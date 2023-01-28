Захват Соледара не обеспечит оккупантам окружение Бахмута, - ISW

Захват Соледара не выводит российские войска на основные логистические маршруты и не гарантирует оккупантам окружение Бахмута.

Об этом в интервью hromadske рассказала исследовательница России в Институте изучения войны Екатерина Степаненко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не факт, что именно это происходит на месте, а ввиду масштабов украинской обороны в Бахмуте и недавних меньших атак после взятия Соледара, можно уверенно сказать, что Бахмут выстоит. И наша оценка остается неизменной: Соледар не стал той прорывной победой, какой ее изображала российская пропаганда", — сказала она.

Степаненко отметила, что российская группа "Вагнера" бросила в бой много своих наемников, чтобы продвинуться к Бахмуту. Впрочем, когда атака достигла кульминации, россияне поняли, что это не сработает и попытались захватить Соледар, где привлекли часть своих элитных сил.

"Поэтому мы говорим, что элитные силы "Вагнера", действовавшие в предыдущих операциях по всему миру, пришлось использовать для захвата одного поселения. Это демонстрирует их неспособность получить хоть какой-то масштабный прогресс в Украине на данный момент", — подчеркнула представитель ISW.

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