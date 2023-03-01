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Метинвест передал ВСУ 100 дронов DJI Mavic 3 на 10 миллионов гривен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

метінвест

Группа Метинвест в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова передала Вооруженным силам Украины 100 дронов DJI Mavic 3.

Большая партия разведывательной техники поступит в Сухопутные войска ВСУ и будет отправлена на восточный и южный направления фронта, в частности в наиболее горячие точки – Бахмут, Авдеевку, Угледар. Общая стоимость партии техники от Метинвеста – более 10 миллионов гривен. Передача сразу такого большого количества БПЛА Сухопутным войскам является рекордной для Метинвеста. Всего Группа Метинвест с 24 февраля 2022 года передала различным подразделениям сил обороны государства уже более 1100 дронов.

DJI Mavic 3 Fly More Combo – это наиболее нужная и популярная в рядах ВСУ модель дронов, которые помогают выявлять и уничтожать врага на передовой. БПЛА, имеющая максимальную комплектацию с дополнительным набором аккумуляторов, используется для разведки и корректировки огня. Конкурентным преимуществом этой модели является отличная оптика и навигация.

– Мы понимаем, что дроны являются очень важной частью тактики ВСУ как во время обороны украинской территории от нашествия агрессора, так и во время контратакующих действий. Такие БПЛА, как DJI Mavic 3, – это "глаза" украинских солдат, это качественная разведка, что спасает жизни. Но, к сожалению, на переднем крае беспилотники – расходный материал. Именно поэтому с начала войны Группа Метинвест в рамках военной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова сосредоточила усилия на непрерывной поставке дронов для обеспечения ВСУ в частности. Замечу, что такое количество – более 1100 дронов – никто из частного бизнеса армии не поставляет. Поэтому Метинвест продолжит обеспечивать ВСУ дронами и в дальнейшем. Вплоть до победы, – отметил Олег Матвиенко, руководитель направления военной безопасности Группы Метинвест.

Метинвест передал ВСУ 100 дронов DJI Mavic 3 на 10 миллионов гривен 01
Метинвест передал ВСУ 100 дронов DJI Mavic 3 на 10 миллионов гривен 02

Насыщение ВСУ беспилотной техникой является одним из залогов противостояния агрессору. Комбинация функций разведки и корректировки огня позволяет использовать дроны во время проведения различных современных военных операций.

– Дроны – это легкое мобильное оборудование, которое врагу сложно обнаружить имеющимися средствами. Они имеют спрос среди военных из-за высокой интенсивности боевых действий, поэтому эта партия пригодится для нужд сразу нескольких подразделений Сухопутных войск, выполняющих задачи на южном и восточном направлениях, в частности в Бахмуте, Авдеевке или Угледаре. Часть дронов поступит в Силы обороны, защищающие столицу Украины. Хочу отметить, что Метинвест не просто выделил средства, но и взял на себя вопрос организации логистики, поиска и поставки этих дефицитных приборов. Это большой объем работы, который значительно облегчает задачу Вооруженным силам и позволяет сосредоточиться на противостоянии агрессору, – отметил Андрей Редозубов, капитан сухопутных сил ВСУ.

Отметим, что всего с начала полномасштабной войны Группа Метинвест оказала поддержку армии на более 1,5 млрд грн. Кроме дронов, компания поставляет ВСУ, Национальной гвардии, ГУР и другим силам обороны государства амуницию, в том числе более 150 тысяч бронежилетов, тепловизоры, автомобили, специальные мобильные укрытия и прочее снаряжение, что помогает останавливать агрессора.
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Топ комментарии
+10
а що подарував на фронт "фонд имени Бени Коломойского"? скільки та чого..., було б цікаво
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30.01.2023 16:17
+7
треба давати адресно бо...
або вони будуть на олх
або підрозділи заплатять за них ще раз
або вони будуть як іграшка в чиїхось діток
бо що???
бо там є яйця по 170 за кіло
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30.01.2023 16:13
+6
головне щоби міноборони не приписало цю партію як куплену за державний кошт...
бо там такі чарівники підібралися....
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30.01.2023 16:00
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"...cталевий фронт ріната ахметова..."
ипать- колотить!
гудку - слава
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30.01.2023 15:54 Ответить
Маємо вкотре констатувати цей факт.
95-му кварталу мабуть не соромно...
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30.01.2023 16:44 Ответить
ЛОШАРЫ митинвест

Фонд "Повернись живим" купил для Вооруженных сил Украины сотню квадрокоптеров DJI Mavic 3. Волонтеры поделились новым достижением в Facebook.

