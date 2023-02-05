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Израиль (1851) радар (67) Резников (1168) дроны (3553)

Израиль пообещал передать Украине технологии оповещения о ракетах и дронах, - Резников

радар

Израильская сторона пообещала передать Украине технологии оповещения о ракетах и дронах.

Это подтвердил министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос журналиста, когда Украина может получить от Израиля технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронах, Резников затруднился ответить на сроки, отметив лишь: "Это правда. Они (Израиль. - Ред.) нам это обещали".

Как известно, посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук заявил, что израильская сторона передаст Украине технологии, связанные с оповещением о ракетах и дронах.
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Топ комментарии
+9
сегодня бенефис клептомана яйцеголового?
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05.02.2023 18:13
+8
коли уважно прочитати багатослів'я цього хабарника,то очевидно,що він хоче відвести увагу від того,що заліз в кишені українського народу.
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05.02.2023 18:23
+7
Іди вже , на нари! Дістав вже за сьогодні!
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05.02.2023 18:24
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сегодня бенефис клептомана яйцеголового?
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05.02.2023 18:13 Ответить
Яйцеголовий має бути ПЕРШИМ кого народ викине знову у мусорний бак.
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05.02.2023 20:29 Ответить
Система оповіщення з Ізраілю - Радіо Кібуц
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05.02.2023 18:15 Ответить
У рашки существуют механизмы развязывания войн, но так же и существуют механизмы примирения с народами которыми воевали. Именно поэтому, украинцам важно собирать информацию на всех ублюдков ************.

Так вот - механизм примирения у рашистов простой - показательно казнить вместе с семьями своих же вояк, пропагандистов, чекистов и другую завоенщину которую удалось идентифицировать противоборствующей стороне. Если открыть секретные архивы, тысячи нквдистов, чекистов, сталинистов были тупо казнены несмотря на то, что были верными кремлю как собаки.

Так вот - современные технологии помогли украинцам собрать компромат на более чем 100 000 ублюдков - чмобики, пропагандисты, уря-патриоты, политики. Придет время, а оно придет 100% и один щелчек пальцами украинцев, запустит огромный механизм массовой казни ************* свиней.
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05.02.2023 18:18 Ответить
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05.02.2023 18:20 Ответить
"Оповіщувати" буде на "ідіш" чи на "іврит"?! Про пуски ракет та дронів у нас й Кім непогано оповіщує! Стає зрозумілим чому Нетаньяху вжив визначення "штучки" а не озброєння що він розглядає для України!
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05.02.2023 18:21 Ответить
Українською.
Без різниці, буде такий вираз який ви самі оберете.
В Ізраїлі це "Цева Адом", Червона Фарба.
Раніше був "Нахаш Цефа", змія-гадюка.
Головне, що вираз має впливати на людину на рівні підсвідомості, почув і біжи в укриття
Фішка не в тому які слова і якою мовою оберуть для оповіщення, а в тому, що ця система "розумна", тобто працює без участі людини, на основі штучного інтелекту. Там людині з її швидкістю реагування робити нічого
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05.02.2023 18:31 Ответить
Наразі маю Вам подякувати за коректність й витримку.Хотілося б дізнатись докладніше ,проте,тут це навряд чи буде доцільно. Не до кінця усвідомлюю актуальність таких систем в умовах України.Дякую!
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05.02.2023 18:54 Ответить
коли уважно прочитати багатослів'я цього хабарника,то очевидно,що він хоче відвести увагу від того,що заліз в кишені українського народу.
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05.02.2023 18:23 Ответить
Іди вже , на нари! Дістав вже за сьогодні!
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05.02.2023 18:24 Ответить
-- Де посадки?
-- А взльоти де?
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05.02.2023 18:28 Ответить
Израиль, спаси Резникова! Дай чо нибудь и срочно.
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05.02.2023 18:28 Ответить
Будь які стосунки з Ізраїлем нам економічно не вигідні - навар з варених яєць... Країна яка є притулком етнічної мафії і проголошує відверто расистські лозунги (сіонізм) нічого хорошого світу не несе.
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05.02.2023 18:32 Ответить
Ще два місяці тому, як хвалилися що "обіцяв"... Всі вони одинакові, що "наші", що "тамтешні".
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05.02.2023 18:38 Ответить
Народ, посмотрите как Израиль и сын его Резриков любят лапшу на уши вешать....
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05.02.2023 18:39 Ответить
а взамен передал технологию золотого яйца
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05.02.2023 18:47 Ответить
рєзніков так молотить лапками в бочці з дєрьмаком, шо вроді хоче з нього масло збить, а не вийде, то по крайнєй мєрє - "майонез яєчний"
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05.02.2023 18:50 Ответить
Що ця система буде розумного робити? Сповіщати нам різними мовами, що ракети летять? Чи можна буде в режимі онлайн на смартфонах сидіти і дивитися з ракетами?) ця система координати точні ракет буде видавати і передавати на наші ППО і ПРО? Якщо ні, то навіщо вона треба?
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05.02.2023 20:02 Ответить
Так в Україні вже така є - Кім!
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05.02.2023 20:35 Ответить
Господи ну какие же... дипломаты-переговорщики... да дроны у Израиля просите, разведывательные, типа Мавиков, даже не боевые, но много... Нафига вам та система оповещения, что будет жопа, итак тревоги каждый час врубаются ) Будут каждый полчаса )
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05.02.2023 20:50 Ответить
А до чого тут ця бородата ******, що яйцями торгує?
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05.02.2023 20:53 Ответить
Типа они нам сирены и ревуны 2й мировой дадут?
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06.02.2023 01:24 Ответить
 
 