На деоккупированной Херсонщине эксгумированы тела двух мирных жителей, убитых российскими захватчиками, - прокуратура

В пгт Большая Александровка Херсонской области правоохранители эксгумировали тела двух местных жителей, погибших во время оккупации региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

"По данным следствия, во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли во дворе домовладения двух мужчин - владельца дома и его соседа. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружили односельчане и похоронили на местном кладбище".

При эксгумации и осмотре трупов предварительно установлено: у одного пулевое ранение в голову, у другого - в шею", - говорится в сообщении.

Также правоохранители изъяли гильзы от огнестрельного оружия и другие доказательства, а тела направили на судебно-медицинские экспертизы.

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