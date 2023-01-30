В курс истории для российских школ добавили раздел о "СВО"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российские школьники будут изучать "цели и задачи спецоперации". Школы получат новые учебники.
Об этом заявил министр образования РФ Сергей Кравцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, изучение темы "СВО" (так в России называют полномасштабное вторжение в Украину. – Ред.) старшеклассники начнут со следующего учебного года. Соответствующий раздел уже внесен в школьную программу. В ближайшее время в школы поступят учебники, где будет подробно изложена эта тема.
"Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах", – сказал Кравцов.
Учебник готовила рабочая группа во главе с Владимиром Мединским – главой Межведомственной комиссии по историческому просвещению РФ, руководителем российской делегации на переговорах с Украиной в начале полномасштабной войны.
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И тут Лаврову можно верить.
да вони ******* історію фальсифікують в режимі онлайн!
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать… Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…