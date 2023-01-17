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В России и Беларуси больше не будут показывать Олимпийские игры

росія,білорусь,олімпіада

Международный олимпийский комитет (МОК) передал все права на трансляцию игр в европейском регионе в 2026-2032 годах Европейскому языковому союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). Россия и Беларусь при этом не вошли в список стран, где будут показывать Олимпиады.

Об этом говорится в сообщении на сайте МОК, передает Цензор.НЕТ.

EBU и WBD получили права на показ зимних игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо (2026), летних игр в Лос-Анджелесе (2028), Олимпиады 2030 года, столица которой пока не избрана, и Олимпиады в австралийском Брисбене. Права включают в себя также трансляции всех юношеских Олимпийских игр в указанный период.

EBU будет транслировать Олимпийские игры в 2026-2032 годах в 49 странах, среди которых Украина, Молдова, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Армения и Азербайджан.

Россияне же не увидят официальные трансляции Олимпийских игр в указанный период, поскольку ВГТРК, Первый канал и радиодом "Останкино" в феврале прошлого года вышли из Европейского языкового союза после того, как Россию отстранили от участия в "Евровидении".

Напомним, что в декабре прошлого года Олимпийский и Паралимпийский комитет США поддержал идею допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, если они будут выступать под нейтральным флагом. Предлагаемые ограничения будут касаться любой атрибутики, что означает принадлежность спортсменов к России или Беларуси, включая флаги, гимны и цвета в экипировке.

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В середине ноября 2022 г. Международный паралимпийский комитет прекратил членство Паралимпийского комитета России. Такое решение было принято на внеочередном заседании генассамблеи организации в связи с неспособностью России выполнять обязательства в соответствии с уставом комитета. Позже было принято решение о приостановлении членства Беларуси в организации.

В начале марта 2022 года Международный паралимпийский комитет не допустил российских и белорусских спортсменов к Играм в Пекине. Пресс-служба МПК сообщила, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами.

Международные федерации ранее запретили российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях по биатлону, волейболу, плаванию, фигурному катанию и конькобежному спорту. Все эти решения связаны с полномасштабным вторжением российских войск в Украину.

Автор: 

Беларусь (7888) МОК (178) Олимпиада (1136) россия (95418) спорт (2425)


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Топ комментарии
+26
У них есть игра"Метание коровяка" Вот пускай смотрят + можно запустить в эфир Скульптора из говна. Отлиный будет эфир
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17.01.2023 13:25
+15
вяличие на рабсее успешно пабедило здравый смысл.
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17.01.2023 13:28
+13
у совков теперь будет как в Северной Корее, когда северокорейская сборная 100500 раз подряд выигрывает чемпионаты мира по футболу..... ))
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17.01.2023 13:33
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У них есть игра"Метание коровяка" Вот пускай смотрят + можно запустить в эфир Скульптора из говна. Отлиный будет эфир
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17.01.2023 13:25 Ответить
Будуть олімпійські ігри між рашою і усатим.
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17.01.2023 13:41 Ответить
Копание могил на скорость- поинтересней будет.
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17.01.2023 16:04 Ответить
так а що показувати ?
всі і так знають, що КНДР - чемпіон
і рашка теж - чемпіон
а хто крутіший чесміон серед них то хай самі й розбираються
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17.01.2023 16:07 Ответить
в чемпіонаті по висадці на Сонце брали участь кндр,раха і бульбораха,в напруженній запеклій боротьбі неочікувано перемогло ... СОНЦЕ))))
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18.01.2023 02:52 Ответить
какое горе!
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17.01.2023 13:27 Ответить
вяличие на рабсее успешно пабедило здравый смысл.
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17.01.2023 13:28 Ответить
Просто повідомлять, що всіх перемогли.
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17.01.2023 13:29 Ответить
а вони вазродят забуті "ігри доброй воли дружествєнних сран", з африки, азії та латинськой амєрікі. ))
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17.01.2023 13:31 Ответить
Це називається
Піду куплю собі квиток на трамвай, і на зло кондуктору піду пішки
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17.01.2023 13:32 Ответить
АбАснуй.
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17.01.2023 13:42 Ответить
Сльози навіть заважають писати-так іх жалка ...
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17.01.2023 13:33 Ответить
Не переживайте так. Вони за кацапські гроші якийсь виверт придумають і будуть їм показувати з гуманітарних причин.
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17.01.2023 13:36 Ответить
у совков теперь будет как в Северной Корее, когда северокорейская сборная 100500 раз подряд выигрывает чемпионаты мира по футболу..... ))
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17.01.2023 13:33 Ответить
та им главное чтобы новости первого кАнала от русоговнопропагандонов показывали и галубые аганьки...
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17.01.2023 13:36 Ответить
а как на счет бокса? ))
https://twitter.com/i/status/1552707962472435715
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17.01.2023 13:41 Ответить
Котів жалко... Не побачать...
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17.01.2023 13:43 Ответить
фиг им ! сами смотреть будем))) красапету такую)))
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17.01.2023 13:44 Ответить
Спартакиада народов эсесер
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17.01.2023 13:36 Ответить
Тай правильно. Навіщо їм? У телевізорах цих країн має бути тільки бульбофюрер і *****.
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17.01.2023 13:38 Ответить
Значит на Олимпиаде у ********** будут одни золотые медали, ну как в кндр.
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17.01.2023 13:38 Ответить
Гарна новина.
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17.01.2023 13:39 Ответить
Спартакиада народов х@йлостана !
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17.01.2023 13:40 Ответить
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17.01.2023 13:42 Ответить
це вечірня масква,хто не знає
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17.01.2023 14:35 Ответить
мордор якийсь блеать...
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18.01.2023 02:54 Ответить
Шо серьёзно
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17.01.2023 13:47 Ответить
Хай переймають досвід у КНДР-продакшн
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17.01.2023 13:54 Ответить
Самі себе будуть ГРАТИ!
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17.01.2023 13:55 Ответить
метание сухого коровяка это исконный и скрепный вид спорта на Парашной ********* и их холопов ***********. так, что им Олимпийские игры пофиг.
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17.01.2023 14:01 Ответить
Правильно. Можна рабам просто розказати по зомбі тб, що росіюшка всєх пабєділа - вони повірять!
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17.01.2023 14:05 Ответить
вимкнути їм все, нехай ч-***-рашку дивляться
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17.01.2023 14:17 Ответить
даєшь ********** озєро!!..
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17.01.2023 14:22 Ответить
Варвары должны сидеть у себя на зоне.
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17.01.2023 14:35 Ответить
Хай тепер ходять на екскурсію до мовзолея, там їм цікавіше буде 😂
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17.01.2023 14:43 Ответить
Не буде офіційного показу. А неофіційно кацапи своїм худобам все, що тільки можна, зі світу спорту показують. Побажаємо кацапам, щоб у 2026 їх спорт не хвилював вже в принципі - на згарищі після "асвабадітєльнай гражданскай вайни"
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17.01.2023 14:50 Ответить
будут показывать секс путина с кабаевой
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17.01.2023 15:18 Ответить
"А зачем вам Олимпийские игры, если у вас спортсменов нет?"
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17.01.2023 15:20 Ответить
Кацапы будут смотреть межрайонные соревнования по метанию говна в усть-***********.
Да, кацапы?
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17.01.2023 16:30 Ответить
 
 