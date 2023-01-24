Поддержавшей оккупацию Мариуполя телеведущей с каналов Медведчука Панченко сообщено о подозрении, - СБУ

Служба безопасности Украины собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Раньше она работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы москвы. После начала полномасштабного вторжения бывшая телеведущая поддержала российских захватчиков и впоследствии выехала к временно оккупированному Донецку. Там она продолжила распространять неприятельскую пропаганду в виде манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, в своих провокационных "проектах" Панченко поддерживает захват части восточных регионов нашего государства.

"Помимо этого фигурантка создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя", - добавили в Службе безопасности.

Панченко уведомлена о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины).

Продолжаются комплексные меры по привлечению фигурантки к ответственности за преступления против Украины.

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