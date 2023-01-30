Украинские военнослужащие бесплатно хранят свою криоконсервированную сперму с начала войны

Медицинский центр "IVMED" ввел патриотическую инициативу по сохранению репродуктивных клеток бойцов ВСУ.

Медицинский центр лечения бесплодия "IVMED" - за свой счет осуществляет криоконсервацию (заморозку) спермы наших военных. Таким образом клиника дает возможность украинским военным реализовать свое стремление стать родителями и предотварить демографический кризис, который, к сожалению, стал острой проблемой для нашей страны. Главная цель – сохранить генофонд нашей нации.

Ведь 2022 год стал годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население Украины сократится по меньшей мере до 35 млн. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи, академика НАН Украины Элла Либанова, сообщает "Укринформ".

"Скажем, для того чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усреднено) родила 2,13 - 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. 2022 – еще меньше. Хорошо бы, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8", – убеждена Элла Либанова.

Война привела к страшным потерям населения. Кроме того, по разным оценкам из Украины уехало от 5 до 7 млн. жителей, преимущественно женщины детородного возраста и дети.

В то же время у украинских военнослужащих средний возраст 30 – 40 лет (в настоящее время чаще всего реализуют репродуктивные планы). Медики отмечают, что риски иметь бесплодие среди ветеранов вдвое больше, чем у остальных граждан. Это связывают с травмами, инфекционными заболеваниями, воздействием токсических веществ, перегрузкой.

Во время войны военнослужащие ВСУ могут столкнуться с физическим истощением, перегревом/переохлаждением, ранением, что вредно и даже губительно влияет на их репродуктивную систему и способность в будущем зачать ребенка.

Итак, в ближайшие 10 лет нас ждет демографическая катастрофа, которой не было ни в одной стране мира. И одним из основных вызовов после победы станет системный подход к увеличению рождаемости.

Медицинский центр лечения бесплодия "IVMED" для поддержки фертильного здоровья (способности к оплодотворению) военнослужащих Украины предлагает им безвозмездную криоконсервацию спермы и ее хранение в течение 12 месяцев.

В криохранилище клиники репродуктивной медицины IVMED в специальных контейнерах Дюарах с жидким азотом при температуре –196 °C замороженные клетки хранятся в полной безопасности и без потери своей животворной силы.

Галина Стрелко, главный врач клиники репродуктивной медицины "IVMED", доктор медицинских наук рассказала: "К сожалению, военная медицина пока не предлагает бесплатной криоконсервации. А это не только возможность рождения родного ребенка, но и планирование и защита будущего Украины. Но из-за брака информации сохранения репродуктивных клеток пока не получило массового распространения среди наших военнослужащих. Организационная и информационная поддержка государством локальной инициативы может превратить ее в национальный проект по сохранению генофонда нашего народа".