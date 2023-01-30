Для обустройства мобильной мастерской-оружейной защитникам нужен микроавтобус

Украинским защитникам для устройства мобильной мастерской-оружейности нужен микроавтобус.

Об этом сообщил политолог Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что друг его детства Алексей пошел защищать Родину в подразделение ССО "Азов-Киев".

"С сентября Леша служит оружейником в штурмовой бригаде. Теперь это больше не ССО "Азов" и его подразделение ищет свое личное наименование. ... В настоящее время он отвечает за исправность вооружения подразделения. Он обслуживает, ремонтирует и модернизирует оружие бойцов моего штурмового подразделения.

Но для полноценной боевой работы ему не хватает мастерской. Оружейной. Нет, оборудование и инструменты какие-то он имеет и собрать в одном месте все это возможно. Но все это нужно иметь поближе к месту боев. А постоянного места дислокации у его подразделения нет. Особенно когда наши наступают. Мастерскую здесь в одном месте не организуешь. Бойцов его подразделения постоянно перебрасывают на разные участки фронта", - объяснил Гайдай.

"Спросил у Алексея: как ему помочь? И вот что он мне рассказал: "Хочу сделать передвижную, походную мастерскую для ремонта оружия. Мне нужен микроавтобус или грузовой. Это может быть Volkswagen Т4,Т5, lТ35, Мерседес Вито или Спринтер. Или аналогичные модели. Хочу разместить в нем: генератор 3-4кВт, верстак, точило, тиски, сварочный инверторный полуавтомат, маленький сверлильно-фрезерный станок, маленький небольшой токарный станок, ручной слесарный инструмент", - добавил он.

Гайдай открыл сбор средств на микроавтобус, который мы оборудуем в мобильную мастерскую-оружейную.

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PаyPal: gaidaisе[email protected]

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