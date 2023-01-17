В России и Беларуси больше не будут показывать Олимпийские игры
Международный олимпийский комитет (МОК) передал все права на трансляцию игр в европейском регионе в 2026-2032 годах Европейскому языковому союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). Россия и Беларусь при этом не вошли в список стран, где будут показывать Олимпиады.
Об этом говорится в сообщении на сайте МОК, передает Цензор.НЕТ.
EBU и WBD получили права на показ зимних игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо (2026), летних игр в Лос-Анджелесе (2028), Олимпиады 2030 года, столица которой пока не избрана, и Олимпиады в австралийском Брисбене. Права включают в себя также трансляции всех юношеских Олимпийских игр в указанный период.
EBU будет транслировать Олимпийские игры в 2026-2032 годах в 49 странах, среди которых Украина, Молдова, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Армения и Азербайджан.
Россияне же не увидят официальные трансляции Олимпийских игр в указанный период, поскольку ВГТРК, Первый канал и радиодом "Останкино" в феврале прошлого года вышли из Европейского языкового союза после того, как Россию отстранили от участия в "Евровидении".
Напомним, что в декабре прошлого года Олимпийский и Паралимпийский комитет США поддержал идею допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, если они будут выступать под нейтральным флагом. Предлагаемые ограничения будут касаться любой атрибутики, что означает принадлежность спортсменов к России или Беларуси, включая флаги, гимны и цвета в экипировке.
В середине ноября 2022 г. Международный паралимпийский комитет прекратил членство Паралимпийского комитета России. Такое решение было принято на внеочередном заседании генассамблеи организации в связи с неспособностью России выполнять обязательства в соответствии с уставом комитета. Позже было принято решение о приостановлении членства Беларуси в организации.
В начале марта 2022 года Международный паралимпийский комитет не допустил российских и белорусских спортсменов к Играм в Пекине. Пресс-служба МПК сообщила, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами.
Международные федерации ранее запретили российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях по биатлону, волейболу, плаванию, фигурному катанию и конькобежному спорту. Все эти решения связаны с полномасштабным вторжением российских войск в Украину.
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всі і так знають, що КНДР - чемпіон
і рашка теж - чемпіон
а хто крутіший чесміон серед них то хай самі й розбираються
Піду куплю собі квиток на трамвай, і на зло кондуктору піду пішки
https://twitter.com/i/status/1552707962472435715
Да, кацапы?