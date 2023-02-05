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РФ не демонстрирует возможности провести несколько крупных наступательных операций, - ISW

рф

Американские аналитики указывают на то, что Россия не продемонстрировала возможности провести несколько крупных наступательных операций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики прогнозируют, что российские решительные наступательные операции вряд ли будут направлены на город Запорожье, поскольку захватчики продолжают готовиться к наступлению на западе Луганской области.

ISW продолжает наблюдать переброску российской военной техники и элитных подразделений, а также подготовку материально-технического обеспечения в оккупированной Луганской области, что подтверждает западные, украинские и российские прогнозы относительно наступления на запад Луганской области - Бахмут.

Российские войска также усиливают атаки на Бахмут, игнорируя фронт вокруг Донецка.

"Украинские военные сообщают, что российские войска не сформировали достаточно мощную ударную группу для проведения наступления на запорожском направлении", - говорится в отчете.

Российские источники утверждают, что в конце января российские войска получили территориальные достижения в Запорожской области, что, по оценкам ISW, скорее всего, было информационной операцией, направленной на распыление украинских сил накануне "решающего наступления на востоке страны".

По мнению экспертов, Россия не продемонстрировала способности провести несколько крупных наступательных операций, необходимых для одновременного достижения административных границ Донецкой области и захвата Запорожья.

Читайте: РФ не удалось мотивировать россиян для затяжной войны в Украине, - ISW
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Топ комментарии
+2
Зараз почнуть! Лука уже сім"ю вивіз в Емірати Де сам "ошивається" - невідомо Прийдуть кацапи в пустий кабінет і "підберуть владу" яка буде "на підлозі валяться" А потім поженуть "немайдануте білоруське бидло" в перших рядах на українські кулемети
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05.02.2023 06:50
+2
Каждый день войны, для бункерного нациста как глоток свежего водуха. Ему уже известно что он проиграл - война для него теперь как средство продержаться у власти до самой смерти. Ему плевать сколько погибнет его рабов - главное чтобы мяса хватило до его смерти.
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05.02.2023 06:51
+2
путін та його банда може планувати "по помилці" запустити ядерну штуку в носії Х-55, потім скаже: "хотіли болванку вкласти а ванька з ваською все наплутали, а ми не хотіли." а Німеччина скаже: "а давайте розберемося. Ось тому підготовки ніхто і не бачить. У них там в белорашкє мале угруповання але може бути розрахунок нв первентивний ядерний удар і поки суть та справа маршбросок з півночі на Київ. Ракети х-55 з імітатором ядерного заряду це була не помилка і не брак ракет, це було попереднє присиплення пильності, щоб пво не відносило до пріоритетних цілей і сосередилось на шахедах та іншій хрєні. путіндятел все планує захопити Київ будь якою ціною. Треба бути максимально пильними. 23-24 лютого він планує щось злодійське. він же мавпа з ядерною дубиною та хоче бананів. А в нас БАНАНІВ НЕМА як він не розуміє. Ну дятел пу-тін-дя-тєл
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05.02.2023 07:44
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05.02.2023 08:53 Ответить
Великий може й ні, але на Донбасі зараз їм і тощо що є, достатньо. По-троху просуваються.
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05.02.2023 06:47 Ответить
Картошка так же продвигается в сторону ножа терки. Вопрос лишь в том что раньше закончится - терка или картошка?
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05.02.2023 06:53 Ответить
Нам вже майже рік розказують, що вони от-от "закончаться".
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05.02.2023 06:59 Ответить
Пишуть "КІЛЬКА" неспроможні. Тільки в одному напрямку концентруються. Що є тре просуватися по всім напрямкам відразу, тільки-но надійде зброя. цапью кірдик.
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05.02.2023 08:51 Ответить
Зараз почнуть! Лука уже сім"ю вивіз в Емірати Де сам "ошивається" - невідомо Прийдуть кацапи в пустий кабінет і "підберуть владу" яка буде "на підлозі валяться" А потім поженуть "немайдануте білоруське бидло" в перших рядах на українські кулемети
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05.02.2023 06:50 Ответить
Каждый день войны, для бункерного нациста как глоток свежего водуха. Ему уже известно что он проиграл - война для него теперь как средство продержаться у власти до самой смерти. Ему плевать сколько погибнет его рабов - главное чтобы мяса хватило до его смерти.
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05.02.2023 06:51 Ответить
На жаль гинуть не тільки його раби...
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05.02.2023 08:56 Ответить
Да на раз
Соледар каZZапня штурмовала півроку, а Запоріжжя більше в 20 разів. Кожен раз, коли орки влазили у велике місто (Київ, Чернігів, Суми, Харків)-отримували по повній. Єдиний виняток-Маріуполь, але й там вони валандалися 3 місяці. Хоча їх можливості були набагато більше, ніж зараз. От як зі сруського падла ліліпутін греблю на Дніпрі збудує, тоді можливо. А до тих пір, це лише фантазії старого онаніста
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05.02.2023 07:32 Ответить
путін та його банда може планувати "по помилці" запустити ядерну штуку в носії Х-55, потім скаже: "хотіли болванку вкласти а ванька з ваською все наплутали, а ми не хотіли." а Німеччина скаже: "а давайте розберемося. Ось тому підготовки ніхто і не бачить. У них там в белорашкє мале угруповання але може бути розрахунок нв первентивний ядерний удар і поки суть та справа маршбросок з півночі на Київ. Ракети х-55 з імітатором ядерного заряду це була не помилка і не брак ракет, це було попереднє присиплення пильності, щоб пво не відносило до пріоритетних цілей і сосередилось на шахедах та іншій хрєні. путіндятел все планує захопити Київ будь якою ціною. Треба бути максимально пильними. 23-24 лютого він планує щось злодійське. він же мавпа з ядерною дубиною та хоче бананів. А в нас БАНАНІВ НЕМА як він не розуміє. Ну дятел пу-тін-дя-тєл
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05.02.2023 07:44 Ответить
nai kydaut', nam krash4e, bo todi za spravu viz'met'sya NATO.
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05.02.2023 09:41 Ответить
Все, на що вони спроможні, вони вже продемонстрували рік тому. В них була ******* техніка, яка зараз ржавіє з обугленимі кістяками, військова еліта, яка удобрює українські землі, стратегічна авіація, яка літала над Києвом, а зараз не далі Каспію. Заліза було вдосталь, їм допомогли українські зрадники, але їх простий солдат так за рік і не виявив бажання вмирати за Путіна як тільки попав у реальний бій замість взяття Києва за три дні. Путін особисто керував наступом, розпилив сили і на Київ, і на Донбасс і на Одесу і на Запоріжжя, хотів взяти все, а отримав лише жалюгіний результат. І хібя після цього навіть російське командування не розуміє, що тепер воно лише може надати наказ про великий наступ? А ось те що буде після цього наказу, це для них риторичне питання. Що, за цей рік прості росіяни втратили бажання жити і в один день масово виявлять бажання стати смертниками? Все, що ворогу залишилось - це залякати нас психологічно. Але чи хто повірить, що хоч сто тисяч хоч мільйон без втраченої ними техніки в чистому полі - це якась велика загроза, а не стадо баранів? Російські солдати показали на справах, що вони це - не Іскандери і калібри, які за командою усі разом понесуться і знищивши себе принесуть перемогу Путіну та олігархам. Тож треба спокійно готуватись до чергового весняного загострення, коли #уйлу лише замандюрилосья напитися крові його солдат. Хай наступають де завгодно - є розвідка, західна техніка і де б вони не наступили, туди можна швидко перекинути резерви і братися за зброю, щоб було більше цих резервів
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05.02.2023 08:10 Ответить
Російський троль думає, що тут як у рашці англійську мову мало хто розуміє та його вкид довше видаляти будуть)))
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05.02.2023 11:40 Ответить
Не хоче 3.14зди получать.
А може вагнеровцы кончились.
Суворовцев не хотят кидать в мясорубу.
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05.02.2023 09:02 Ответить
Атаки які проводять росіяни у Вугледарі та інших місцях (де за штурм вони по десятку одиниць техніки втрачають взагалі не отримавши ніяких досягнень) показують що війна перейшла в такий стан що просто фізично немає можливості наступати як раніше. Дрони сильно змінили правила війни. В особливості всі ті мавіки, fpv, R18 та інші.

