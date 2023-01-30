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В Украину завезли из Польши ядовитый египетский арахис, - Госпотребслужба

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

арахіс

В арахисе превышено содержание ядовитого вещества афлатоксин-В1.

Об этом сообщило Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

В Госпродпотребслужбе отметили, что этот арахис могут продавать в Одессе и области, а также в Ивано-Франковской области. Операторы рынка должны изъять эту продукцию из обращения и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде проинформировать об этом Госпродпотребслужбу.

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Афлатоксин-В1 – ядовитое вещество для людей и животных, выделяемое некоторыми видами микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.
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Топ комментарии
+14
Зачем тогда мы содержим санитарный контроль?
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30.01.2023 12:27
+10
Тем более фитосанитарный контроль, который контролирует (якобы) весь импорт растительных продуктов. Причем отнюдь не бесплатно
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30.01.2023 12:31
+8
блин....на базаре мешками арахис продают...где гарантия шо без "сюрприза" ????
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30.01.2023 12:23
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Роздадут в гуманитарке.
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30.01.2023 12:21 Ответить
блин....на базаре мешками арахис продают...где гарантия шо без "сюрприза" ????
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30.01.2023 12:23 Ответить
ділов то, перероблять і будуть діжками "арахісове масло" продавать. біо продукт!
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30.01.2023 12:27 Ответить
Нада віднести в посольство
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30.01.2023 12:40 Ответить
шоб посолили )
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30.01.2023 12:44 Ответить
Зачем тогда мы содержим санитарный контроль?
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30.01.2023 12:27 Ответить
Тем более фитосанитарный контроль, который контролирует (якобы) весь импорт растительных продуктов. Причем отнюдь не бесплатно
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30.01.2023 12:31 Ответить
Чтобы его сотрудники могли отдыхать за границей; их дети учиться в Европе; иметь там же недвижимость и вклады. Точно так же у таможенников, прокурора, судей, чиновников..
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30.01.2023 12:37 Ответить
💯👍
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30.01.2023 13:35 Ответить
В стране, где продажна, бездарна и бесконтрольна власть; где все продаётся и покупается, по-другому не бывает
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30.01.2023 12:29 Ответить
Та їжте, "хужє нє будєт".
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30.01.2023 12:31 Ответить
..здЄсь можно нєплохо прібарахліться - впевненні зебіли з досвідом
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30.01.2023 12:33 Ответить
А де тут "Польща"? Хтось так склав новину, що начебто Польща має якесь відношення до того, що якісь українські "бізьнесьмєни" захітіли нашару" деньжат срубіть".
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30.01.2023 12:34 Ответить
Ага)))
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30.01.2023 13:35 Ответить
правильно писать - отрава ехала ТРАНЗИТОМ через Польшу. и, да. было бы не плохо, что бы героические таможенники пробовали на вкус. меньше бы их не стало, а свято место пусто не бывает.
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30.01.2023 12:42 Ответить
нема слів.

як я можу дізнатися що купую і чи воно безпечне?

як наші діти можуть це знати?
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30.01.2023 12:59 Ответить
Не завезли отруєний арахіс, а Даржприкордонслужба пропустила.
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30.01.2023 13:05 Ответить
Не зрозуміло, де міститься токсин, в арахісі в скорлупі чи в арахісі і в скорлупі?
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30.01.2023 13:06 Ответить
Дебелі хлопці з Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів знайшли зайнялись бурхливої імітацією діяльності
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30.01.2023 13:06 Ответить
Кто завёз и кто дал разрешение на завоз пусть они ихние дети жрут ..
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30.01.2023 13:42 Ответить
Травят...
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30.01.2023 13:47 Ответить
Тра відправити в Єгипет корабель з отруйним українським зерном
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30.01.2023 14:30 Ответить
Продайте той арахіс окупантам, чи на халяву їм закиньте.
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30.01.2023 14:37 Ответить
Зелені продажні дебіли за гроші привезуть сюда в Украіну любу заразу,поки ця мерзота тут буде керувати буде ше не те,а так предлагаю визвати цьго егіпетского посла і накормити його,а тих хто привіз його сюда за колючий дріт і кормити як свиней поки це все не сожрут.
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30.01.2023 14:39 Ответить
Longer way to Poland from Egypt,
then to Odessa.

Fungi love humidity.

There is quite some fungi at everything overseas
like coffee, chocolate.

Those beans are being roasted,
probably to kill the fungi.

Otherwise,
I had thought about being presented here,
as clickbait to collect hate crime comments
towards Egyptians.
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30.01.2023 16:05 Ответить
Офигеть
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30.01.2023 16:14 Ответить
Как только Польша заявила о необходимости возврата пошлин на украинскую продукцию, так наши сразу нашли токсині в их продукции). Четко сработали)). Только не подумали, что бівает когда соришся с союзниками во время войні.
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30.01.2023 19:11 Ответить
 
 