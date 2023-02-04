Каждый шестой житель Львовщины - переселенец, - Верещук
Во Львовской области около полумиллиона внутренних переселенцев, то есть каждый шестой житель области.
Об этом сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
"На Львовщине около полумиллиона внутренних переселенцев, то есть каждый шестой житель области. Многие ВПЛ проживают не только в общинах, но и в многочисленных шелтерах. Кроме того, через область идет большой транзит украинцев в Европу и обратно, домой - в Украину. Словом, нагрузка на область большую. Но, они справляются, и делают это хорошо. Поэтому спасибо руководителю Львовщины Максиму Козицкому и его команде", - рассказала Верещук.
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Нуну
а мала би давати покази, хто розміновув чонгар та шатли запускав до криму
огидні потвори