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Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен" зафиксировали в Украине

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

тест,covid

В Украине зафиксирован первый случай заражения новым подвидом штамма коронавируса "Omicron" XBB.1.5, или "Кракен".

Об этом в Фейсбуке сообщило Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации от коронавируса", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что по данным Всемирной организации здравоохранения, XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его опаснее других субвариантов. Однако по сравнению с предыдущими штаммами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у людей преклонного возраста и людей с ослабленным иммунитетом.

Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вируса пришла к выводу, что этот штамм может способствовать увеличению уровней заболеваемости. Также он довольно быстро замещает стандартный вариант "Omicron", который циркулировал ранее (например, в США с 1% на 47-й неделе 2022 года до 8% на 50-й неделе).

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В целом, по имеющимся данным, с 22 октября 2022 г. по 11 января 2023 г. в 38 странах зарегистрировано 5288 случаев COVID-19, вызванных субвариантом Omicron XBB.1.5. Большинство из них регистрировались в США (82,2%), Великобритании (8,1%) и Дании (2,2%).

В Минздраве отметили, что вакцинация является главным способом уберечься от тяжелого течения коронавируса и потенциально новых штаммов. Отмечается, что Центр общественного здоровья на постоянной основе осуществляет молекулярный эпидемиологический надзор SARS-CoV-2, с начала такого надзора сделано более 900 секвенирований.

Как сообщалось, по данным Минздрава, еженедельно в Украине фиксируется 3,5-4 тыс. случаев заболеваний коронавирусной болезнью и 2 тыс. госпитализаций.
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Топ комментарии
+17
Не чіпайте Кракен.Він кацапів валить.І вакцини від нього не існує.
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24.01.2023 16:30
+6
Видужуите -- для чого Вам лишні хлопоти .
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24.01.2023 16:41
+6
Дякую! Та поки все проходить доволі легко.
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24.01.2023 16:43
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Не чіпайте Кракен.Він кацапів валить.І вакцини від нього не існує.
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24.01.2023 16:30 Ответить
Мені повезло "Омікрон" пройшов як насморк. Парацетамол Дарниця рулить. . Антитіла до сих пір.
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24.01.2023 16:44 Ответить
подразделение Кракен наступает на кацапов воздушно-капельным способом. поражает кацапов с ослабленным интелектом (оксюморон), вызывает у них остро-летальную диарею.

Сумская область, направление на мацкву
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24.01.2023 16:50 Ответить
" Перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен" зафіксували в Україні"--як це знайомо. Як тільки з,явились нові тести, які дозволяють виявити саме цей штам, так зразу і зафіксували. Приблизно одночасно з Зімбабве. В Україну взагалі коронавірус потрапив в останню чергу з усіх європейських країн. Ну дуже вже важко чомусь йому наш кордон перетнути, , як виявилося.
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24.01.2023 18:11 Ответить
Тепер точно всім 3.14здець
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24.01.2023 16:32 Ответить
І тобі?!
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24.01.2023 16:34 Ответить
Мені в першу чергу. Саме хворий короною лежу
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24.01.2023 16:36 Ответить
Видужуите -- для чого Вам лишні хлопоти .
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24.01.2023 16:41 Ответить
Дякую! Та поки все проходить доволі легко.
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24.01.2023 16:43 Ответить
Вроде уже все либо привились 2-3 раза, либо переболели. Пройдет как грипп или даже легче. Если кто в подвале стерильном сидел, то пускай бежит за прививкой. Еще Кракен стырили название, совести не имеют.
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24.01.2023 16:33 Ответить
Заразився б , але вакциновані набагато легше переносять цей вірус 😠
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24.01.2023 16:52 Ответить
Не доведено ким? Шарієм?)))
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24.01.2023 17:00 Ответить
Навіщо нам шаріков? Доведено наприклад мною. На собі.
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24.01.2023 17:08 Ответить
Як і ваша пісня, заплющили очі - проблема зникла )))
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24.01.2023 17:03 Ответить
при какой температуре вирус живуч???? Кто врет!!!
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24.01.2023 17:06 Ответить
Маски на складах завалились....
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24.01.2023 17:23 Ответить
Грип как грип, каждый раз сутирует да и все. Это его свойство выживать. А прививки от грипа это дурной тон.
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24.01.2023 17:30 Ответить
Давно вже не чули як героїчно МОЗ бориться з коронавірусом шляхом розпилу українського бюджету!
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24.01.2023 17:36 Ответить
Оце я на початку грудня захворів короною (антитіла є, робив аналіз).

І хоч основна симптоматика пройшла за тиждень і запахи були, але ще півтора місяці я відходив - то в піт кидало, то в жар, аналізи крові хєрові, довелось сісти на дієту, були і ще деякі питання, звертався до декількох спеціалістів: шлунок, кишечник і не тільки. Цілий букет повилазив, інфекції в тому числі. До того скарг зовсім не було.

Кінець січня і я тільки-но тиждень як +- нормально себе почуваю.
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24.01.2023 17:46 Ответить
Схожа ситуація, і всі щеплення були зроблені
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24.01.2023 18:35 Ответить
Чи робили раніше до хвороби прививки?
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24.01.2023 18:35 Ответить
ну, розраховувати, що глобалісти покинуть свої плани було б наївно..цю мульки вони будуть насаджувати вогнем и мечем не зважаючи ні на що. он, в Бразилії народ намагався протестувати, так їм туди поставили фунта, який буде виконувати всі указівки, на відміну від попереднього.
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25.01.2023 04:50 Ответить
 
 