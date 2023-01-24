Кремль планирует мобилизовать депортированных украинцев, - Центр национального сопротивления
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Российское командование ищет новые жертвы, которые можно отправить на войну в Украину. Пока у них есть желание отправить на гибель депортированных украинцев и трудовых мигрантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"По данным ЦНС, речь идет и о мобилизации мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий. Это одна из причин принятого правительством РФ решения по выдаче паспортов по месту жительства. Что непосредственно нацелено на принудительную паспортизацию депортированных украинцев. Заметим, заявление Бастрыкина (председатель следственного комитета РФ, - ред.) откровенно нацистское, поскольку он прямо указывает, что основное внимание должны уделить мобилизации представителей национальных меньшинств", - сказано в сообщении.
Наряду с этим заявлением пропагандистскими телеграм-каналами распространяются материалы, которые усиливают ксенофобские настроения относительно мигрантов из восточных стран, как участников организованных преступных групп, связанных с распространением наркотиков, оружия и в целом как паразитирующих на россиянах.
Пожалуйста, подождите...
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Мобілізовані будуть ті хто лояльний до Росії адже ті кому рашисти не довіряють вони їм зброю не дадуть оскільки ця зброя може бути використана проти них самих
Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!
Хай тепер "ждуть" в черзі за пакетами