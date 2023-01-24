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Заместитель министра развития громад и территорий Негода подал в отставку
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель министра развития громад и территорий Украины Вячеслав Негода заявил об увольнении с должности.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"У каждого важного дела - свой марафон и команда, свой старт и финиш. Сегодня я хочу поблагодарить всех, с кем мы преодолевали препятствия, чтобы изменить/улучшить жизнь в общинах и укрепить страну. Было тяжело, но мы ломали шаблоны, убеждали, потому что верили в успех. Не время и не место делать какие-либо отчеты", - говорится в сообщении.
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Пожалуйста, подождите...
А краще господарника ніж Кубраков по усій україні не знайдеш. Незаменім
Тобто напряку родичу в білорусь трансляцію веде. Супер!
Ось дивитесь - осінью 21 року ПОТУЖНО на премьера тягнули ДУРУ ВЕРЕЩУК , яка захищала рашу , дружила с рашистами, мала мужа - котрий воював із Майданом ( дуже темна історія) . А головне - була креатурою мертветчука. І ТЯГНУЛИ АЖ БУЛЬДОЗЕРОМ . Но не дотягнули і зробили міністром , яка розмінувала Чонгар
А ось кубракова , котрий будував добрі дороги вдоль рос-біларуского кордону і віддав заказ беларусім на будівництво доріг в УКРАІНЕ ( а це теж військови секрети) , ВСЕЖ ДО РНБО ДОТЯГНУЛИ і віцепремьера
І ОСЬ ПИТАННЯ - Зе керуе країною , чи зтось там керуе замість нього ⁉️⁉️⁉️
щурі з корабля???
або відповідайте
або за руским корабльом *****, на дно
"Бачу, де-хто вже почина радіти що тимоху і кілька тих, кого він кришував міняють.
Насправді, це добре, але по факту ці особи нові міль'ярдери(міьйонери), що покинуть нашу країну, як і всі опешні щури, починаючи з додіка на самокаті, які не понесли жодного покарання за свої дії..."
Бо щось жоден міністр не подав у відставку!
Марафонці довбані!
без покарання заженуть президента ще в більшу сраку
а недовіра буде наростати як сніговий шар
Шикуй падли зелені.