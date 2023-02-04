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Тяжелее всего в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском направлении, - Зеленский

зеленський

Ситуация на фронте ужесточается, особенно трудно сейчас в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"За 346 дней такой войны мне часто приходилось говорить, что ситуация на фронте жесткая. И что ситуация ужесточается. Сейчас опять такое время. Время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях. Но сейчас, как и каждый день из этих 346, стойкость наших военных решает все", - сказал Зеленский.

По его словам, роль играют именно храбрость и решительность наших бойцов, а не какие-то попытки и планы россии. "Результативность и скорость всех, кто обеспечивает и помогает обеспечивать наши силы обороны. Внимательность и убедительность всех, кто защищает международные позиции Украины. Прочность и единство нашего народа – всех, кто работает ради нашей победы, и всех, кто поддерживает наших героев и Украинское государство ", – добавил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг сосредотачивает усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб
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Топ комментарии
+16
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04.02.2023 21:23
+15
Найважче усвідомити те що прокацапські ГНИДИ перебуваючи при владі продовжують свій 'шабаш'' на крові та стражданнях УКРАІНЦІВ !!!
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04.02.2023 21:25
+13
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04.02.2023 21:21
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"Результативність і швидкість усіх, хто забезпечує та допомагає забезпечувати наші сили оборони"
Гарненько забезпечували, розкрадаючи, навіть, на харчах для воїнів!
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04.02.2023 21:19 Ответить
Сім'я Лукашенка у повному складі залишила Білорусь

4 February, 2023, 9:58
З Білорусі одномоментно відлетіла вся родина Олександра Лукашенка, що трапляється вкрай рідко. Про це розповів політолог Дмитро Болкунець.За словами аналітика, зараз близькі президента РБ перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах.Туди Лукашенко вирушив, мабуть, щоб обговорити подальшу долю особистих активів, які можуть бути під загрозою через західні санкції.Крім того, фахівці не виключають того факту, що президент Білорусі вже зараз шукає «запасний аеродром» на випадок необхідності втечі з рідної країни.
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04.02.2023 21:19 Ответить
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04.02.2023 21:21 Ответить
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04.02.2023 21:23 Ответить
Порошковыми бананами из Колумбии.
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05.02.2023 09:35 Ответить
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04.02.2023 21:25 Ответить
Чому це Лєнка робить здивований вигляд?Не годуєш найвеличнішого?На ньому вже лиця нема.
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04.02.2023 21:39 Ответить
та не скажіть... на верхньому фото пика не голодуючого...
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04.02.2023 21:41 Ответить
Тож він так єхидно усміхається.По ночам спустошує холодильник.
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04.02.2023 21:49 Ответить
з водою був напряг, й того розбавляли мівіну "сухою водою в таблєтках". рецепт простий - одна таблетка на відро води. з відрами була тоже проблема )
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04.02.2023 21:27 Ответить
Чтобы получить тёплую воду для разбавления Мивины, надо или горячую разбавить холодной, или холодную нагреть. В обоих случаях есть горячая вода. На хрена разбавлять именно ТЁПЛОЙ. И откуда она у них бралась?
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04.02.2023 21:33 Ответить
абдристовіч, їхній младший...... научний сотруднік, в паузах між воровством рпг та натягуванням бронєкондома на дерьмака, товк їм воду в ступі. механічна енергія переходила в теплову )) закон збереження енергії.
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04.02.2023 21:39 Ответить
А може він фільтрував воду через власний організм,щоб вберегти ОПу від отруєння.Та й на виході вода вже тепла.
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04.02.2023 21:42 Ответить
болше кліпов тафай!!!!
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04.02.2023 21:21 Ответить
Із Канади вилетів літак із першим танком Leopard 2, із тих, які країна надала для України.

"Сьогодні з Галіфакса вилетів літак Військово-повітряних сил Канади з першим основним бойовим танком Leopard 2, який Канада відправляє в Україну", - написала у мікроблозі Твіттер глава Міноборони Канади Аніта Ананд.

Вона зазначила, що Канада підтримує народ України, ми продовжуватимемо постачати Збройні сили України технікою, необхідною для перемоги.

