Израиль пообещал передать Украине технологии оповещения о ракетах и дронах, - Резников

Израильская сторона пообещала передать Украине технологии оповещения о ракетах и дронах.

Это подтвердил министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос журналиста, когда Украина может получить от Израиля технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронах, Резников затруднился ответить на сроки, отметив лишь: "Это правда. Они (Израиль. - Ред.) нам это обещали".

Как известно, посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук заявил, что израильская сторона передаст Украине технологии, связанные с оповещением о ракетах и дронах.