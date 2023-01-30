Враг ударил по Волчанску, погиб мужчина, ранена женщина, - Синегубов

Сегодня около 10:20 утра враг снова обстрелял г. Волчанск Чугуевского района.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате обстрела погиб мужчина 62 лет. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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