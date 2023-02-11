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Каховка (95) вода (918) Запорожская АЭС (665)

Оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища, приближая катастрофу на ЗАЭС. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

водосховище,каховське

Судя по спутниковым снимкам, Россия осушает Каховское водохранилище, ставя под угрозу сельскохозяйственное производство и безопасность на крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщает NPR, с начала ноября 2022 года вода хлынула из Каховского водохранилища на юге Украины через шлюзовые затворы гидроэлектростанции, контролируемой российскими оккупантами. Спутниковые снимки показывают, что уровень воды в водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия.

Оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища, приближая катастрофу на ЗАЭС 01

Уровень воды в 2022 году / фото PLANET

Оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища, приближая катастрофу на ЗАЭС 02

Уровень воды в 2023 году / фото PLANET

Такая ситуация опасна, поскольку Каховское водохранилище обеспечивает питьевую воду для сотен тысяч жителей, орошение почти полумиллиона акров сельхозугодий и систему охлаждения Запорожской АЭС.

Местные власти предостерегают, что если уровень упадет ниже 13,2 метра, то работающая на воде из водохранилища система охлаждения ЗАЭС окажется в опасности. С дефицитом воды могут столкнуться жители Энергодара, Мелитополя и Бердянска.

В конце прошлой недели Международное агентство по атомной энергии заявило, что ему известно о потенциальном риске, связанном с падением уровня воды в водохранилище.

Смотрите также: Рашисты повредили насосную станцию, которая должна была подавать воду в Николаев, - мэр Сенкевич. ФОТО

"Даже несмотря на то, что снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы для ядерной и физической безопасности, оно может стать источником беспокойства, если ему будет позволено продолжаться", – заявил гендиректор Рафаэль Гросси.

Метеоролог Дэвид Хелмс заявил, что Россия, по-видимому, потратила несколько месяцев на использование Каховского водохранилища для пополнения сети водохранилищ в Крыму, заполнив все 23 резервуара.

Напомним, Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченного россиянами города Новая Каховка Херсонской области. Эта ГЭС - нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.
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Топ комментарии
+59
Москалі наймерзенніші покручі і виродки, але не слід забувати про зелених виродків, які цьому відчинили двері
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11.02.2023 10:42
+39
*********, голосовавшее за Янук-овоща никуда не делось и проголосовало за Зэлэну Шмарклю ...
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11.02.2023 10:48
+34
Кацапи - це потвори, терористи, гвалтівники..., саме, що є поганого на планеті Земля. Але куди дивився мудрий нарід 73% і його лідер Володя, коли замість підготовки до війни каталися на лижах в Буковелі, з заїздами в Оман, організовували відпочинок з танцями на дискотеках Абрдахамії, коли кликали всіх на шашлики, звингувачуючи США і Англію за брехню про небезпеку? Де ті "партіоти", що розмінували Чонгар і прискорили захоплення не тільки цього водосховища, а ЗАЕС, Маріуполя і всього Азовського моря?
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11.02.2023 10:46
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Правила форума Совет форумчан
Екоцид-геноцид...
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11.02.2023 10:39 Ответить
Це ще гірше - це ядерний тероризм.
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11.02.2023 11:16 Ответить
Что-то тут не так. Я в Запорожье живу. На нашей плотине масса заслонок, которые если приоткрыть, то уровень довольно быстро должен подняться. Сжимаем кулачки и верим в ЗСУ и Залужного. Думаю мы узнаем этому объяснение)
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11.02.2023 12:47 Ответить
На кого ж нам ще надіятись, як на ЗСУ?
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11.02.2023 14:03 Ответить
погано що кацапи ще не вибиті із стратегічних обьєктів нашої землі.
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11.02.2023 12:10 Ответить
Москалі наймерзенніші покручі і виродки, але не слід забувати про зелених виродків, які цьому відчинили двері
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11.02.2023 10:42 Ответить
і саме погане що вони досі пишуть закони та керують нами!!!!!
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11.02.2023 16:13 Ответить
не тільки зелені, всі корумповані держпосадовці, всі, хто працював на державних посадах на інтереси олігархів і українських і русскіх, всі вони відчинили цьому двері.
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11.02.2023 16:49 Ответить
Кацапи залишили Крим та лівий берег Херсонщини без води, створюють аварійну ситуацію на ЗАЕС яку вони ж і контролюють. Або вони самогубці. Або?
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11.02.2023 10:43 Ответить
що не ясно, ***** підвищує ставки в намаганні продавити захід на "мир" на умовах параші
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11.02.2023 12:02 Ответить
із кацапами вже все зрозуміло але чому їх звідтіля не вибивають.
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11.02.2023 12:13 Ответить
Так вони самі себе вибивають якщо вірити новинам
Ось на днях тільки читав:

