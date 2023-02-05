РФ не демонстрирует возможности провести несколько крупных наступательных операций, - ISW
Американские аналитики указывают на то, что Россия не продемонстрировала возможности провести несколько крупных наступательных операций.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики прогнозируют, что российские решительные наступательные операции вряд ли будут направлены на город Запорожье, поскольку захватчики продолжают готовиться к наступлению на западе Луганской области.
ISW продолжает наблюдать переброску российской военной техники и элитных подразделений, а также подготовку материально-технического обеспечения в оккупированной Луганской области, что подтверждает западные, украинские и российские прогнозы относительно наступления на запад Луганской области - Бахмут.
Российские войска также усиливают атаки на Бахмут, игнорируя фронт вокруг Донецка.
"Украинские военные сообщают, что российские войска не сформировали достаточно мощную ударную группу для проведения наступления на запорожском направлении", - говорится в отчете.
Российские источники утверждают, что в конце января российские войска получили территориальные достижения в Запорожской области, что, по оценкам ISW, скорее всего, было информационной операцией, направленной на распыление украинских сил накануне "решающего наступления на востоке страны".
По мнению экспертов, Россия не продемонстрировала способности провести несколько крупных наступательных операций, необходимых для одновременного достижения административных границ Донецкой области и захвата Запорожья.
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Соледар каZZапня штурмовала півроку, а Запоріжжя більше в 20 разів. Кожен раз, коли орки влазили у велике місто (Київ, Чернігів, Суми, Харків)-отримували по повній. Єдиний виняток-Маріуполь, але й там вони валандалися 3 місяці. Хоча їх можливості були набагато більше, ніж зараз. От як зі сруського падла ліліпутін греблю на Дніпрі збудує, тоді можливо. А до тих пір, це лише фантазії старого онаніста
А може вагнеровцы кончились.
Суворовцев не хотят кидать в мясорубу.
Правда цьому порадіти не вийде. Нам щоб вернути територію теж прийдеться наступати і це буде так само важко як і противнику, і надія лиш на те що ми будемо вчитись швидше чим противник, та масово вводитимемо та використовуватимемо ноу-хау щоб нести менші втрати чим противник.
Но і це ще не все. Саме сумне що навіть сидячи в обороні ми несемо втрати, а мобілізаційний резерв у нас менший чим в рф, тобто всеодно прийдеться через армію пройти всім населенням як Ізраїль. Але це напевне на краще головне чим по швидше вирішити проблему совкових командирів - позбутись їх з армії, і тоді проблем як таких у нас не залишиться, а рф буде без шансів приречена.
Все по плану.
А план - РФ кидає якомога більше своїх людей, техніки, українці їх перемелять, ти самим ослабивші РФ військово, а як наслідок, політично у світі вплив РФ теж зменшиться або зникне.
Впринціпі, все нормально, єдине, власникам або керівникам ISW все ж таки для більшої аналітики краще разом зі своїми синами та братами приїхати в Бахмут та відчути безпосередньо, як то воно, послаблювати політичний вплив РФ у світі таким от чином.