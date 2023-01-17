РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10986 посетителей онлайн
Новости
3 511 5

Разведывательные самолеты НАТО прибыли в Румынию, - министр обороны Тилвар

літак,розвідувальний

Сегодня, 17 января, в Румынию прибыли самолеты дальней радиолокационной слежки Североатлантического альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр обороны Румынии Анхель Тилвар в Facebook.

"Самолеты-разведчики ДРЛС (дальней радиолокационной слежки, - ред.) прибыли в Бухарест, откуда они будут передавать информацию НАТО о любых тактических и оперативных перемещениях вблизи границы альянса. В условиях незаконной войны России против Украины НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов ДРЛС. Румыния и союзники в безопасности", - отметил министр обороны.

Также читайте: Отношения НАТО и России не нормализуются после завершения войны в Украине, - Столтенберг

НАТО (9970) Румыния (1088) самолет (3589) внешняя разведка (374)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
АВАКС - це гут
показать весь комментарий
17.01.2023 16:54 Ответить
Этож не спроста....
показать весь комментарий
17.01.2023 18:44 Ответить
Can these planes warn Ukraine about X-22 missile strikes?
показать весь комментарий
17.01.2023 19:07 Ответить
100500 может, бо видит в радиусе до 700 км.
показать весь комментарий
17.01.2023 19:40 Ответить
 
 