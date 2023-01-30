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РФ может готовить очередной этап "частичной мобилизации", - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація

Российские власти не исключают вероятности проведения еще одного раунда в рамках "частичной мобилизации". Это нужно для нового наступления в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 22 января 2023 СМИ сообщили, что российские пограничники препятствуют выезду из России киргизских трудовых мигрантов с двумя паспортами, сообщая мужчинам, что их имена имеются в мобилизационных списках.

Кроме того, 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает оставаться в силе, заявив, что указ по-прежнему необходим для поддержки вооруженных сил. Наблюдатели спрашивали, почему это мероприятие не было официально отменено.

"Возможно, российское руководство продолжает искать способы удовлетворить потребности в большом количестве личного состава, необходимого для поддержания какого-либо большого наступления в Украине в будущем, при минимизации внутреннего инакомыслия", - отмечают в Минобороны Британии.

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Ну так, їм же видали балаклави і сказали,що вони Бетмени, забувши додати,що Бетмени не існують.
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30.01.2023 09:32 Ответить
***** воюватиме до останнього кацапа.
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30.01.2023 09:34 Ответить
От це "Може". Може готують, а може і не готують. Ми точно не знаємо, але щось ляпнути треба. Народ через пару годин забуде, але ми ж ляпнули.
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30.01.2023 09:42 Ответить
Ну якось же треба пояснювати наш цирк з повістками (повністю скопійований у пі***рів). А так кожні три місяці - «москалі готують мобілізацію!!!1111 - всі на фронт!!!!!»
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30.01.2023 10:27 Ответить
Мобілізація це краще за санкції, бо це безкорисні мобіки, яких лише треба годувати й забезпечувати весь цей час, і ці мобіки вже довели на справах, що не хочуть вмирати за Путіна. Бо скільки б вони не мобілізуовували, це ніяк не збільшіть кількість смертників, готових йти у атаку під кулі снайперів та горіти у танках від Джавелінів. Цю кількість створюють лише страти кувалдою, та тортури, які росіяни можуть задіяти лише до безправних зеків, а розпочати терор серед мобілізованих громадян боягузливе #уйл0 не наважиться, а без нього ці мобіки так і залишуться небоєздатними за власним небажанням вмирати
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30.01.2023 10:21 Ответить
Она и не прекращалась.
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30.01.2023 11:58 Ответить
 
 