Окупанти вдарили по Новій Каховці 07 лютого 2023
В окупованій Новій Каховці внаслідок нічного обстрілу з боку росії зруйновано електропідстанцію.
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11.02.2023 12:19 Ответить
Або видавлюють усими силами людей з акваторіі Каховського водосховища.Гуглимо «Небесний Ієрусалім».
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11.02.2023 14:29 Ответить
та чого одразу самогубці, путін в кремлі, йому та катастрофа не загрожує, а виконавці...ніби путіна обходить скільки з них "засамогубиться".
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11.02.2023 16:51 Ответить
Кацапи - це потвори, терористи, гвалтівники..., саме, що є поганого на планеті Земля. Але куди дивився мудрий нарід 73% і його лідер Володя, коли замість підготовки до війни каталися на лижах в Буковелі, з заїздами в Оман, організовували відпочинок з танцями на дискотеках Абрдахамії, коли кликали всіх на шашлики, звингувачуючи США і Англію за брехню про небезпеку? Де ті "партіоти", що розмінували Чонгар і прискорили захоплення не тільки цього водосховища, а ЗАЕС, Маріуполя і всього Азовського моря?
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11.02.2023 10:46 Ответить
частина воює на буковельських і закарпатських фронтах, частина в окопах монако і засідках таіланда, дубаях, друга частина сутками дивиться марафон тб, як пісюністи і слуги урода виграють війну, але про ЗСУ ні слова. 73% ще не всіх війна вбила.
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11.02.2023 11:31 Ответить
О, вилізло "зелене", яке голосувало щоб жерти на асфальті шашлики і будувати замість України "какая разница". Ми цю плітівку скоро засунемо вам, зробивши всіх разом в одне місце, щоб довго пам'ятали, що ви натворили. Знаєте, Артуре, попри свій вік і ходив в нічні патрулі і навіть в інші місця тільки під Миколаєвом, коли ваші лідери розмінували Чонгар і запустили ворога в наш дім Україну, а самі накивали п'ятками. Про "Богдану" пан знає, тому повторюватися не буду,а про ракети "Нептун","Грім 2", "Вільхe м", "Вербу" ,будуть писати ті, що їх знищували три роки до активної фази бойових дій в явках з повинною при зміні влади. Чи можливо я оббрехав таких поважних "слуг" і "ригів" і вони поставили в стрій САК "Бенябах", чи "Великасаувови"? А можливо нові ракетні комплекси "кварталнах" чи "Єрмак 2"?
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11.02.2023 13:43 Ответить
А уж как вы, зельоные идиоты, надоели и сколько вреда принесли Украине и украинцам...
Долго отхаркивать будем
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11.02.2023 14:07 Ответить
он эту пластинку крутит под каждой новостью, до р*гачки остопи*дел. Но по ходу чувак на работе, бабло отрабатывает, иначе такой тупой упоротости объяснения нет.
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11.02.2023 17:15 Ответить
Женька, вивчи нашу українську мову і вільно спілкуйся, а то в мене таке враження, що ти пишеш із московії. Для Жені особисто повідомляю, що якщо мова йде про мене, то був членом компартії ще при сровку, коли служив в армії і серед перших вийшов з тієї секти і в жодну партію більше не вступав. Виходить так, що мої поглячди співпадають з тими політиками, які ведуть і вели проукраїнстьку політику. А якщо Женя закоханий в нинішнього "какая разніца", то це не означає, що і я маю бути там. Для переконання перефіарбування "какая разніца" пропоную всього порявняти два привітання з Новим роком за 2019-й рік за 2023-й рік. Спічрайтери одні і один і той же, хто читає написане!
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11.02.2023 17:27 Ответить
толька, іди в напрямку воєнного корабля і не засмічуй простір своїми штампованими постами
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11.02.2023 17:34 Ответить
Тільки за тобою женька, але ти йди попереду і показуй дорогу.
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11.02.2023 18:56 Ответить
Артур, тебе поки ще ніхто не довбав. Пішов на х.. за русссссскім кораблем, вонь ти підретузна. Брись на свій Скотомордор під ретузи Скабеєвої.
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12.02.2023 08:25 Ответить
Гетьман так гарно керував державою, що більшість населення вже нічого не хотіла, крім як позбутися цього мудрого керманича. А що ви хочете від пересічних? Вони не думають на два кроки вперед - тільки на один, от і вибрали "нове обличчя" з причепом із партії регіонів, та різних арахамій, баканових, тищенків і т. п. Народ простий і тут нічого не поробиш, але добре, що гарно б'ється з кацапською наволоччю.
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11.02.2023 14:23 Ответить
Гетьман нормально керував державою.
Про те як було при гетьманові тапер можна твльки помріяти.

