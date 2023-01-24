Сухопутные войска подготовили по системе Барс более 100 инструкторов

Командование Сухопутных войск ВСУ подготовило более 100 инструкторов по боевой армейской системе.

Об этом сообщил начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Силы обороны постоянно совершенствуют навыки и умения. Наращивание боевых способностей войска происходит как благодаря западным партнерам, так и учебным программам ВСУ.

"Командованием Сухопутных войск был проведен курс подготовки инструкторов по боевой армейской системе - БАРС, которая обеспечивает эффективную подготовку военнослужащих к выполнению боевых задач. Комплексная программа обучения включает в себя приобретение самых необходимых навыков в частности по тактической и огневой подготовке, а также рукопашному бою и тактической медицине", - отметил Павлюк.

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В рамках программы, сообщил он, за короткий срок было подготовлено более 100 инструкторов, которые будут в дальнейшем передавать опыт и умения в воинских частях ВСУ.