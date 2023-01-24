Политическому завершению войны в Украине мог бы поспособствовать серьезный международный посредник, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Чехию заявил, что политическое разрешение конфликта в Украине может состояться только при появлении посредника. Пока шансов на политическое прекращение войны в Украине нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"По нашему убеждению, сейчас в Украине не видна перспектива какого-то спокойного политического завершения конфликта путем политического разрешения. Разве что к этому склонит какой-то серьезный международный партнер, который будет медиатором.

Для меня как президента совершенно очевидно, что украинцы не допускают абсолютно никакой другой возможности, кроме как восстановление контроля над всей территорией, признанной международным правом, то есть выхода всех российских войск из оккупированных территорий", - сказал Дуда.

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