Украина получит танки Leopard-2 из воинской части в Аугустдорфе, - СМИ
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14 немецких Leopard-2A6, которые Германия обязалась поставить Вооруженным Силам Украины, принадлежат 203-му танковому батальону 21-й танковой бригады бундесвера.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Westfalen Blatt.
Как сообщает источник, штатное количество танков в этой в/ч в Аугустдорфе, расположенное на северо-западе страны между Ганновером и Дортмундом – 44 единицы.
Сколько из них исправно, непонятно.
В настоящее время 203-й танковый батальон находится в Литве как главное подразделение миссии НАТО "Расширенное передовое присутствие", предназначенное для защиты восточного фланга от России.
"Танкисты Аугустдорфа находятся в странах Балтии с августа, и теперь ожидают, что они вернутся обратно с танками. Германия планирует поставлять Leopard-2 в Литву в конце марта или начале апреля. Пока неясно, будут ли заменены танки, которых нет в 203-м танковом батальоне, и когда", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что Германия согласилась передать Украине танки Leopard-2 и разрешила проводить соответствующие поставки другим странам.
Также мы писали, что, по словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, танки планируют доставить в Украину до конца марта.
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Повний ресурс в строєвих, а в інших є проблеми.
Кожну одиницю треба перевіряти, щоб потім не мати
клопоту.
головне щоб побільше
В 1938 году Сталин, видя что наделали калек вместо танков, решил по примеру крупнокалиберной арты, купить у чехов т-38. Чехи привезли один екз. Горе конструкторы были в экстазе. Но чехи заломили серьезные деньги за технологию, Сталин отказался. Успели обмерить танк и срисовать коробку передач, которую поставили на т 34 в 1943 году. Уже после Польской кампании Гитлер подарил Сталину один Т 111, подарил также мессеры и юнкерсы, один подбитый захватили возле Бреста. Начали обстреливать и ни один снаряд ПТО ни в лоб,ни в борт не пробил. Поехали горе конструкторы снарядов на Колыму. Ускоренно начали лампичить снаряди для 76 мм. и только к 42 году сделали что то стоящее.
Еще один казус произошел с танковыми пушками. на Т 111 стояло орудие 42.5 клб. На сравнительных стрельбах Госкомиссия под водительством Клима приказало на Т 34 обрезать орудие до 42.5 клб, мол, немцы знают, что делают, так сказать, "золотое сечение". А они уже заменяли на 60 клб. Кстати, в Курской битве на южном фасе у вермахта было 28 тигров. И они применяли тактику колокола - в центре Тигры по бокам т 3 и т 4. И ту же тактику будут использовать и ЗСУ.
Шо за натяки???