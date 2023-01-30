В Украину завезли из Польши ядовитый египетский арахис, - Госпотребслужба

В арахисе превышено содержание ядовитого вещества афлатоксин-В1.

Об этом сообщило Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

В Госпродпотребслужбе отметили, что этот арахис могут продавать в Одессе и области, а также в Ивано-Франковской области. Операторы рынка должны изъять эту продукцию из обращения и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде проинформировать об этом Госпродпотребслужбу.

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Афлатоксин-В1 – ядовитое вещество для людей и животных, выделяемое некоторыми видами микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.