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Враг ударил по Волчанску, погиб мужчина, ранена женщина, - Синегубов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня около 10:20 утра враг снова обстрелял г. Волчанск Чугуевского района.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в результате обстрела погиб мужчина 62 лет. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
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