Гетьман потроху підіймав армію, війна точилася тільки у ЛНРДНР, а вся Україна жила спокійно, працювала , вчилися

Потихеньку-помаленьку, але відвойовували окуповану територію територію
И навіть економіка почала трохи підійматись

Але мудрий нарід, якому набридло жити нормально, вирішив поміняти порох на ваЗЕлін.
І почалося - какая разніца, я вам ничево не должен, нада только перестать стрелять....
І пішло -поїхало. Тепер хоть поржете, ухахочитесь
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11.02.2023 14:31 Ответить
Продавав потроху з патрахами державу. До одного місця таке керівництво
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12.02.2023 08:15 Ответить
Що таке пАтрАхи? Це по-перше

А по-друге, що конкретно продав? Факти, цифри
Прошу пана
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13.02.2023 10:06 Ответить
До чого тут Гетьман, коли країною 4 роки керує Володя. У Гетьмана не було навіть нормальної колоалації у Верховній Раді, було до 100 депутатів, а для прийняття рішення потрібно 226 голосів. Я думаю, що пан знають, що Україна парламентсько-президентська республіка, а не Президентська? Що означає коаліція із "Матьківщиною" і "Радикальним коровоцелуєм" побачили всі. Але були справи і я до цього часу вражений, як міг 5-й Президент провести купу реформ при такій кількості наріду, аж 73%? У Володі сьогодні у Верховній Раді навіть не коаліція, а монобільшість і навіть підтанцовка партії Бені "За майбох" і партії яника ОПЗЖ. Я не обррехав "чесних" "слуг"? А більшість населення, правильно написано населення, можна ще нарід, були чимось незадовалені, бо їх зомбували кіном про Голобородьку, "сватами" і брехливим медведчуковсько-бенівським телеканалом "1+1". Все, що там брехали про 5-го Президента, виявилося правдою про 6-го. "Нарід простий і вабрав арахамій, тищенків, баканових...". Ні, то не нарід такий простий, то Володя "простий" оточив себе виключно рингами в ОПі: татаровим, єрмаком, демченко, смірновим...., антимайданівцями.
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11.02.2023 14:37 Ответить
А як же ваш гетьман спромігся наближених корупціонерів призначати у виконавчій владі, пропхнути корупційні закони в енергетичній галузі, такі ж зміни до Конституції, недолугі процесуальні кодекси, якщо у нього не було б більшості у парламенті?
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12.02.2023 08:23 Ответить
Щодо Конституції
При Пороху Україні нарешті вдалося внести до конституції курс України до ЄС і НАТО

