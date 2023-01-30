В Украину завезли из Польши ядовитый египетский арахис, - Госпотребслужба
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В арахисе превышено содержание ядовитого вещества афлатоксин-В1.
Об этом сообщило Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
В Госпродпотребслужбе отметили, что этот арахис могут продавать в Одессе и области, а также в Ивано-Франковской области. Операторы рынка должны изъять эту продукцию из обращения и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде проинформировать об этом Госпродпотребслужбу.
Афлатоксин-В1 – ядовитое вещество для людей и животных, выделяемое некоторыми видами микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.
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як я можу дізнатися що купую і чи воно безпечне?
як наші діти можуть це знати?
then to Odessa.
Fungi love humidity.
There is quite some fungi at everything overseas
like coffee, chocolate.
Those beans are being roasted,
probably to kill the fungi.
Otherwise,
I had thought about being presented here,
as clickbait to collect hate crime comments
towards Egyptians.