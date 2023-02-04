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Мариуполь (5693) партизаны (175) Бойченко (68)

Сопротивление в Мариуполе работает: партизаны, несмотря на фильтрационные мероприятия, передают данные о позициях российских оккупантов, - мэр Бойченко

маріуполь

Несмотря на жесткие фильтрационные меры, партизаны во временно захваченном Мариуполе передают украинским властям информацию о базировании российских захватчиков и складов с боеприпасами.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сопротивление в Мариуполе работает, и наши героические украинцы мариупольцы информируют нас о ситуации в городе, дислокации сил российской федерации, складах с боекомплектами. Соответственно, ВСУ, опираясь на информацию, которую мы получаем от наших партизан из Мариуполя, ведут правильную работу по уничтожению боекомплектов. и живой силы Российской Федерации уже на территории города", - отметил Бойченко.

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По его словам, в городе до сих пор действуют жесткие фильтрационные меры и российские захватчики контролируют всех жителей Мариуполя. Несмотря на это остающиеся там люди предоставляют информацию и нужные координаты.

"При условиях, в которых живут сейчас мариупольцы, это делать крайне тяжело. Подтверждаю, что каждый день они (россияне – ред.) проводят фильтрационные мероприятия", - добавил мэр.
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Топ комментарии
+23
і ***** про це *******???
Вибачте,без мату не можна
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04.02.2023 21:02
+8
Навsщо про цt кричати на кожному кроці?
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04.02.2023 21:07
+4
Ще один посіпака Кварталу! Лаври Зеленьського, Арестовича і Данілова жмуть. Що ж прізвища ще не поназивав?
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04.02.2023 21:05
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і ***** про це *******???
Вибачте,без мату не можна
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04.02.2023 21:02 Ответить
Це ,на думку цього долбойоб",допомагає партизанам та піднімає дух нації((((
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04.02.2023 21:08 Ответить
хоча може буть ,це відволікання. Тому хз.
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04.02.2023 21:25 Ответить
***...Дь

Нах то *******
гайдай2
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04.02.2023 21:04 Ответить
Ще один посіпака Кварталу! Лаври Зеленьського, Арестовича і Данілова жмуть. Що ж прізвища ще не поназивав?
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04.02.2023 21:05 Ответить
Навsщо про цt кричати на кожному кроці?
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04.02.2023 21:07 Ответить
Гайдай Кремінну в кліщі взяв, а Бойченко с Андрющенко в Марике дуже вдало воюют.
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04.02.2023 21:10 Ответить
І хтось же цього дебіла вибрав у мери.... Ну як, як таке можливо...
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04.02.2023 21:12 Ответить
ФСБ та прості кацапські людожери дякують зевладі за нагадування про партизан-Українців
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04.02.2023 21:18 Ответить
Кацапи теж падають.... іноді назавжди від партизан.... всі радіють.
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04.02.2023 21:56 Ответить
Боже, бережи і поможи
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04.02.2023 21:31 Ответить
Відправте цього притрушеного стримера у Маріуполь - хай веде репортаж з місця подій.
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04.02.2023 21:35 Ответить
безголів"я
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04.02.2023 21:48 Ответить
Закрийте пи#здак цьому "дятлу".... воно або дурне зовсім, або Ворог!!!
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04.02.2023 21:55 Ответить
Мер в ефірі з'явився?
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04.02.2023 22:16 Ответить
Бойченко самый, самый "смелый" мэр в Украине, он лично грыз глотки оккупантам с экрана телевизора, уговаривая горожан не паниковать и оставаться в городе под обстрелами в подвалах многоэтажек, и сам оставался аж два дня, до 26 февраля в городе и даже рисковал своей жизнью, когда забыл снять украинские армейские ботинки, чем он лично хвастался, убегая на персональном автомобиле по ещё не оккупированной территории. Он и сейчас рискует, так как его хотят найти выжившие горожане и выполнить последнюю волю погибших: подержать эту конченую мразь за горло.
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04.02.2023 22:21 Ответить
 
 