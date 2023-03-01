Метинвест передал ВСУ 100 дронов DJI Mavic 3 на 10 миллионов гривен
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Группа Метинвест в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова передала Вооруженным силам Украины 100 дронов DJI Mavic 3.
Большая партия разведывательной техники поступит в Сухопутные войска ВСУ и будет отправлена на восточный и южный направления фронта, в частности в наиболее горячие точки – Бахмут, Авдеевку, Угледар. Общая стоимость партии техники от Метинвеста – более 10 миллионов гривен. Передача сразу такого большого количества БПЛА Сухопутным войскам является рекордной для Метинвеста. Всего Группа Метинвест с 24 февраля 2022 года передала различным подразделениям сил обороны государства уже более 1100 дронов.
DJI Mavic 3 Fly More Combo – это наиболее нужная и популярная в рядах ВСУ модель дронов, которые помогают выявлять и уничтожать врага на передовой. БПЛА, имеющая максимальную комплектацию с дополнительным набором аккумуляторов, используется для разведки и корректировки огня. Конкурентным преимуществом этой модели является отличная оптика и навигация.
– Мы понимаем, что дроны являются очень важной частью тактики ВСУ как во время обороны украинской территории от нашествия агрессора, так и во время контратакующих действий. Такие БПЛА, как DJI Mavic 3, – это "глаза" украинских солдат, это качественная разведка, что спасает жизни. Но, к сожалению, на переднем крае беспилотники – расходный материал. Именно поэтому с начала войны Группа Метинвест в рамках военной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова сосредоточила усилия на непрерывной поставке дронов для обеспечения ВСУ в частности. Замечу, что такое количество – более 1100 дронов – никто из частного бизнеса армии не поставляет. Поэтому Метинвест продолжит обеспечивать ВСУ дронами и в дальнейшем. Вплоть до победы, – отметил Олег Матвиенко, руководитель направления военной безопасности Группы Метинвест.
Насыщение ВСУ беспилотной техникой является одним из залогов противостояния агрессору. Комбинация функций разведки и корректировки огня позволяет использовать дроны во время проведения различных современных военных операций.
– Дроны – это легкое мобильное оборудование, которое врагу сложно обнаружить имеющимися средствами. Они имеют спрос среди военных из-за высокой интенсивности боевых действий, поэтому эта партия пригодится для нужд сразу нескольких подразделений Сухопутных войск, выполняющих задачи на южном и восточном направлениях, в частности в Бахмуте, Авдеевке или Угледаре. Часть дронов поступит в Силы обороны, защищающие столицу Украины. Хочу отметить, что Метинвест не просто выделил средства, но и взял на себя вопрос организации логистики, поиска и поставки этих дефицитных приборов. Это большой объем работы, который значительно облегчает задачу Вооруженным силам и позволяет сосредоточиться на противостоянии агрессору, – отметил Андрей Редозубов, капитан сухопутных сил ВСУ.
Отметим, что всего с начала полномасштабной войны Группа Метинвест оказала поддержку армии на более 1,5 млрд грн. Кроме дронов, компания поставляет ВСУ, Национальной гвардии, ГУР и другим силам обороны государства амуницию, в том числе более 150 тысяч бронежилетов, тепловизоры, автомобили, специальные мобильные укрытия и прочее снаряжение, что помогает останавливать агрессора.
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ипать- колотить!
гудку - слава
95-му кварталу мабуть не соромно...
Фонд "Повернись живим" купил для Вооруженных сил Украины сотню квадрокоптеров DJI Mavic 3. Волонтеры поделились новым достижением в Facebook.
Стоимость новой партии дронов составила 14 141 800 грн
бо там такі чарівники підібралися....
або вони будуть на олх
або підрозділи заплатять за них ще раз
або вони будуть як іграшка в чиїхось діток
бо що???
бо там є яйця по 170 за кіло
Бо я наприклад в доброту та/або патріотизм гудка не вірю. Аби гудок не захотів, і 2014 нічого б не сталося. А тут - через майже цілий рік війни, коли вже країни НАТО постачають танки і ось-ось почнуть постачати винищувачі, він розродився на мавіки... дуже схоже на окозамилювання.
А що Колрмойський вже кіоск на бамбасі пофарбував? Чи ще гроші із Зеленьським із бюджета збирають?