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Новости Помощь Украине
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Дания не исключает передачи танков Украине, - премьер Фредериксен

фредеріксен

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что вопрос поставки Украине танков обсуждался во время переговоров с Президентом Владимиром Зеленским, и не исключает передачи их в будущем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала этой войны Дания говорит, что будет поддерживать Украину, чем нужно. Я думаю, что мы доказали многими делами, что мы действительно настоящие друзья Украины. Конечно, танки – это то, что мы сегодня обсуждали. Мы только что отдали Украине артиллерийские системы, но танки нужны тоже. Мы говорили о разных темах, которые сейчас важны для Украины и на будущее тоже, в том числе о танках", - сказала Фредериксен на пресс-конференции в Одессе.

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Дания (581) оружие (10203) танк (2250) Фредериксен Метте (78)


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..... Зе уговорил!!!!
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30.01.2023 20:35 Ответить
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30.01.2023 20:38 Ответить
4-8 штук, говорю заранее, чтобы потом не было великой зрады
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30.01.2023 20:54 Ответить
Лише при Ющенку коли був МО Гриценко з України було продано в росію і країни Африки понад 700 танків, стільки було продано і при януковичу.
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30.01.2023 22:24 Ответить
Украина -- 2007-2013г. продано 552 шт. Т-72.
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30.01.2023 23:45 Ответить
А ще нам потрібні літаки і ракети і бажано багато.
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31.01.2023 00:17 Ответить
 
 