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Евросоюз поддержит создание спецтрибунала для России, - Боррель

боррель

Европейский Союз поддержит создание спецтрибунала по преступлениям России в Украине.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Европейского Союза сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также читайте: Великобритания предоставит Украине юридическую помощь в создании спецтрибунала для привлечения к ответственности высшего руководства РФ, - The Guardian

Евросоюз (17067) трибунал (269) Боррель Жозеп (784) военные преступления (1427)


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23.01.2023 20:31 Ответить
Заместитель председателя Совета безопасности России, экс-президент Дмитрий Медведев заявил, что за пару часов может запросто уничтожить Финляндию.

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23.01.2023 20:40 Ответить
Толку от этой поддержки для Украин
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23.01.2023 20:53 Ответить
Himikus
@MrHimikus
·
2 год
От для чого вони це постійно пишуть? Пишуть у ВЕРИФІКОВАНОМУ акаунті. І не кажіть про помилку, бо це не перший раз.
Бо тут ось, яка справа:
або Донбас і Крим - це не Україна (на Україну напали лише рік тому);
або агресія 8 років була не злочинна, а тепер рік, як стала злочинною.
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23.01.2023 20:58 Ответить
Ніякого "спецтрибуналу" не буде. Треба би уже увести нову номінацію Пулітцерівської Премії: "За пустопорожнє патякання". Лідери - Боррель, Зеленський, Гутієрреш...
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24.01.2023 08:52 Ответить
 
 