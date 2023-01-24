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Кремль планирует мобилизовать депортированных украинцев, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

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Российское командование ищет новые жертвы, которые можно отправить на войну в Украину. Пока у них есть желание отправить на гибель депортированных украинцев и трудовых мигрантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"По данным ЦНС, речь идет и о мобилизации мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий. Это одна из причин принятого правительством РФ решения по выдаче паспортов по месту жительства. Что непосредственно нацелено на принудительную паспортизацию депортированных украинцев. Заметим, заявление Бастрыкина (председатель следственного комитета РФ, - ред.) откровенно нацистское, поскольку он прямо указывает, что основное внимание должны уделить мобилизации представителей национальных меньшинств", - сказано в сообщении.

Наряду с этим заявлением пропагандистскими телеграм-каналами распространяются материалы, которые усиливают ксенофобские настроения относительно мигрантов из восточных стран, как участников организованных преступных групп, связанных с распространением наркотиков, оружия и в целом как паразитирующих на россиянах.

Читайте также: Депортированным в РФ украинцам выдадут российские паспорта, - Центр национального сопротивления
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Топ комментарии
+20
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24.01.2023 17:29
+10
Трудових_міґрантів -- це правильно. Якщо ці двоногі за вісім років війни не перестали туди їздити, то мобілізуйте цю гнилизну. Або здадуться, або будуть знищені. І це добре.
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24.01.2023 17:37
+4
Є тільки один шанс вижити, відразу здатися. А якщо надумають застосувати свої пухкалки, ЗСУ перетворять на фарш. І ні краплі не жаль.
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24.01.2023 17:26
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Є тільки один шанс вижити, відразу здатися. А якщо надумають застосувати свої пухкалки, ЗСУ перетворять на фарш. І ні краплі не жаль.
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24.01.2023 17:26 Ответить
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24.01.2023 17:29 Ответить
Гармати - це найкращий тлумачний словник для гарматного м'яса!
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.01.2023 17:33 Ответить
Трудових_міґрантів -- це правильно. Якщо ці двоногі за вісім років війни не перестали туди їздити, то мобілізуйте цю гнилизну. Або здадуться, або будуть знищені. І це добре.
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24.01.2023 17:37 Ответить
💯%. Мігрантів, які свого часу сотнями і тисячами їздили на расісю ось цими потягами.
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24.01.2023 18:00 Ответить
А люди які депортовані вони лояльні до Росії? І їм дадуть зброю?
Мобілізовані будуть ті хто лояльний до Росії адже ті кому рашисти не довіряють вони їм зброю не дадуть оскільки ця зброя може бути використана проти них самих
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24.01.2023 17:37 Ответить
Им дадут лопаты и чёрные мешки. А оружие они должны добыть в бою, если успеют.
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24.01.2023 17:42 Ответить
Вони будуть не самі по собі, а у в/частині. Їх будуть просто гнати
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24.01.2023 17:39 Ответить
Кожному городу нрав і права, кожна імеєт свой ум голова, як каже пан Возний!!
Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!
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24.01.2023 18:21 Ответить
Шо, назароблялись, нарешті?
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24.01.2023 19:02 Ответить
Хотели в парашу теперь жрите дерьмо.
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24.01.2023 19:22 Ответить
Переважно це "ждуни" с Маріуполя ітд

Хай тепер "ждуть" в черзі за пакетами
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24.01.2023 19:42 Ответить
 
 