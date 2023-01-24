Поддержавшей оккупацию Мариуполя телеведущей с каналов Медведчука Панченко сообщено о подозрении, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности Украины собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Раньше она работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы москвы. После начала полномасштабного вторжения бывшая телеведущая поддержала российских захватчиков и впоследствии выехала к временно оккупированному Донецку. Там она продолжила распространять неприятельскую пропаганду в виде манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, в своих провокационных "проектах" Панченко поддерживает захват части восточных регионов нашего государства.
"Помимо этого фигурантка создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя", - добавили в Службе безопасности.
Панченко уведомлена о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины).
Продолжаются комплексные меры по привлечению фигурантки к ответственности за преступления против Украины.
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а це не має значення що зараз перефарбувались. факт злочину був? був.
пiдозру можливо i потрiбно вручити за минулi справи сьогоднi i навiть завтра.
звичайно, потрiбно реагувати набагато оперативнiше.
коли та яким чином хвойда перетнула український кордон???
Alex Golobuckij
16 ч. ·
Народ: "Треба робити переатестацію на громадянство, іспит з мови і історії - і тоді підтвердження статусу громадянина, ми готові всі здавати, бо це важливо!".
МОН: "Іспит з історії України викидаємо з обов'язкових в ЗНО, було "мова+історія+на вибір" - стане "мова+математика+на вибір", з депутатами вже 100% домовлено, проголосують!".
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І це прямо під час війни, в якій нас вбивають зокрема і через те, що покоління не знали свою справжню історію. І під час інформаційної війни, в котрій нашому суспільству накидають історичну брехню про "восімьлєт", "мишебратья", "в СССР била всєм харашо" тощо.
Не знаю, чи це можна назвати хайпом, але свинством - стовідсотково
Відрізняється особливою пристрастю до підшкірних ін'єкцій. Є серйозна підозра, що велика частина її заробітків пішла на збільшення мозку силіконовими імплантами.