А ЗЄ під час виборів зі своєю кампанією лабав концерти за Яника.
Та й зараз вони в Раді голосують разом з бувшими янучарами.
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13.02.2023 10:11 Ответить
*********, голосовавшее за Янук-овоща никуда не делось и проголосовало за Зэлэну Шмарклю ...
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11.02.2023 10:48 Ответить
Не не тільки при Зеленському ригів понабирали в свої партії, ось люстрований риг на Рівненщині свого часу став головою обласної ради від Солідарності Петра Порошенка
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11.02.2023 11:31 Ответить
https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/1497213-v-rovno-aktivistyi-**********-v-musorku-zapredsedatelya-oga.html
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11.02.2023 12:26 Ответить
"риг на Рівненщині свого часу став головою обласної ради"

Так ви ж там, на рівненщині, також за зелень проголосували, тобто за тих з ким Слуги дружать взасос.

То чого ж вам дивуватися?
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11.02.2023 14:11 Ответить
На Волинській митниці викрили схему незаконного експорту до Європи золота та платини
https://biz.censor.net/n3399229
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11.02.2023 14:39 Ответить
Зебилы спецом аэс сдали,а теперь беда может быть для всей Украины . Если на кацапье ветер будет дуть ,то то такое.
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11.02.2023 10:49 Ответить
Який вітер?! ЗАЕС - в центрі України
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12.02.2023 18:08 Ответить
ключове написано тут же:
зниження рівня води не несе безпосередньої загрози для ядерної безпеки.
От навіщо тут писати брєд сивої кобили і тут же його розвінчувати?
Це водосховище - символ тупого бездарного совка. Воно до біса нікому не потрібне. Совок просто знищив Великий Луг. Всі інші проблеми, в тому числі і потенційні проблеми з охолоджувачами ЗАЕС це лише наслідок бездумного будівництва водосховища.
Водопостачання? - Та за ті ресурси, що були бездумно розтринькані совєтами, можна було б зробити канали і віадуки від ДніпроГЕСу з Запоріжжя. От тоді б дійсно було ефективне водопостачання усього півдня України без насосних станцій.
Можливо колись саме це і буде і Великий Луг знову воскресне з болота.
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11.02.2023 10:52 Ответить
Це правда. Цим водосховищем затоплена більшість Запорозьких Січей. Кілька інших повністю знищено кар'єрами корисних копалин (або ж частково). Здається зараз лишилась тільки одна на поверхні - в с. Республіканець Херсонської обл. Її нещодавно звільнили.
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11.02.2023 11:27 Ответить
Мені здається, що совєти це робили навмисно, щоб знищити пам'ять про козацьке минуле.
Адже зробити канал з Дніпрогесу аж за Мелітополь - це менше 200 км. І там просто грандіозний перепад висот, тому вода б ішла самотьоком. Логічно, що в такому разі ніякі насосні станції були б не потрібні. Що впринципі в роблять у всьому світі.
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11.02.2023 11:47 Ответить
заради води в Крим.
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11.02.2023 10:55 Ответить
Суки крадуть воду,
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11.02.2023 10:58 Ответить
Наполняют крымские водоемы? Или в Крым вода ещё не идёт? Кто знает?
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11.02.2023 11:01 Ответить
Метеоролог Девід Хелмс заявив, що Росія, ймовірно, витратила кілька місяців на використання Каховського водосховища для поповнення мережі водосховищ в Криму, заповнивши всі 23 резервуари. Джерело:
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11.02.2023 11:43 Ответить
Все що тільки можна зробити найпідлішого,найпаскуднішого і найзлішого - все це москвораша зробить,в тому в неї нема жодних моральних перепон.Там стара компартійно-лєнінська школа,яка допускала заради якоїсь ілюзорної ідеї знищення мільйонів...І ху...ло говорить про це прямим текстом - зачєм нам мір в котором нєт росіі?І світ повинен то усвідомити що відсидітись не вдасться ніде,ні в Китаю,ні у Африці...і думати,як тих збочених вилупків інтелігентно роззброїти та ізолювати...
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11.02.2023 11:02 Ответить
Так гарно звучить: кацапи негідники, убивці, окупанти... А що робить наша хвалена-перехвалена зелена камарілья, щоб тої трагедії не сталося? Записує нескінченні самолюбованські відосіки та монологи, та жебрачить по світу з протягнутою рукою (водночас, не забуваючи кланятись, паясничати, "зривати" оплески , давати та збирати автографи від різних мішелів-борделів-підерляйненів... І замилюючи цим очі українцям - гарячково розкрадати, грабувати та штовхати Україну до прірви.
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11.02.2023 11:03 Ответить
А что мешает разрушить Северокрымский канал? Было бы только желание зеленых соплей!
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11.02.2023 11:04 Ответить
И как его можно разрушить? И главное - зачем?
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11.02.2023 11:13 Ответить
"разрушіть" - це завалити його трупами кацапських виродків і перекрити воду. Але для цього самого лиш "жєланія" маловато.
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11.02.2023 11:20 Ответить
А воду зачем перекрывать? Мы что, уже передумали Крым отвоевывать?
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11.02.2023 11:33 Ответить
Щоб кацапи пили сечу вагітної кобили. А жерти варили у морській воді, котру самі же і засрали. А після визволення зробити ретельну зачистку і відкрити канал для нормальних людей.
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11.02.2023 17:14 Ответить
Стурбувалися і занепокоїлися...І що?
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11.02.2023 11:07 Ответить
ua Юрій Ан 612fed4e
Таємні накази перед початком війни

