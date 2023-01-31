В Беларуси не наблюдается создание необходимых наступательных группировок, - Госпогранслужба

Украинские пограничники следят за ситуацией на белорусской границе. В настоящее время войска РФ в Беларуси находятся на полигонах, наступательных группировок нет.

Об этом во время брифинга представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Создание необходимой наступательной группировки, которое было бы готово по состоянию на сейчас осуществить вторжение с территории Беларуси не отмечается. Российские подразделения в Беларуси находятся на полигонах, где проводятся учения, или где проходят подготовку", - сказал он.

По словам спикера, сейчас завершается передислокация тех подразделений, которые уже закончили подготовку, а с начала января на территорию Беларуси начали заводить новые подразделения для проведения с ними боевого слаживания, а также обучения.

За ситуацией внимательно следят подразделения разведки Украины, в т.ч. ГПСУ, которые фиксируют все происходящее по ту сторону границы.

Ситуация на границе остается полностью контролируемой, хотя и, конечно, она напряжена, отмечают в ГПСУ.

Беларусь не перестает поддерживать вооруженную агрессию России. На ее территории постоянно проходят совместные учения между подразделениями РБ и РФ. С 16 января проходят и учения для авиационной компоненты, окончание которых анонсировалось на 1 февраля.

Демченко подчеркнул, что сейчас главная задача – иметь сильную оборону на этом направлении. "Врага нельзя недооценивать. Мы должны быть готовы к развитию любых событий", сказал он.

Поэтому, по словам пресс-секретаря ГПСУ, нарощены оборонные позиции как по линии границы, так и приграничью. Работы по инженерно-фортификационному укреплению продолжаются по всей протяженности границы с Беларусью.

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