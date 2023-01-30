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Для обустройства мобильной мастерской-оружейной защитникам нужен микроавтобус

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинским защитникам для устройства мобильной мастерской-оружейности нужен микроавтобус.

Об этом сообщил политолог Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что друг его детства Алексей пошел защищать Родину в подразделение ССО "Азов-Киев".

"С сентября Леша служит оружейником в штурмовой бригаде. Теперь это больше не ССО "Азов" и его подразделение ищет свое личное наименование. ... В настоящее время он отвечает за исправность вооружения подразделения. Он обслуживает, ремонтирует и модернизирует оружие бойцов моего штурмового подразделения.

Но для полноценной боевой работы ему не хватает мастерской. Оружейной. Нет, оборудование и инструменты какие-то он имеет и собрать в одном месте все это возможно. Но все это нужно иметь поближе к месту боев. А постоянного места дислокации у его подразделения нет. Особенно когда наши наступают. Мастерскую здесь в одном месте не организуешь. Бойцов его подразделения постоянно перебрасывают на разные участки фронта", - объяснил Гайдай.

"Спросил у Алексея: как ему помочь? И вот что он мне рассказал: "Хочу сделать передвижную, походную мастерскую для ремонта оружия. Мне нужен микроавтобус или грузовой. Это может быть Volkswagen Т4,Т5, lТ35, Мерседес Вито или Спринтер. Или аналогичные модели. Хочу разместить в нем: генератор 3-4кВт, верстак, точило, тиски, сварочный инверторный полуавтомат, маленький сверлильно-фрезерный станок, маленький небольшой токарный станок, ручной слесарный инструмент", - добавил он.

Гайдай открыл сбор средств на микроавтобус, который мы оборудуем в мобильную мастерскую-оружейную.

Реквизиты для помощи:

Приват:  5457082290114383

Банка в Моно 5375411200436009

https://send.monobank.ua/jar/82V5936Abe

PаyPal: gaidaisе[email protected]

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Для обустройства мобильной мастерской-оружейной защитникам нужен микроавтобус 01
Для обустройства мобильной мастерской-оружейной защитникам нужен микроавтобус 02
Для обустройства мобильной мастерской-оружейной защитникам нужен микроавтобус 03
Для обустройства мобильной мастерской-оружейной защитникам нужен микроавтобус 04
Для обустройства мобильной мастерской-оружейной защитникам нужен микроавтобус 05
Для обустройства мобильной мастерской-оружейной защитникам нужен микроавтобус 06
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Топ комментарии
+6
Так хай до Притули звернуться. У нього "Спартанів "- як в сучки бліх.Був би вищий пілотаж!
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30.01.2023 16:01
+6
Рекомендую, скотнику ГАЙДАНУ, обратится к подружке ЗЕ, которой на ток-шоу, выделили 65 млн грв. Хватит на 30 таких микроавтобусов. Вонючее шапито уже заворовалось и завралось, вытаскивая деньги у рядовых граждан.
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30.01.2023 16:02
+5
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30.01.2023 15:58
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30.01.2023 15:58 Ответить
Так хай до Притули звернуться. У нього "Спартанів "- як в сучки бліх.Був би вищий пілотаж!
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30.01.2023 16:01 Ответить
Выше написано , шо депутаты за время войны купили автомобилей на 1.3 млн.$.
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31.01.2023 07:48 Ответить
яйца уменьшить: с 17 до 16 и все...
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30.01.2023 16:02 Ответить
Рекомендую, скотнику ГАЙДАНУ, обратится к подружке ЗЕ, которой на ток-шоу, выделили 65 млн грв. Хватит на 30 таких микроавтобусов. Вонючее шапито уже заворовалось и завралось, вытаскивая деньги у рядовых граждан.
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30.01.2023 16:02 Ответить
Плюсую , бо пам'ятаю , як він брехав про Порошенка . Най за свої купе , не бідний.
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30.01.2023 17:22 Ответить
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30.01.2023 16:04 Ответить
Усі питання до МО! Заїбали! Яолонтери живуть своїм окремим життям і за це буде окреме питання коли прийде час, Зелебобіки!
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30.01.2023 16:05 Ответить
''МО'' яйця по 17 закуповує! Все інше його нк цікавить.
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30.01.2023 16:07 Ответить
Вы не понимаете, это другое. В прогрессивных странах, единица для закупки - дюйм.
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30.01.2023 16:08 Ответить
Так по любым городам катаются кучи бусиков на польских номерах, в которых сидят толстые военкомовские морды, в эти бусики хватают на улицах людей и везут силой в ТЦК. Еще скинуться на бусики?
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30.01.2023 18:27 Ответить
Для ремонту мусить бути утворений хоз.взвод,який займається усіма схожими питаннями.
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30.01.2023 18:54 Ответить
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05.02.2023 23:19 Ответить
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10.02.2023 22:27 Ответить
 
 