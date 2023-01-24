РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12589 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
7 206 31
война (47211) Дуда (643) переговоры с Россией (448)

Политическому завершению войны в Украине мог бы поспособствовать серьезный международный посредник, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

земан,дуда

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Чехию заявил, что политическое разрешение конфликта в Украине может состояться только при появлении посредника. Пока шансов на политическое прекращение войны в Украине нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"По нашему убеждению, сейчас в Украине не видна перспектива какого-то спокойного политического завершения конфликта путем политического разрешения. Разве что к этому склонит какой-то серьезный международный партнер, который будет медиатором.

Для меня как президента совершенно очевидно, что украинцы не допускают абсолютно никакой другой возможности, кроме как восстановление контроля над всей территорией, признанной международным правом, то есть выхода всех российских войск из оккупированных территорий", - сказал Дуда.

Читайте также: Польша и Литва будут настаивать на гарантиях безопасности НАТО для Украины, - Дуда
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Гаагський суд - нормальний посредник.
показать весь комментарий
24.01.2023 23:40
+11
F16, хаймарс і томагавк - чудові посередники яких точно дослухатиметься глав-прутень.
показать весь комментарий
25.01.2023 00:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гаагський суд - нормальний посредник.
показать весь комментарий
24.01.2023 23:40 Ответить
Так есть кандидат в посредники - Academi (previously BlackWater). Очень эффективный и политически нейтральный!
показать весь комментарий
24.01.2023 23:41 Ответить
русня без сопротивления ******** на граници 2014...чем тебя такое политическое решение не устраивает?
показать весь комментарий
24.01.2023 23:45 Ответить
И каждую секунду ждать от них нападения.
показать весь комментарий
24.01.2023 23:47 Ответить
Марокко. Вірніше африканські танки.
показать весь комментарий
24.01.2023 23:42 Ответить
Залишаються ще Іран і Північна Корея
З.І. І Буркіна-Фасо від учора
показать весь комментарий
25.01.2023 00:03 Ответить
Не підтримають.
показать весь комментарий
25.01.2023 06:37 Ответить
Господь Бог тільки може бути посередником. Який прибере путіна, приведе до тями населення рашки, вони покаються, демілітарізуються, знищать ядерну зброю, виплатять репарацію. І рашка розділиться на кілька держав. Але, все одно, жити треба за високим забором від них.
показать весь комментарий
24.01.2023 23:45 Ответить
Я радше в рожевих єдинорогів повірю, ніж в те що орки покаються…
показать весь комментарий
24.01.2023 23:53 Ответить
Посредником может выступать ТОЛЬКО незаинтересованная сторона. А таких на текушший момэнт на планете нет.
показать весь комментарий
24.01.2023 23:51 Ответить
Є варіант 1991, якщо не цікавлять процеси на росіїї та можливість впливу "Модернізму"...посередником може бути монархічна особа Європи, яка буде уповноважена Україною.

На такому рівні цар Кремля може зацікавитися вивести війська на кордони 1991.
показать весь комментарий
24.01.2023 23:54 Ответить
Пане Дуда, зеленим тварям війна дуже потрібна. Не мішайтеся.
показать весь комментарий
24.01.2023 23:56 Ответить
Серйозний посередник? Кольт?
показать весь комментарий
25.01.2023 00:01 Ответить
що він, в біса, меле? а гітлєру посередн був потрібен?
показать весь комментарий
25.01.2023 00:03 Ответить
F16, хаймарс і томагавк - чудові посередники яких точно дослухатиметься глав-прутень.
показать весь комментарий
25.01.2023 00:20 Ответить
Только Doctor HIMARS 💪🔱❤️🖤🔱🚀💥🔥🚀вылечит мавзолейных Шизофреников 👹👺🦍💀👽☠️
показать весь комментарий
25.01.2023 03:56 Ответить
Снова бред тех кто видит эту войну только по телевизору и отказывается воспринимать Россию такойкакая она есть:неадекватный агрессор. Все переговоры,политические посредники,,договоры-только ПОСЛЕ того как ВСУ очистит всю территорию включая Крым от российских захватчиков. А потом уже можно будет договариватся о том как жить дальше имея такого соседа как Парашка и как она будет выплачивать репарации чтобы компенсировать разрушения и убийства. хотя-бы физически деньгами. про моральную компенсацию от русской нации про раскаяние-я не надеюсь
показать весь комментарий
25.01.2023 03:58 Ответить
Шо то я нічого не зрозумів…

1. Хто це каже? Дуда? Президент Польщі?найближчий союзник та друг України???

2. Звідкіля ця інформація? «Польское радимо»? хто це? Хто автор новини?
Хто перевіряв?
» А был ли мальчик?»

Висновок:

1. Приведенний текс ні як не «в'яжеться « з відомими фактами та політичними заявами Польщі, які були зроблені раніше.

2. Немае підстав вважати цей текст правдою. Цілком ймовірно, що ця «качка», запущена з московії.
показать весь комментарий
25.01.2023 06:15 Ответить
Дуда бредит ?
показать весь комментарий
25.01.2023 06:50 Ответить
Эрдоган чем не посредник ? С кремлём не о чем говорить - вот в чём вопрос.
Тунгусский метеорит - чем не посредник ?
показать весь комментарий
25.01.2023 06:50 Ответить
Ні, ну с турецьким султаном усе зрозуміло- він. сидіть глибоко в … темі.

Но Дуда, не Ердоган. Ніколи не був, та врядчи буде.

Польща та Україна мае багото спільного в оцінки *****, та пліч о пліч будуть його рвати на шматки.

А Турция, мабудь хоче бути « посередником»…
показать весь комментарий
25.01.2023 06:55 Ответить
Эрдоган назначил выборы президента в мае...к тому же он нехило наехал на Швецию и Финляндию..типа в НАТО их не пустити... скандал разгорается не на шутку...
показать весь комментарий
25.01.2023 07:57 Ответить
Може малося на увазі МОДЕРАТОРОМ?
показать весь комментарий
25.01.2023 08:04 Ответить
Знаю двох дуже вельмишановних посередників, яких якщо відправити у Москву, то вони швидко все владнають. Малюк (Little boy) та Товстун (Fat Man).
показать весь комментарий
25.01.2023 09:52 Ответить
Эшафот. Лучше посредника трудно придумать.
показать весь комментарий
25.01.2023 14:56 Ответить
 
 