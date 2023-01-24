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война (47211) СБУ (18712) Панченко (8) подозрение (251)

Поддержавшей оккупацию Мариуполя телеведущей с каналов Медведчука Панченко сообщено о подозрении, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

панченко

Служба безопасности Украины собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Раньше она работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы москвы. После начала полномасштабного вторжения бывшая телеведущая поддержала российских захватчиков и впоследствии выехала к временно оккупированному Донецку. Там она продолжила распространять неприятельскую пропаганду в виде манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, в своих провокационных "проектах" Панченко поддерживает захват части восточных регионов нашего государства.

"Помимо этого фигурантка создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя", - добавили в Службе безопасности.

Панченко уведомлена о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины).

Продолжаются комплексные меры по привлечению фигурантки к ответственности за преступления против Украины.

Читайте: Готовил ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого: СБУ задержала вражеского агента. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+24
А Наташеньку Влащенко чего не трогает СБУ? Изумиительная мразь , переобулась в воздухе и уже такая " патриотка" , так гневно на русню бочку катит в своих стримах. У меня только вид рожи этой бабки с накачанными филерами губами рвотный рефлекс вызывает, а кто-то еще и смотрит, лайки ей ставит.
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24.01.2023 15:01
+23
А остальные на марафон
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24.01.2023 14:58
+17
"Ета Другоє"
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24.01.2023 15:08
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А остальные на марафон
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24.01.2023 14:58 Ответить
З язика зняв!
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24.01.2023 14:59 Ответить
Фричара губошлепная.
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24.01.2023 14:58 Ответить
Уточнюй, вона брала інтерв'ю у хворих тварин на сказ.
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24.01.2023 15:53 Ответить
А куди ця короста благополучно втекла? На засрашку?
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24.01.2023 14:59 Ответить
Та пишуть же шо в лугандонії сидить
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24.01.2023 15:04 Ответить
і вона втекла лише нещодавно
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24.01.2023 18:04 Ответить
А скільки таких "ведучих" перефарбувалося, і підспівують владі на "ЗЕмарафонах''!
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24.01.2023 14:59 Ответить
.

а це не має значення що зараз перефарбувались. факт злочину був? був.

пiдозру можливо i потрiбно вручити за минулi справи сьогоднi i навiть завтра.

звичайно, потрiбно реагувати набагато оперативнiше.
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24.01.2023 15:15 Ответить
Скільки? ВСІ!
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24.01.2023 16:47 Ответить
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24.01.2023 15:00 Ответить
очередня сосалка рашистская
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24.01.2023 15:00 Ответить
Як-то кажуть, простигосподи...

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24.01.2023 15:41 Ответить
Розродилися нікчеми.
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24.01.2023 15:01 Ответить
А Наташеньку Влащенко чего не трогает СБУ? Изумиительная мразь , переобулась в воздухе и уже такая " патриотка" , так гневно на русню бочку катит в своих стримах. У меня только вид рожи этой бабки с накачанными филерами губами рвотный рефлекс вызывает, а кто-то еще и смотрит, лайки ей ставит.
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24.01.2023 15:01 Ответить
питання до посадовців СБУ :
коли та яким чином хвойда перетнула український кордон???
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24.01.2023 15:06 Ответить
А коли у відставку відправлять любителя раши міністра освіти Шкарлета , БО ВІН ХОЧЕ УГРОБИТИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ

Alex Golobuckij

16 ч. ·

Народ: "Треба робити переатестацію на громадянство, іспит з мови і історії - і тоді підтвердження статусу громадянина, ми готові всі здавати, бо це важливо!".

МОН: "Іспит з історії України викидаємо з обов'язкових в ЗНО, було "мова+історія+на вибір" - стане "мова+математика+на вибір", з депутатами вже 100% домовлено, проголосують!".
==
І це прямо під час війни, в якій нас вбивають зокрема і через те, що покоління не знали свою справжню історію. І під час інформаційної війни, в котрій нашому суспільству накидають історичну брехню про "восімьлєт", "мишебратья", "в СССР била всєм харашо" тощо.

Не знаю, чи це можна назвати хайпом, але свинством - стовідсотково
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24.01.2023 15:07 Ответить
"Ета Другоє"
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24.01.2023 15:08 Ответить
Де-біл, блін!
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24.01.2023 15:12 Ответить
Тварина.
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24.01.2023 15:13 Ответить
То нічого що ця курва спокійно виїхала за кордон і ані у мусорів ані у сбушників питань до неї не було
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24.01.2023 15:15 Ответить
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24.01.2023 15:24 Ответить
Якась бурято-монголка
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24.01.2023 15:28 Ответить
І все? Крім панченки там було повно інших журнашлюх , на канал Інтер, євроньюз, зік, наш чи як
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24.01.2023 15:32 Ответить
Ведмедчук запускає нові телеканали в Україні,вірніше Оксана Марченко... назва компанії Ukraine News World,..поцтреоти рабZeи чекають це гівно...скучили мабуть за Оксанкою...👹😁🦍
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24.01.2023 15:35 Ответить
А її дружбанчик,Макс Назаров(Георгіца)???
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24.01.2023 15:40 Ответить
А куди прибилось ще одне гі....мно піховшек, ще був такй кужеєв з сумщини, з каналу "Україна" анька степанець і володька полуєв.
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24.01.2023 15:40 Ответить
Накінець.!! Але все-таки маю питання: Скільки бруду, дезинформації, колаборанства має виказати особа, щоб наше СБУ нею зацікавилося? Та Панченко вже мабуть втомилася срати нам на голову а СБУ її не помічало. Такими темпами як з Панченко, онуки наших онуків ще не покінчать з цією сволотою. Але напевно цього бути не може, оскільки, якщо ми будемо так "боротися" з Панченками, то тих онуків або не буде, або вони будуть народжуватися на Сибіру.
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24.01.2023 15:55 Ответить
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24.01.2023 16:28 Ответить
Це їй СБУ зробило подарунок- додало ще один пункт в її резюме. Тепер її гарантовано візьмуть працювати в новостворений офісом президента в Україні телеканал....
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24.01.2023 16:46 Ответить
Воно з Миколаєва. Приїхало Київ підкоряти ще у 2015. Спочатку покрутилося на ТРК Київ, потім перейшло на ригівський NewsOne. Явно мало якогось папіка з ригів, який її просував скрізь. Він же ж це непорозуміння і зазомбував. Щоправда, багато зустль докладати не довелося. Як вже зазначено вище, воно й так з Миколаєва, а там вати завжди вистачало...

Відрізняється особливою пристрастю до підшкірних ін'єкцій. Є серйозна підозра, що велика частина її заробітків пішла на збільшення мозку силіконовими імплантами.
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24.01.2023 17:55 Ответить
 
 