Ракетный удар по Харькову: Необходима экспертиза состояния здания, пострадавшим предоставит временное жилье

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в центре Харькова полностью разрушен 4 этаж и частично 3 этаж здания.

15 жителей этого дома были эвакуированы сразу после взрыва. 3 пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, тело погибшей женщины спасатели искали в завалах 3 часа. Полученные травмы были несовместимы с жизнью.

"Сейчас специалисты ГСЧС обследуют соседние дома, которые также могли получить повреждения. Работы по ликвидации последствий продолжаются", - говорится в сообщении.

"В ближайшее время будет проведена экспертиза состояния здания и принято решение о возможности его восстановления или окончательного сноса. Всем пострадавшим при необходимости предоставят временное жилье", - добавляет глава региона.

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