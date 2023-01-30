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Украина получит танки Leopard-2 из воинской части в Аугустдорфе, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

leopard-2

14 немецких Leopard-2A6, которые Германия обязалась поставить Вооруженным Силам Украины, принадлежат 203-му танковому батальону 21-й танковой бригады бундесвера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Westfalen Blatt.

Как сообщает источник, штатное количество танков в этой в/ч в Аугустдорфе, расположенное на северо-западе страны между Ганновером и Дортмундом – 44 единицы.

Сколько из них исправно, непонятно.

В настоящее время 203-й танковый батальон находится в Литве как главное подразделение миссии НАТО "Расширенное передовое присутствие", предназначенное для защиты восточного фланга от России.

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"Танкисты Аугустдорфа находятся в странах Балтии с августа, и теперь ожидают, что они вернутся обратно с танками. Германия планирует поставлять Leopard-2 в Литву в конце марта или начале апреля. Пока неясно, будут ли заменены танки, которых нет в 203-м танковом батальоне, и когда", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Германия согласилась передать Украине танки Leopard-2 и разрешила проводить соответствующие поставки другим странам.

Также мы писали, что, по словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, танки планируют доставить в Украину до конца марта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство граждан Германии поддерживают предоставление Украине танков Leopard-2, – опрос
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Топ комментарии
+6
та хоч із антарктиди
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30.01.2023 16:07
+5
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30.01.2023 15:59
+5
корисна інформа2ція для рашистів.
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30.01.2023 16:07
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30.01.2023 15:59 Ответить
Були ваші - стали наші . Донбас у вогні -- даваите залізо .
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30.01.2023 15:59 Ответить
В частинах танки є строеві, навчално-строєві та навчальні.
Повний ресурс в строєвих, а в інших є проблеми.
Кожну одиницю треба перевіряти, щоб потім не мати
клопоту.
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30.01.2023 16:03 Ответить
А может там послать тех мастеров из Украины, которые любой хлам приведёт в движение. Небось в конце получится Леопард-3.
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30.01.2023 16:30 Ответить
корисна інформа2ція для рашистів.
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30.01.2023 16:07 Ответить
Аякже ! Тепер кацапи точно почнуть обстрілювати територію цієї частини (( Правда ви забулися , що ця частина розміщена на території держави члена НАТО ((
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30.01.2023 19:25 Ответить
якщо ви вважаєте, що таку інформацію можна використовувати тільки для обстрілів, то я навіть дискутувати з вами не буду.
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30.01.2023 21:30 Ответить
Ото й вірно , чого його дискутувати якщо і сам зрозумів що написав дурню
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31.01.2023 17:36 Ответить
та хоч із антарктиди
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30.01.2023 16:07 Ответить
когда?
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30.01.2023 16:15 Ответить
зачем об этом писать?
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30.01.2023 16:23 Ответить
Чтобы шпиёни не догадались, откуда по настоящему будет вести.
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30.01.2023 16:28 Ответить
Как могут изменить ситуацию 14 танков на 1500 км фронта? Один танк на 100 км. Скоро ГОД!!!, но инфантильность запада зашкаливает. Интересно им самим это не противно?
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30.01.2023 16:41 Ответить
на 1500 км ніяк , на місці прориву якось можуть змінити , бо 14 це не 0 , а все-таки 14 ((
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30.01.2023 19:26 Ответить
Хай ще напишуть куди доставлятимуть, і вразливі місця цих танків вкажуть щоб ворог обдєлався от радісті.
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30.01.2023 19:48 Ответить
В Естонии танки в боевом положении, хранения там нет. Весь батальон, конечно, лучше. Но... Скорее всего немцы как прижимистые хозяева хотят просто денег.
В 1938 году Сталин, видя что наделали калек вместо танков, решил по примеру крупнокалиберной арты, купить у чехов т-38. Чехи привезли один екз. Горе конструкторы были в экстазе. Но чехи заломили серьезные деньги за технологию, Сталин отказался. Успели обмерить танк и срисовать коробку передач, которую поставили на т 34 в 1943 году. Уже после Польской кампании Гитлер подарил Сталину один Т 111, подарил также мессеры и юнкерсы, один подбитый захватили возле Бреста. Начали обстреливать и ни один снаряд ПТО ни в лоб,ни в борт не пробил. Поехали горе конструкторы снарядов на Колыму. Ускоренно начали лампичить снаряди для 76 мм. и только к 42 году сделали что то стоящее.
Еще один казус произошел с танковыми пушками. на Т 111 стояло орудие 42.5 клб. На сравнительных стрельбах Госкомиссия под водительством Клима приказало на Т 34 обрезать орудие до 42.5 клб, мол, немцы знают, что делают, так сказать, "золотое сечение". А они уже заменяли на 60 клб. Кстати, в Курской битве на южном фасе у вермахта было 28 тигров. И они применяли тактику колокола - в центре Тигры по бокам т 3 и т 4. И ту же тактику будут использовать и ЗСУ.
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30.01.2023 16:51 Ответить
Аугустдорф.
Шо за натяки???
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30.01.2023 19:30 Ответить
 
 