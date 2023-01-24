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Новости Политика Украины
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Заместитель министра развития громад и территорий Негода подал в отставку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

негода

Заместитель министра развития громад и территорий Украины Вячеслав Негода заявил об увольнении с должности.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"У каждого важного дела - свой марафон и команда, свой старт и финиш. Сегодня я хочу поблагодарить всех, с кем мы преодолевали препятствия, чтобы изменить/улучшить жизнь в общинах и укрепить страну. Было тяжело, но мы ломали шаблоны, убеждали, потому что верили в успех. Не время и не место делать какие-либо отчеты", - говорится в сообщении.

Также читайте: НАБУ задержало на получении взятки в $400 тыс. и. министра развития громад и территорий Лозинского
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Топ комментарии
+22
Никто сидеть не хочет.
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24.01.2023 12:50
+21
Міністра у відставку і під суд разом з прем'єром! Без них топ корупція в міністерстві неможлива!
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24.01.2023 12:56
+19
Це вже третій заступник Кубракова! Лозінського на нари, а Шаповал та Негода вирішили швиденько дременути кудись... Але сам Кубраков найкубраковічий з усік Кубракових і "нє в чьом нє віноват".
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24.01.2023 12:56
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Никто сидеть не хочет.
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24.01.2023 12:50 Ответить
Міністра у відставку і під суд разом з прем'єром! Без них топ корупція в міністерстві неможлива!
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24.01.2023 12:56 Ответить
1000%
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24.01.2023 13:08 Ответить
А сам міністр Кубраков ніпічьом, он племінник мініста МВД Білорусі, думає пропетляти. Адже Білорусь нам зараз як ніколи "дружня країна" і такі родинні міністри тільки сприяють цьому.
А краще господарника ніж Кубраков по усій україні не знайдеш. Незаменім
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24.01.2023 14:07 Ответить
Так Кубраков входить до РНБО , тобто зливае секретну інфу
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24.01.2023 14:41 Ответить
так воно ще в РНБО!! не знав , оце так номер.
Тобто напряку родичу в білорусь трансляцію веде. Супер!
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24.01.2023 15:13 Ответить
Так його ж зробили ВІЦЕ- премьером
Ось дивитесь - осінью 21 року ПОТУЖНО на премьера тягнули ДУРУ ВЕРЕЩУК , яка захищала рашу , дружила с рашистами, мала мужа - котрий воював із Майданом ( дуже темна історія) . А головне - була креатурою мертветчука. І ТЯГНУЛИ АЖ БУЛЬДОЗЕРОМ . Но не дотягнули і зробили міністром , яка розмінувала Чонгар
А ось кубракова , котрий будував добрі дороги вдоль рос-біларуского кордону і віддав заказ беларусім на будівництво доріг в УКРАІНЕ ( а це теж військови секрети) , ВСЕЖ ДО РНБО ДОТЯГНУЛИ і віцепремьера
І ОСЬ ПИТАННЯ - Зе керуе країною , чи зтось там керуе замість нього ⁉️⁉️⁉️
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24.01.2023 15:21 Ответить
Перед Богом тобі буде звіт
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24.01.2023 14:24 Ответить
так все прогнило. Єфект доміно. Виродки.
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24.01.2023 12:51 Ответить
Видимость демократии в действии...
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24.01.2023 12:51 Ответить
Виродок. "Покращив", "зміцнив"?? Елементарні речі і ті не в змозі організувати. Коли ви вже вдавитесь кровавими грошима!!!!
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24.01.2023 12:51 Ответить
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24.01.2023 13:05 Ответить
а що сі стало, вашумать???
щурі з корабля???
або відповідайте
або за руским корабльом *****, на дно
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24.01.2023 12:52 Ответить
У нас так не заведено. Ніхто з них, чуєте ніхто, не буде покараний. Може й знайдуть якого стрілочника і то навряд чи. Команда Зеленського це наразі і є вершина корупційного айсберга країни і безкарність за крадіжки при ньому набула захмарних показників.
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24.01.2023 13:14 Ответить
"набула захмарних показників" я би сказав словами Негоди "сломала шаблони"...
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24.01.2023 15:50 Ответить
наступила негода і ...НЕГОДА пішов! А у всьому винна негода...
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24.01.2023 12:54 Ответить
