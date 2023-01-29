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Россия заинтересована в обострении конфликтов на Балканах, – глава МИД Северной Македонии Османи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бородянка,обсє,османі

Российская Федерация является одним из факторов, которые заинтересованы в поддержке конфликтов в регионе Балкан, чтобы легче оказывать свое влияние.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи в интервью северомакедонской службе "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Комментируя обострение в отношениях с Болгарией, Османи назвал Россию "третьей стороной", заинтересованной в углублении этого и других конфликтов на Балканах.

"Существует заинтересованность третьих сторон в поддержке некогда замороженных конфликтов в этом регионе для того, чтобы иметь возможность легче оказывать влияние в нашем регионе, это уже известно с давних времен", – пояснил он.

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По его словам, последнее обострение между Северной Македонией и Болгарией будет "приветствоваться многими третьими сторонами, которые увидят возможность поддерживать перманентный конфликт в этом регионе".

На уточняющий вопрос, о каких "третьих сторонах" идет речь, Османи ответил коротко, заявив, что это Российская Федерация.
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Касап скрізь насерти повинен... бо буде тоді уже не касап..
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29.01.2023 22:06 Ответить
Если хотите уменьшить 90 процентов терроризма в мире, ******* ракетой по Лубянке
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29.01.2023 22:12 Ответить
одной лубянкой вопрос не решить там пол мородора минимум нужно разнести
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29.01.2023 22:19 Ответить
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29.01.2023 22:17 Ответить
русоскот гнать со всех андриатических курортов
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29.01.2023 22:29 Ответить
 
 