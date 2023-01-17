Разведывательные самолеты НАТО прибыли в Румынию, - министр обороны Тилвар

Сегодня, 17 января, в Румынию прибыли самолеты дальней радиолокационной слежки Североатлантического альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр обороны Румынии Анхель Тилвар в Facebook.

"Самолеты-разведчики ДРЛС (дальней радиолокационной слежки, - ред.) прибыли в Бухарест, откуда они будут передавать информацию НАТО о любых тактических и оперативных перемещениях вблизи границы альянса. В условиях незаконной войны России против Украины НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов ДРЛС. Румыния и союзники в безопасности", - отметил министр обороны.

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