Раніше повідомлялося, що Оттава поставить Україні чотири танки Leopard 2.
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04.02.2023 21:23 Ответить
Вася это точно правда? Уж очень много весит танк, чтоб его самолетом доставлять. Да и толку с одного? А корабль сразу все взять может.
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04.02.2023 21:24 Ответить
https://interfax.com.ua/news/general/889168.html https://interfax.com.ua/news/general/889168.html

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04.02.2023 21:26 Ответить
Boeing C-17 Globemaster III - Максимальная полезная нагрузка: 77 500 кг, вес танка Леопард 2 в модификации А-6 63 000 кг. Авиоперевозки для оперативной переброски, вполне стандартная процедура для НАТО.
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04.02.2023 22:18 Ответить
ти шо - бухий????
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04.02.2023 22:24 Ответить
Самолетом можно доставить снаряды, более легкую бронетехнику и прочее. А танк - не уверен что конструкция самолета такое выдержит.
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04.02.2023 21:26 Ответить
ничего не придумываю - мониторю новостную ленту...
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04.02.2023 21:27 Ответить
Я прочел интерфакс....даже не знаю как верить таким новостям.
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04.02.2023 21:28 Ответить
поживем - посмотрим
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04.02.2023 21:31 Ответить
кацап, кидай бухати!!))
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04.02.2023 22:25 Ответить
На то оно и военно транспортный самолёт, чтобы быть способным танки возить. А на счёт целесообразности, с совка в Восточную Германию пассажирскими Ту-154 солдат массово перебрасывали. Хотя океана нет и кругом ЖД и дороги.
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05.02.2023 00:50 Ответить
Це умовна правда розрахована на ктсапів. Але і дзвіночок що можливо ці танки вже в Гданську.
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04.02.2023 21:35 Ответить
Найважче усвідомити те що прокацапські ГНИДИ перебуваючи при владі продовжують свій 'шабаш'' на крові та стражданнях УКРАІНЦІВ !!!
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04.02.2023 21:25 Ответить
Ей гідрант, чому за рік на расії не зруйнований жодний завод, який виробляє зброю? Чи чекаєш коли воно само розвалиться?
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04.02.2023 21:29 Ответить
А чем ты его развалишь если даже на хаймарсах стоят програмные ограничения не позволяющие им стрелять по территории раши и ракеты дальнобойные Украине не передают и партнёры не рекомендуют нам стрелять по территории раши.А имеющимися у нас собственными средствами мы разве что до Белгорода дострелить можем и то не факт что попадём в цель или их не собьют .Кстати сегодня по какому то заводу ,занимающимся изготовлением деталей для крымского моста ударили в белгородской области
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04.02.2023 22:15 Ответить
За рік вже можна було налагодити виробництво якоїсь далекобійної зброї. Он Сапсан (або Грім 2) готовий проект, бери і роби. Є Нептун, трошки доробити і можна з літака пускати, як кацапи - км 400 - 500 полетить. Вільха є - виробник каже можна модернізувати ракети - на 200км полетить. Дрони камикадзи - бери налагоджуй лінію 24/7/365 наклепати можна стільки, що у кацапи заскулять від постійних прильотів.
Якщо є бажання, можна отримати багато бавовни за парєбріком, але це якщо дбати про виро6ництво зброї, а не красти на їжі для військових.
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04.02.2023 22:46 Ответить
Найважче зе-марафонців з крісел повидирати - вони вже коріння пустили.
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04.02.2023 21:39 Ответить
Найважче в Києві на Банковій. Це всім відомо.
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04.02.2023 22:03 Ответить
так дай туди підмогу - ти (ТИ) ж Головно Ком андувач Верховний
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04.02.2023 22:04 Ответить
Судя чи з подобних новин, а верніше з кількісті таких новин в останні дні, завтра-післязавтра будемо читати таке: "... наші війська вийшли з Бахмута, Лимана та зайняли більш вигідні позиції..... Россія втратила багато людей..." (
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04.02.2023 22:05 Ответить
супер! От я так теж хотів сказати!!! Готовлять нас.....
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04.02.2023 22:14 Ответить
Меня по этому поводу слова Маляр умиляют прямо где она говорит ,что россия стянула все силы под Бахмут ,а кто же тогда на лиманском ,угледарском иавдеевском направлении сейчас наступает
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04.02.2023 22:17 Ответить
В Бахмуті - 7 гвардійська дивізія, одна з найбільш боєздатних. У Вугледарі - два полки морської піхоти, це свіжі сили.
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05.02.2023 04:37 Ответить
були б яйці по 18 - ми би вистояли!"!!!!
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04.02.2023 22:15 Ответить
вот какого черта ты с этим спамом сюда лезешь - иди на профильный ресурс и там размещай свои ссылки
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04.02.2023 22:42 Ответить
нема чім знищювати ту навалу . таке враження що партнери надають зброю такіми темпами та в такої кількості щоб Україна не дуже швидко програвала кацапстану.
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04.02.2023 23:16 Ответить
Проведи Ставку в Бахмуті! Завтра!...
Кілометрів 40-50 від Бахмута буде ССО стояти і охороняти - уже перемога"!
А там і до кордону недалеко""!!!!
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04.02.2023 23:50 Ответить
 
 