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Новости Война
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Захват Соледара не обеспечит оккупантам окружение Бахмута, - ISW

бахмут

Захват Соледара не выводит российские войска на основные логистические маршруты и не гарантирует оккупантам окружение Бахмута.

Об этом в интервью hromadske рассказала исследовательница России в Институте изучения войны Екатерина Степаненко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не факт, что именно это происходит на месте, а ввиду масштабов украинской обороны в Бахмуте и недавних меньших атак после взятия Соледара, можно уверенно сказать, что Бахмут выстоит. И наша оценка остается неизменной: Соледар не стал той прорывной победой, какой ее изображала российская пропаганда", — сказала она.

Степаненко отметила, что российская группа "Вагнера" бросила в бой много своих наемников, чтобы продвинуться к Бахмуту. Впрочем, когда атака достигла кульминации, россияне поняли, что это не сработает и попытались захватить Соледар, где привлекли часть своих элитных сил.

"Поэтому мы говорим, что элитные силы "Вагнера", действовавшие в предыдущих операциях по всему миру, пришлось использовать для захвата одного поселения. Это демонстрирует их неспособность получить хоть какой-то масштабный прогресс в Украине на данный момент", — подчеркнула представитель ISW.

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Автор: 

Донбасс (26955) Бахмут (1601) ISW (493) Соледар (80)


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"В феврале-марте планируется новое наступление РФ", - Broomberg.

Близкие к Кремлю источники издания предполагают, что наступление может начаться до того, как Украина получит недавно обещанные поставки боевых танков от США и Европы.
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27.01.2023 16:51 Ответить
Судячи з карти, траса на Бахмут біля Часового Яру в небезпеці.
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27.01.2023 17:08 Ответить
В позиционной войне нам ничего не светит. Россияне это обожают. Артиллерия все сносит, в прорыв идут петушиные батальоны Пригожина. А на прорыв и маневр нужна нам техника и оружие.
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28.01.2023 09:34 Ответить
 
 