На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники;

Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону

Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери облили злітно-посадкові смуги Жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону;

За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС, і просто "не встигає" це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації;

Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом;

Майже всі Джавеліни, NLAW та Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ;

Татьяна Чорновол та Сергій Пашинський експортують - рятують Стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли;

Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну;

Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і парад форми орків, і боєкомплект з їжею на 3 дні, і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато багато багато іншого.

У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості - типу ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А "шановні партнери" здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв.

Дуже схоже на договірняк. І я повністю вірю, що наш малий герой Зе ні до чого, його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією, і навіть ЗСУ намагається очолити. Окрім Єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви.

Все, що я перелічив вище, не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну. А Баканову навіть не пред'явили звинувачення. А заарештовані лучники на кшталт Богуслаєва підтверджують мою гіпотезу - Україну готували до здачі оркам. Готували на найвищому рівні. І я не виключаю, що були відповідні словесні і можливо навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір.

Що стало на шляху? Виручило те, що ЗСУ, командування ЗСУ, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно Конституції - знищувати окупантів. І всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами, пуйло відчув себе покинутим/обманутим лохом, а карусель смерті і геноциду почала крутитися...

-----------------------------

Чонгар - то "фігня" - «просто ********»?? так от вам факти що не потребують розслідувань.

у 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ. - в нуль розформована одна частина.

І згадки про це ви не знайдете ніде - інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там з ЗП накосячили:

Як ви думаєте без гугля що то за частина - А0229 ? -ТАНКОВИЙ батальйон ДШВ в Овруцькому районі .....Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь.!!!!!

Тож .. ВЧ А0229 це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Київа із сторони Білорусі.!!!

Сформована вона була указом Порошенко.

Розформована указом Зеленського.!!!!

І жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив.

Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.

І під цим рішенням стоїть підпис Зеленского ОСОБИСТО!

За дивним збігом обставин саме з напрямку, що мала прикривати ця частина стався основний удар рф.!!! ПОЯСНЕННЯ ТРЕБА?????

А тепер вишенька на торті - пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки рф у напрямі Київа? ... так от пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ.

У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України - пана Зеленськго!!!!!!!! траса на Чорнобиль була реконструйована ТА РОЗШИРЕНА!!!! Розширена блдь!! дорога по якій їздить 1-2 авто на день.
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11.02.2023 11:29 Ответить
+