Правда цьому порадіти не вийде. Нам щоб вернути територію теж прийдеться наступати і це буде так само важко як і противнику, і надія лиш на те що ми будемо вчитись швидше чим противник, та масово вводитимемо та використовуватимемо ноу-хау щоб нести менші втрати чим противник.

Но і це ще не все. Саме сумне що навіть сидячи в обороні ми несемо втрати, а мобілізаційний резерв у нас менший чим в рф, тобто всеодно прийдеться через армію пройти всім населенням як Ізраїль. Але це напевне на краще головне чим по швидше вирішити проблему совкових командирів - позбутись їх з армії, і тоді проблем як таких у нас не залишиться, а рф буде без шансів приречена.
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05.02.2023 11:45 Ответить
ISW продовжує спостерігати перекидання російської військової техніки та елітних підрозділів, Джерело:

Все по плану.
А план - РФ кидає якомога більше своїх людей, техніки, українці їх перемелять, ти самим ослабивші РФ військово, а як наслідок, політично у світі вплив РФ теж зменшиться або зникне.

Впринціпі, все нормально, єдине, власникам або керівникам ISW все ж таки для більшої аналітики краще разом зі своїми синами та братами приїхати в Бахмут та відчути безпосередньо, як то воно, послаблювати політичний вплив РФ у світі таким от чином.
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05.02.2023 12:05 Ответить
 
 