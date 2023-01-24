На Донбассе погиб герой обороны Киева Олег Собченко

24 января 2023 года на Донбассе погиб украинский воин Олег Собченко, отличившийся при обороне Киева весной 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Игорь Луценко.

Он отметил: "Казацкая судьба. Сегодня в бою, при обороне украинского Донбасса мой побратим Олег Собченко погиб. Погиб как герой. Казаком он был, казацкий свой путь славно завершил.

Трудно писать какие-то слова, когда надо писать так же невероятно красиво и сильно, как жил Олег.

Познакомились мы на Майдане, благодаря Татьяне Черновол. Во время событий Огнекрещения на майдановцев в Черкассах напал "Беркут". Олегу проломили лоб, буквально проломили кость. Его чудом спасли в больнице, увезли за границу. Затем он получил за эти события свой первый орден "За мужество".

Далее в составе небольшой группы добровольцев мы поехали на войну еще в 2014 году, в апреле. Собченко провоевал более полутора лет в первую фазу, был результативным снайпером, имел неплохой опыт контактных боев. Его знания и умения были бесценны в первые хаотические недели великой войны. Благодаря ему я остался тогда жив.

В общей сложности с ним мы работали как экипаж аэроразведки первые 10 месяцев полномасштабки.

Читайте также: Олег Собченко: "Раньше были такие "чернобаевские" моменты, как в селе Козаровичи, где россияне упрямо становились на одни и те же поля. Мы ездили туда почти через день "ковырять" их артой. Здесь уже таких глупых россиян нет"

Я знаю, именно благодаря Собченко выстоял Киев. Когда в марте в районе Козаровичей группа российских десантников попыталась захватить дамбу Ирпеня, Олег в подходящий момент взял командование на себя и сообразил, как теми жалкими средствами отразить атаку элитных солдат.

Мы тогда не дали возможности россиянам взять под контроль воду в реке Ирпень – реке, которая затем, благодаря открытой дамбе, разлилась и решающим образом помогла защитить столицу с севера, удержать Мощун.

Безусловно, за это, а также за многие другие подвиги Олег заслужил звание Героя Украины. Нам тогда дали по ордену "За мужество", что тоже, конечно, не зря.

Это был казак, которого какая-то машина времени перенесла в наше время. Жесткий воин и одновременно лирик: любил песни, весь украинский спектр – как народные и классические, так и новые – пытался знать досконально. Мы делились друг с другом редкими композициями.

Любил женщин, внимательно на них смотрел, но всегда подчеркивал свою верность жене – добродетель, столь редкая в наше время.

Бескомпромиссно играл роль моего старшего брата, имел крутой характер, любил ссориться на блокпостах. У меня тоже не очень хороший нрав; мы постоянно спорили, но держались вместе. Потому что когда нужно было идти в серую зону, то я мог звать только его, а он меня.

Жесткий характер, впрочем, сочетался с добротой. Все спасенные нами существа собачьего и кошачьего вида – это его заслуга.

С ним мы прошли самые жаркие бои этой войны – Мощун, Лисичанск, Бахмут. Но каким бы опытным волком войны ты ни был, нынешняя плотность артиллерийского огня математически предоставляет тебе мало шансов. Вечная память герою, царство небесное!"

В фейсбуке Национального военно-исторического музея Украины отмечается: "Сегодня на фронте погиб Олег Собченко, много лет бескорыстно работавший над восстановлением мемориалов и могил воинов Армии Украинской Народной Республики. Он принадлежал к дружной команде Благотворительного фонда "Героика", целью которого является сохранение памяти о защитниках Украины столетней давности. Как плотник и каменщик Олег собственноручно работал над восстановлением памятников.

Олег – житель Корсунь-Шевченковского Черкасской области. 4 декабря ему исполнилось 49 лет. Был активным участником Революции Достоинства и получил многочисленные ранения во время противостояния в Черкассах. В 2014-2016 гг Олег воевал в составе добробатов. В феврале 2022 года присоединился к 72-й бригаде имени Черных Запорожцев, героически защищая Киев под Мотыжиным. Был первым из комбатантов, кто в марте собрал для нашего музея ценные экспонаты. Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям этого скромного и трудолюбивого идеалиста, которым он остался в памяти".