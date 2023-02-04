Тяжелее всего в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском направлении, - Зеленский
Ситуация на фронте ужесточается, особенно трудно сейчас в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"За 346 дней такой войны мне часто приходилось говорить, что ситуация на фронте жесткая. И что ситуация ужесточается. Сейчас опять такое время. Время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях. Но сейчас, как и каждый день из этих 346, стойкость наших военных решает все", - сказал Зеленский.
По его словам, роль играют именно храбрость и решительность наших бойцов, а не какие-то попытки и планы россии. "Результативность и скорость всех, кто обеспечивает и помогает обеспечивать наши силы обороны. Внимательность и убедительность всех, кто защищает международные позиции Украины. Прочность и единство нашего народа – всех, кто работает ради нашей победы, и всех, кто поддерживает наших героев и Украинское государство ", – добавил Президент.
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Гарненько забезпечували, розкрадаючи, навіть, на харчах для воїнів!
4 February, 2023, 9:58
З Білорусі одномоментно відлетіла вся родина Олександра Лукашенка, що трапляється вкрай рідко. Про це розповів політолог Дмитро Болкунець.За словами аналітика, зараз близькі президента РБ перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах.Туди Лукашенко вирушив, мабуть, щоб обговорити подальшу долю особистих активів, які можуть бути під загрозою через західні санкції.Крім того, фахівці не виключають того факту, що президент Білорусі вже зараз шукає «запасний аеродром» на випадок необхідності втечі з рідної країни.
"Сьогодні з Галіфакса вилетів літак Військово-повітряних сил Канади з першим основним бойовим танком Leopard 2, який Канада відправляє в Україну", - написала у мікроблозі Твіттер глава Міноборони Канади Аніта Ананд.
Вона зазначила, що Канада підтримує народ України, ми продовжуватимемо постачати Збройні сили України технікою, необхідною для перемоги.
Раніше повідомлялося, що Оттава поставить Україні чотири танки Leopard 2.
Якщо є бажання, можна отримати багато бавовни за парєбріком, але це якщо дбати про виро6ництво зброї, а не красти на їжі для військових.
Кілометрів 40-50 від Бахмута буде ССО стояти і охороняти - уже перемога"!
А там і до кордону недалеко""!!!!