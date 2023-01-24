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обстрел (20395) Донецкая область (7171) Константиновка (1595)

Российские войска второй раз за день ударили по Константиновке

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

костянтинівка

24 января россияне снова нанесли удары по Константиновке Донецкой области.

Об этом Суспільному сообщил начальник Константиновской МВА Алексей Рослов, информирует Цензор.НЕТ.

Около 14 часов в городе прогремели два взрыва. Россияне обстреляли промышленную зону. По предварительной информации, погибших и раненых нет.

"За медицинской помощью никто пока не обращался. Это закрытая промышленная зона. Владельцы о разрушениях не сообщали", – рассказал Рослов.

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Кацапи - нарід-підарас.
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24.01.2023 15:35 Ответить
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24.01.2023 15:49 Ответить
Не промышленную зону,а частично пострадал жилой 5 этажный дом в спальном районе.
Он и есть на фото.
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24.01.2023 18:36 Ответить
 
 