Хм... Т.е отчета не будет. Только бла-бла-бла.
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24.01.2023 12:54 Ответить
Бородач @Angrybeardman
"Бачу, де-хто вже почина радіти що тимоху і кілька тих, кого він кришував міняють.
Насправді, це добре, але по факту ці особи нові міль'ярдери(міьйонери), що покинуть нашу країну, як і всі опешні щури, починаючи з додіка на самокаті, які не понесли жодного покарання за свої дії..."
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24.01.2023 12:55 Ответить
цей теж був під кірюшєю тимошонкою?
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24.01.2023 12:55 Ответить
Ну да, война в разгаре, а крысы "финишируют"... Сейчас куда, за бабло и в монако-куршевельский батальон, да ещё и со всеми выплатами и пенсией?
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24.01.2023 12:56 Ответить
Це щоб галасу навести?
Бо щось жоден міністр не подав у відставку!
Марафонці довбані!
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24.01.2023 12:56 Ответить
Це вже третій заступник Кубракова! Лозінського на нари, а Шаповал та Негода вирішили швиденько дременути кудись... Але сам Кубраков найкубраковічий з усік Кубракових і "нє в чьом нє віноват".
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24.01.2023 12:56 Ответить
А министр когда? Находят только цапів-відбивайлів
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24.01.2023 12:57 Ответить
Божечки, какой-то замгавпадёж просто. Как же без вас бедненьки громады-то развиваться будут? Кто-то там в этом сраном полуазаровском кабмине задаёт себе вопрос, нахрена вообще это министерство нужно??
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24.01.2023 12:57 Ответить
та ви наламали шаблонів - Україна ще роками вихаркуватиме ваші зелені шмарклі з кров'ю
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24.01.2023 12:58 Ответить
Ну,а шо!? Бабла нагребли на 2-3 життя,можна і у "відставку"
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24.01.2023 12:59 Ответить
звільнення по власному бажанню та просто звільнення
без покарання заженуть президента ще в більшу сраку
а недовіра буде наростати як сніговий шар
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24.01.2023 12:59 Ответить
А саджати, коли будуть?
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24.01.2023 13:00 Ответить
Головне, вчасно с'******, щоб із портфелем валюти не взяли, наколядував пару лямів і онукам хватить
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24.01.2023 13:00 Ответить
Ви диваки,бабоси вже давно вивезені
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24.01.2023 14:20 Ответить
Зелений 🤡 клоун тасує колоду під керівництвом єрмака, одна черга зеленої мразоти накралась зараз буде інша , а людям пускають пилюку в очі. Ні одного судового розгляду не буде, а якщо і буде то тих журналістів і винними зроблять
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24.01.2023 13:07 Ответить
Зелене шапіто тоне. Атас!
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24.01.2023 13:13 Ответить
Та нє, це не "Атас!", це зміна пацюків на вахті. Нажерся, дай другому.
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24.01.2023 15:53 Ответить
Треба було написати: У кожного злочину- і далі по тексту.
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24.01.2023 13:14 Ответить
Це ж вже третій з команди Кубракова, другий хто терміново звільняється. Напевно, не сподобалось, як шеф Лозинського злив - не хоче стати наступним.
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24.01.2023 13:18 Ответить
Цапів-відбувайлів позвільняли, а головні крадуни будуть сидіти і далі на потоках і схемах.
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24.01.2023 13:22 Ответить
Леонид Данилыч.. Астанавитесь...😁😁
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24.01.2023 13:30 Ответить
..это шутка такая! Ворюгу-марадера в отставку,судить падлу и виселица во время 3 мировойвоны с кремлевией,найти всех собутыльников....
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24.01.2023 13:36 Ответить
Ліжка тільки переставляють...
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24.01.2023 13:39 Ответить
Шапіто
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24.01.2023 13:47 Ответить
У порядку ст. 214 КК України, ст. 368.прим 5, та через предекантну ст.209...
Шикуй падли зелені.
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24.01.2023 14:04 Ответить
А що ж сам Кубраков, племінник мініста МВД Білорусі, думає пропетляти?
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24.01.2023 14:08 Ответить
"Не час і не місце робити якісь звіти..." Это просто лютый треш. Зеленые тараканы разбегаются, набив карманы и им "звіти не на часі...". Кто остановит эту мразь???
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24.01.2023 16:46 Ответить
 
 