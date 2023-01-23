Евросоюз поддержит создание спецтрибунала для России, - Боррель
Европейский Союз поддержит создание спецтрибунала по преступлениям России в Украине.
Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Европейского Союза сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@MrHimikus
·
2 год
От для чого вони це постійно пишуть? Пишуть у ВЕРИФІКОВАНОМУ акаунті. І не кажіть про помилку, бо це не перший раз.
Бо тут ось, яка справа:
або Донбас і Крим - це не Україна (на Україну напали лише рік тому);
або агресія 8 років була не злочинна, а тепер рік, як стала злочинною.