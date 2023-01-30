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Новости Война
16 006 39

Военнообязанный, имеющий бронь, должен носить с собой соответствующие документы, - Сухопутные войска

повістка

Если военнообязанному, у которого есть бронь или отсрочка от призыва, вручили повестку, то такая повестка может быть аннулирована.

Об этом заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Военнообязанный, у которого есть бронь от призыва по мобилизации, все документы, которые это подтверждают, должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет. Но, если оно уже так произошло, то со всеми этими документами нужно прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, и эта повестка будет аннулирована", - сказал он.

Добавим, что согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:

- в органах госвласти, других госорганах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач;

- на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

- на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Читайте также: Повестки могут вручать где угодно. Сделать это имеет право даже начальник ЖЭКа, - Сухопутные войска

Автор: 

мобилизация (2748) ВСУ (6564) повестка (153)


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Топ комментарии
+20
дуже пахне совком !!! тупим комуно-кцапапо-совкам !!! а чого тут дивуватися ??? злені криворагульні наркомани більше ні на що не здатні !!!
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30.01.2023 17:01
+16
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30.01.2023 17:09
+9
татуювання 95 справа та зелене зліва
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30.01.2023 17:02
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Правила форума Совет форумчан
Ато знімуть з поїзда в нацгвардію(С) ?
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30.01.2023 16:52 Ответить
Що ще треба з собою носити ?
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30.01.2023 16:57 Ответить
Эпикриз и медицинскую книжку
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30.01.2023 16:59 Ответить
татуювання 95 справа та зелене зліва
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30.01.2023 17:02 Ответить
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30.01.2023 17:09 Ответить
... а на левой груди профиль сталина а на левой ленка анфас...
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30.01.2023 18:32 Ответить
здається лікар відпустив пацієнта з психлікарні до аптеки
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30.01.2023 19:11 Ответить
А в чем то проблема? Тем более в такое время, сделай копию, фотку на телефон и не забывай брать, как и не забываешь деньги, уходя из дома. Что уже и это сделать лень!
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30.01.2023 17:18 Ответить
а там що написано "носити копії", чи "фотку на телефоні"?
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30.01.2023 21:27 Ответить
дуже пахне совком !!! тупим комуно-кцапапо-совкам !!! а чого тут дивуватися ??? злені криворагульні наркомани більше ні на що не здатні !!!
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30.01.2023 17:01 Ответить
не накидай...це лайно дісталось від "совка"...а війна з 2014
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30.01.2023 17:45 Ответить
а відчого дісталося ??? вофка зе - тупий, криворагульний, кацапомовний запроданець і наркоман, окунук посібника червонох кумуно-кацапів окупантів України !!! і таких в зе-партії 90% !!!









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31.01.2023 05:20 Ответить
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30.01.2023 17:08 Ответить
А ''д'єрмаків'' та КО коли будете призивати?
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30.01.2023 17:13 Ответить
Цыпленок жареный
Цыпленок пареный,
Пошел по улице гулять.
Его поймали,
Арестовали,
Велели паспорт показать.

Паспорта нету -Гони монету.
Монеты нет - снимай пиджак.
Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный,
Цыпленка можно обижать.

Паспорта нету - Гони монету.
Монеты нет - снимай штаны.
Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный,
Штаны цыпленку не нужны.

Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный,
Цыпленок тоже хочет жить.

Он паспорт вынул,
По морде двинул,
Ну а потом пошел в тюрьму.

Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный.
Цыпленок тоже хочет жить.
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30.01.2023 17:14 Ответить
А мордаті таксисти, базані бариги, каста робітників автосервісів, адвокати, робітники районних управ, та багато інших категорій "патріётів"? Що, можуть ховатися від армії, не маючи паперів?
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30.01.2023 17:20 Ответить
Ну ти ж можеш, то й вони теж...
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30.01.2023 17:45 Ответить
Я, в свои 65, плачу среднюю зарплату шестерым, ушедшим на фронт, работникам своего предприятия. А что сделал ты, гнида, убежавшая в трудный час из страны, и срущая на Украинских ресурсах? Падаль.
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31.01.2023 00:05 Ответить
Паспорта нету - Гони монету.
Монеты нет - снимай штаны.
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30.01.2023 17:58 Ответить
Може хтось в темі, підкажіть, які документи потрібно з собою носити для підтвердження броні?? Я бронь маю, наша кадровик, що веде ці питання, сказала, що військкомат ніяких паперів, що підтверджують бронь, не видає. І якщо хоч декілька разів вручать повістку, то потрібно буде щоразу йти в військкомат, і доводити, що заброньований організацією.
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30.01.2023 19:20 Ответить
Як мінімум повинен бути наказ, яким вас забронювали. У мене ще є витяг з цього наказу, в якому прописані мої ПІБ, місце роботи, займана посада, військове звання і воєнкомат, до якого я приписаний
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30.01.2023 20:04 Ответить
Це наказ по підприємству, чи з військкомату???
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30.01.2023 21:35 Ответить
У моєму випадку - Наказ профільного міністерства на перелік підприємств
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30.01.2023 21:37 Ответить
не пахне Совком, а воняє..... Не простіше зробити ***** і користуватися в Дії???? Чи ДІЯ тільки для виборів готовиться?????
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30.01.2023 19:35 Ответить
Пенсіонка підійде?
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30.01.2023 19:53 Ответить
це ще раз підтверджує, що повістки будуть "вручати" на вулиці.....!!!!!))))))
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30.01.2023 19:58 Ответить
+ лампочку на лобі, помаранчеві штані і гарно робтии к-ю-ю-ю, а потім зє-є-є-є... Так підійде??? Головний шлюх країни уник мобілізації - де покарання, воєнкоме? У нас тут злочинець при владі??? Повірте, все буде тихо - кубло зелених ГНИД розворушити важко...
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30.01.2023 20:00 Ответить
Шановні, зверніть увагу на головне - це означає, що рішення про Ваш призов прийматме не воєнком (як це має бути), а чучело з ТЦКтаСП, яке ЗАПОВНЮВАТИМЕ Ваші дані в повістку ЗА ВІДСУТНОСТІ наказу воєнкома про Вашу мобілізацію. ТОБТО, - призов з перевищенням повноважень, неуповноваженою на те службовою особою. А ТАК УСЕ - ГУД... Нічого особистого...
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30.01.2023 20:10 Ответить
Повестка выданная не улице это еще далеко не мобилизация. Это приглашение на сверку данных и медкомиссию. А решение о мобилизации будет принимать военком. И не нужно передергивать в стиле кацапских пропагандонов. Сцыш воевать, заткнись и сиди, жди родных бурятов. Патриёт.
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31.01.2023 00:14 Ответить
Задаю вопрос мордатому приемщику автосервиса Тойота - Почему не призван? Ответ: У военкома Тойота, шеф бронь "парешал"... Вот так и воюем, на фронте бабла и решалова.
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31.01.2023 00:09 Ответить
Ви також порішали ? Тойотою там поїздити, на сервісантів понаїжджати - герой?
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31.01.2023 09:49 Ответить
Ой... А як це сталось, що Зєлєчку ще до ************* не зловили? І придурка лисого ? І ще багато клоунів? У клоунів окрема відмазка????
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31.01.2023 09:47 Ответить
Вибачте, але в 95 сраному кварталі весь склад хворий???? Юрій Луценко, якого багато ненавиділи, на передовій, а де ці лисі жирні придурки? Чи їх дебільний "гумор" дуже цінний? На кого розраховані тупі шоу ДЕБІЛІВ? Щоб з нас реготав весь світ??? Я той Байрактар раз в житті подивився - тупішого в житті не бачив (((
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31.01.2023 09:54 Ответить
 
 