Тяжелее всего в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском направлении, - Зеленский

Ситуация на фронте ужесточается, особенно трудно сейчас в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"За 346 дней такой войны мне часто приходилось говорить, что ситуация на фронте жесткая. И что ситуация ужесточается. Сейчас опять такое время. Время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях. Но сейчас, как и каждый день из этих 346, стойкость наших военных решает все", - сказал Зеленский.

По его словам, роль играют именно храбрость и решительность наших бойцов, а не какие-то попытки и планы россии. "Результативность и скорость всех, кто обеспечивает и помогает обеспечивать наши силы обороны. Внимательность и убедительность всех, кто защищает международные позиции Украины. Прочность и единство нашего народа – всех, кто работает ради нашей победы, и всех, кто поддерживает наших героев и Украинское государство ", – добавил Президент.

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