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Новости За рубежом
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В курс истории для российских школ добавили раздел о "СВО"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

школа,росія,російська

Российские школьники будут изучать "цели и задачи спецоперации". Школы получат новые учебники.

Об этом заявил министр образования РФ Сергей Кравцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, изучение темы "СВО" (так в России называют полномасштабное вторжение в Украину. – Ред.) старшеклассники начнут со следующего учебного года. Соответствующий раздел уже внесен в школьную программу. В ближайшее время в школы поступят учебники, где будет подробно изложена эта тема.

"Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах", – сказал Кравцов.

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Учебник готовила рабочая группа во главе с Владимиром Мединским – главой Межведомственной комиссии по историческому просвещению РФ, руководителем российской делегации на переговорах с Украиной в начале полномасштабной войны.
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Топ комментарии
+9
Лавров сказал дебилы *****
И тут Лаврову можно верить.
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30.01.2023 10:01
+9

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30.01.2023 10:10
+8
І вони ще кажуть, що вся їхня історія - це правда.

да вони ******* історію фальсифікують в режимі онлайн!
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30.01.2023 10:07
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Лавров сказал дебилы *****
И тут Лаврову можно верить.
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30.01.2023 10:01 Ответить
І вони ще кажуть, що вся їхня історія - це правда.

да вони ******* історію фальсифікують в режимі онлайн!
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30.01.2023 10:07 Ответить
на кацапії е тільки одна пропоганда ...- це правда
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30.01.2023 10:09 Ответить
Може краще не ганьбитися?
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30.01.2023 10:10 Ответить

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30.01.2023 10:10 Ответить
СВО це сволочі ,але скорочено
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30.01.2023 10:12 Ответить
а раздел "АУЕ" уже добавлен?
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30.01.2023 10:12 Ответить
.. надо добавить курс истории по военным преступлениям кремлевии, про 56 развязанных войн и курс международного уголовного права за это..
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30.01.2023 10:13 Ответить
Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зі Сталіним. Сталін каже:
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать… Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
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30.01.2023 10:14 Ответить
І ми вже починаємо підозрювати, чим закінчиться чергова москальська "пабєда".
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30.01.2023 10:33 Ответить
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30.01.2023 11:39 Ответить
скрепники херовы... пусть еще добавят ханский ярлык и то, как кацапуры облизывали сапоги чуркам татарским...
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30.01.2023 10:34 Ответить
Есть ложь, есть наглая ложь, и есть история россии.....
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30.01.2023 11:07 Ответить
Де програма для українських шкіл про агресію рф проти України
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30.01.2023 11:15 Ответить
Шкарлета( нащадок Табачника) треба звільняти
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30.01.2023 11:38 Ответить
а чому не додають курс про «бєндєру»
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30.01.2023 12:40 Ответить
история это не наука.а кацапская история это смесь лжи,подтасовок и выдумок!
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30.01.2023 19:16 Ответить
 
 