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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Беларуси не наблюдается создание необходимых наступательных группировок, - Госпогранслужба

демченко

Украинские пограничники следят за ситуацией на белорусской границе. В настоящее время войска РФ в Беларуси находятся на полигонах, наступательных группировок нет.

Об этом во время брифинга представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Создание необходимой наступательной группировки, которое было бы готово по состоянию на сейчас осуществить вторжение с территории Беларуси не отмечается. Российские подразделения в Беларуси находятся на полигонах, где проводятся учения, или где проходят подготовку", - сказал он.

По словам спикера, сейчас завершается передислокация тех подразделений, которые уже закончили подготовку, а с начала января на территорию Беларуси начали заводить новые подразделения для проведения с ними боевого слаживания, а также обучения.

За ситуацией внимательно следят подразделения разведки Украины, в т.ч. ГПСУ, которые фиксируют все происходящее по ту сторону границы.

Ситуация на границе остается полностью контролируемой, хотя и, конечно, она напряжена, отмечают в ГПСУ.

Беларусь не перестает поддерживать вооруженную агрессию России. На ее территории постоянно проходят совместные учения между подразделениями РБ и РФ. С 16 января проходят и учения для авиационной компоненты, окончание которых анонсировалось на 1 февраля.

Демченко подчеркнул, что сейчас главная задача – иметь сильную оборону на этом направлении. "Врага нельзя недооценивать. Мы должны быть готовы к развитию любых событий", сказал он.

Поэтому, по словам пресс-секретаря ГПСУ, нарощены оборонные позиции как по линии границы, так и приграничью. Работы по инженерно-фортификационному укреплению продолжаются по всей протяженности границы с Беларусью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси заявили о начале новых штабных тренировок, в рамках которых будут планировать "применение войск" двух стран

армия РФ (19210) Беларусь (7890) Госпогранслужба (6421) наступление (209)


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А шо там спостерігається?
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31.01.2023 17:15 Ответить
в тих "українських поцріотів",що відбілюють білоруського прорашистського холуя луку, на ворожій білоруській території,з котрої прийшла рашистська смерть і розруха на Україна , на котрій базуються рашистські смертоносні ракети наземного базування як і літаки їх носії,рашистські бази ,на котрих дресирують рашистських чмобіків,майстерні .для ремонту рашистської техніки,нафтопереробні заводи і бази для постачання пального рашистсьій окупаційній армії ніколи нікуя не спостерігалося і дальше не спостерігається."Дивись не українська прикордонна служба , а "рашистсько белоруские наблюдатели "
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31.01.2023 17:38 Ответить
Рік тому теж не спостерігалось.
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31.01.2023 17:20 Ответить
Та ні тоді навіть відвертались та шашлики пропагували... а до того і стріляти нельзя було бо тюрма... Є ще ті які сидять за захист Батьківщини.
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31.01.2023 17:50 Ответить
June 1941. February 2022. Same statements were made right before.
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31.01.2023 17:29 Ответить
В ршки недостатньо баз для підготовки, тому і швидко відновлюють бази часів СРСР, і готують маршове попвнення. Наступати через Пінські болота вони не будуть вже ніколи. То білоруска Люська видивлялась "ударні угрупування".
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31.01.2023 19:29 Ответить
20 грудня 2022, 14:18

«Територія Білорусі може бути використана як напрямок удару, якщо росіяни сформують там своє ударне угруповання...Їм потрібен час, і ми це побачимо», - каже міністр

«Територія Білорусі може бути використана як напрямок удару, якщо росіяни сформують там своє ударне угруповання...Їм потрібен час, і ми це побачимо», - каже міністр

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що Росія на сьогодні не створила ударного угруповання на території Білорусі.
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31.01.2023 21:10 Ответить
 
 