурбовані, занепокоєні, здивовані, а ми маємо порадитись, а ми це маємо вирішити спільно з усіма іншими країнами...!!!
Під час військових дій і війни це і є 100% ФСБшний САБОТАЖ швабів...!!!

ВІЙСЬКОВІ СПЕЦСЛУЖБИ США та ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ дуже швидко це зрозуміли і зобовязали держави Євросоюзу в НАТО НЕГАЙНО збільшити пропорційне фінансування блоку НАТО у якому 70% фінансування припадало лише на США та БРИТАНІЮ, а 30% на усіх інших держав в НАТО, які 100% працювали на фінансове виснаження цих двох держав за завданням ФСБ...!!!
"Еліти" Німеччини, Австрії та Угорщини і надалі віддають перевагу тиліпати язиком та брехати і нести словесну ахінею про скорботу, співчуття при цьому усе інше саботувати ніж РЕАЛЬНИМ СПРАВАМ ДОПОМОГИ...!!!

ЦЕ політичні ЛУЗЕРИ, ШЛАНГИ та ГАЛЬМА ЄВРОСОЮЗУ та НАТО...!!!

"Австрія - справжній авіаносець російської агентури", - Financial Times про шпигунів Джерело: https://censor.net/ua/n3329104
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16.01.2023 13:57 Ответить
 
 