Стоимость новой партии дронов составила 14 141 800 грн
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30.01.2023 15:55 Ответить
Можливо просто різні комплектації.
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30.01.2023 15:57 Ответить
і не соромно? ви вважаєте, що поклейка наліпок на коробки та викладання в музеї (!) нічого не варті? А купа ПіАр-менеджерів "сталевого фронтовика", які з цієї акції годуються, що - мають без хліба з ікрою залишитись??
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30.01.2023 18:03 Ответить
А за що має бути соромно , за те що таку саму кількість придбали дешевше на 4 мільйони ? Так , мабуть , не ціна дрона роль грає , а його модель ((
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30.01.2023 19:45 Ответить
" що має максимальну комплектацію з додатковим набором акумуляторів, Джерело: https://censor.net/ua/n3396608
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31.01.2023 11:08 Ответить
А скількі коштує маєток Ахмєтова в Італії?
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30.01.2023 15:59 Ответить
а що подарував на фронт "фонд имени Бени Коломойского"? скільки та чого..., було б цікаво
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30.01.2023 16:17 Ответить
головне щоби міноборони не приписало цю партію як куплену за державний кошт...
бо там такі чарівники підібралися....
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30.01.2023 16:00 Ответить
треба давати адресно бо...
або вони будуть на олх
або підрозділи заплатять за них ще раз
або вони будуть як іграшка в чиїхось діток
бо що???
бо там є яйця по 170 за кіло
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30.01.2023 16:13 Ответить
"весільні" дрони..., з точки зору нашого МО...
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30.01.2023 16:13 Ответить
А у нас є МО , чи яйцебаза ? ((
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30.01.2023 19:47 Ответить
Добре, якщо то правда.
Бо я наприклад в доброту та/або патріотизм гудка не вірю. Аби гудок не захотів, і 2014 нічого б не сталося. А тут - через майже цілий рік війни, коли вже країни НАТО постачають танки і ось-ось почнуть постачати винищувачі, він розродився на мавіки... дуже схоже на окозамилювання.
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30.01.2023 16:18 Ответить
гудок - то Ахметов? Якщо так, то він, схоже, дуже ображений на пуйла - з 2014 року все пішло не так, як попередньо домовлялись. він гатив гроші у супротив владі України, підборював місцевих на протести, а у залишку його залишили навіть без тих активів, що мав на Донбасі.
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30.01.2023 18:09 Ответить
Я впевнений, що все було просто. Гудок домовився з орками, що орки зайдуть в ордло, а його підприємства не чіпатимуть, а може і щось зверху дадуть. А орки просто кинули рижого дебіла, бо вони завжди підтираються будь-якими домовленостями. Ото й уся казочка. А тепер гудок падло корчить з себе дофіга патріота...
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31.01.2023 10:14 Ответить
Вы реально считаете, что ахметов мог остановить кацапскую агрессию в 14 году?
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30.01.2023 19:10 Ответить
Дякуємо.
А що Колрмойський вже кіоск на бамбасі пофарбував? Чи ще гроші із Зеленьським із бюджета збирають?
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30.01.2023 17:47 Ответить
це мудило стільки накрало, що могло б подарувати Україні кілька фрегатів
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30.01.2023 17:50 Ответить
И жаба не задавила этого бандюгана и вора Ахметова???? . так раскошелится !!! Небось миллиарды долларов спрятал подальше за границей!!!:??? Солдаты Украины сегодня сотнями гибнут за его заводы и шахты на Донбассе, , а он хочет откупиться 10 млн долларов!! **** пророссийская!!!.. Что то молчит ещё один ворюга Донбасса Тарута..Звезданутый патриот-и вор!!!
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30.01.2023 20:00 Ответить
 
 