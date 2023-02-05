Израиль пообещал передать Украине технологии оповещения о ракетах и дронах, - Резников
Израильская сторона пообещала передать Украине технологии оповещения о ракетах и дронах.
Это подтвердил министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На вопрос журналиста, когда Украина может получить от Израиля технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронах, Резников затруднился ответить на сроки, отметив лишь: "Это правда. Они (Израиль. - Ред.) нам это обещали".
Как известно, посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук заявил, что израильская сторона передаст Украине технологии, связанные с оповещением о ракетах и дронах.
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+9 Гоша Фантомас b9eb6379
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+8 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+7 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий05.02.2023 18:24
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Так вот - механизм примирения у рашистов простой - показательно казнить вместе с семьями своих же вояк, пропагандистов, чекистов и другую завоенщину которую удалось идентифицировать противоборствующей стороне. Если открыть секретные архивы, тысячи нквдистов, чекистов, сталинистов были тупо казнены несмотря на то, что были верными кремлю как собаки.
Так вот - современные технологии помогли украинцам собрать компромат на более чем 100 000 ублюдков - чмобики, пропагандисты, уря-патриоты, политики. Придет время, а оно придет 100% и один щелчек пальцами украинцев, запустит огромный механизм массовой казни ************* свиней.
Без різниці, буде такий вираз який ви самі оберете.
В Ізраїлі це "Цева Адом", Червона Фарба.
Раніше був "Нахаш Цефа", змія-гадюка.
Головне, що вираз має впливати на людину на рівні підсвідомості, почув і біжи в укриття
Фішка не в тому які слова і якою мовою оберуть для оповіщення, а в тому, що ця система "розумна", тобто працює без участі людини, на основі штучного інтелекту. Там людині з її швидкістю реагування робити нічого
-- А взльоти де?