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Львовщина (2794) переселенцы (528) Верещук (498)

Каждый шестой житель Львовщины - переселенец, - Верещук

верещук

Во Львовской области около полумиллиона внутренних переселенцев, то есть каждый шестой житель области.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"На Львовщине около полумиллиона внутренних переселенцев, то есть каждый шестой житель области. Многие ВПЛ проживают не только в общинах, но и в многочисленных шелтерах. Кроме того, через область идет большой транзит украинцев в Европу и обратно, домой - в Украину. Словом, нагрузка на область большую. Но, они справляются, и делают это хорошо. Поэтому спасибо руководителю Львовщины Максиму Козицкому и его команде", - рассказала Верещук.

Также читайте: Переселенцы могут оформить субсидию по фактическому месту жительства, - Минреинтеграции
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Топ комментарии
+17
ця пані вирішила про себе нагадати!
а мала би давати покази, хто розміновув чонгар та шатли запускав до криму
огидні потвори
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04.02.2023 23:05
+9
бачив, багато ходять з телефонами в руках.орієнтуються по Гуглмапс...навіть на базар,жіночка йшла з дітьми по GPS навігації....мабуть не хочуть розмовляти з місцевими, а переселенців відразу видно..
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04.02.2023 23:07
+7
там половина приїхали просто кави випити!!!! І далі - на Польщу"!!!
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04.02.2023 23:02
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Странно, а Садовой типа не при делах?
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04.02.2023 23:00 Ответить
И шо там на львовщине робыть?
Лучше уже в Польшу.
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05.02.2023 08:48 Ответить
Отаких як ти не можна пускати в Польщу.
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05.02.2023 11:42 Ответить
Ну если вас выпустят, то да гораздо лучше и логичнее.
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05.02.2023 16:39 Ответить
там половина приїхали просто кави випити!!!! І далі - на Польщу"!!!
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04.02.2023 23:02 Ответить
Был во Львове на вокзале, цыгане там и живут привокзале в парке.
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05.02.2023 08:42 Ответить
Они там живут минимум с 2015 года)
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05.02.2023 16:40 Ответить
Я был в 2016г.
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06.02.2023 15:10 Ответить
Дехто недавно говорив що деякі міста "розслабилися"
Нуну
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04.02.2023 23:03 Ответить
ця пані вирішила про себе нагадати!
а мала би давати покази, хто розміновув чонгар та шатли запускав до криму
огидні потвори
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04.02.2023 23:05 Ответить
це вона сама, як львівська переселенка розповіла ))
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04.02.2023 23:06 Ответить
бачив, багато ходять з телефонами в руках.орієнтуються по Гуглмапс...навіть на базар,жіночка йшла з дітьми по GPS навігації....мабуть не хочуть розмовляти з місцевими, а переселенців відразу видно..
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04.02.2023 23:07 Ответить
Гуглмапс фігня. Заведе хзна куди.
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04.02.2023 23:46 Ответить
Якщо "руки зі сраки виросли" - то так. А якщо є мозок, то гугл дуже сильно допомагає у незнайомій місцевості.
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05.02.2023 07:55 Ответить
Яка гречна пані, навіть дякує. І ситуацією володіє, курва мать!
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04.02.2023 23:13 Ответить
А Ви думали...вона така...
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04.02.2023 23:15 Ответить
Вона сама переселилась,прямо у Верховну Раду!
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04.02.2023 23:17 Ответить
не знаю як ми з ними переможемо!
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04.02.2023 23:18 Ответить
рава-руська знає що каже за львівщину
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04.02.2023 23:19 Ответить
И львовска пидоросня пiдняла аренду в чотири разi поцреоти йоьанi
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07.02.2023 07:57 Ответить
 
 