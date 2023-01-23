Евросоюз поддержит создание спецтрибунала для России, - Боррель

Европейский Союз поддержит создание спецтрибунала по преступлениям России в Украине.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Европейского Союза сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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