І лише 73-відсоткові довбойоби так досі й не зрозуміли, що зелена погань прокладала нові дороги не для українських автівок, а для кацапських танків.
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11.02.2023 14:41 Ответить
Тепер нарід з секти 73% дивиться бенямарафон і пускає сльози від думки, що Боневтік жер Мівіну настояну на теплій воді. Здатність у них до аналізу, щоб зрозуміти всі біди від ************** Зелі їм все одно не доступні як опція, тому бидло далі буде аплодувати зеленим покидькам ковтаючи теле-сечу.
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11.02.2023 20:01 Ответить
Люто плюсую. В (ж)ОПе зеленского сидят одни мародёры и зрадныки!!!
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11.02.2023 20:40 Ответить
Это все давно известно и в свободном доступе , я об этом уже год пишу , ну и Чо Які в вас пропозиції Никто не знает , как избавится от Ермака и Татарова . Но все знают , что они агенты москвы . Дальше , что . Зеленский президент и в ближайшее время выборов не будет . Короче замкнутый круг . И на фронте все очень мрачно
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11.02.2023 12:13 Ответить
Шикарно зеленський з Магате та ООН працюэ.. На цій темі Зермак яйця тоннами не закупить та картоплю в каратах..
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11.02.2023 12:33 Ответить
Я розумію, що рашка будує АЕС Пакш, АЕС в Турції.. но можна їй через ООН та Магате кілки в жопу встромити.. нехай Орбан та Ердоган паляться..
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11.02.2023 12:43 Ответить
Це можна сміло додавати до злочинів проти України які зробила і продовжує робити зелена нечисть разом з кацапськими нелюдами !!!
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11.02.2023 12:47 Ответить
А, цілий світ як довбойоби граються в кошки-мишки з цими мавпами з гранатами, "демократія на крові"
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11.02.2023 13:06 Ответить
На ***** травить воду. Гнид травить
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11.02.2023 13:33 Ответить
себе отруї, Крим буде звільнений і вода нікуди не дінеться з нього
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11.02.2023 19:42 Ответить
Эергодар не питается от Днепра.
А термин, что они сбрасывают воду, вроде, не верен. Сейчас никто не контролирует дамбу. Орки при отходе подорвали ее. Поэтому они не могут спускать, а мы не можем отремонтировать...
Ну и да, это проблема, хотя ЗАЭС, вроде, напрямую на охлаждается от Днепра. Она охлаждается ставками охладителями. А вот вода в них пополняется из Днепра. Поэтому такой прямой зависимости, вроде, не должно быть. Однако, хотелось бы услышать экспертное, а не журналистское мнение...
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11.02.2023 14:13 Ответить
ці падли воду ще не крали... тепер черга за повітрям?
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11.02.2023 14:54 Ответить
Зеленський + кацапи = війна 24 лютого 2022 року
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11.02.2023 18:05 Ответить
ЕСТЬ ДВА ВАРИАНТА !!! ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И ***** ЯДЕРОМ ПО РФ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ИЛИ @БШИТЬ ПО РФ СО ВСЕХ СТОРОН !)
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11.02.2023 23:21 Ответить
УЖЕ ВСЕМ ПОНЯТНО ЧТО РФ УСТРОИЛА АВАРИЮ НА ЧАЭС !!!
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11.02.2023 23:30 Ответить
запозичено у




Цей твір *Убей немца* написаний у 1942р. Еренбургом. Замість *нємца* - *рассєянець*, що є дуже актуально тепер для кожного українця.

*Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли, рассеяне - не люди. Отныне слово "рассеяне" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "рассеянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного рассеянина, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя рассеянина убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь рассеянина, рассеянин убьет тебя. Он возьмет твоих детей и будет мучить их в своей окаянной рассее-паРаше.
Если ты не можешь убить рассеянина пулей, убей рассеянина штыком.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей рассеянина до боя.
Если ты оставишь рассеянина жить, рассеянский орк повесит украинца и опозорит украинку. Если ты убил одного рассеянина, убей другого - нет для нас ничего веселее рассеянских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою рассеянцев.

Убей рассеянца! - это просит старуха-мать.
Убей рассеянца! - это молит тебя дитя.
Убей рассеянца! - это кричит родная земля.
Не промахнись. Не пропусти. Убей!* Слава ЗСУ!

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12.02.2023 05:26 Ответить
"Це" схоже на змову, а не просто дії однієї країни - терориста (країна терорист-РФ). Схоже на те, що цілий регіон, що знаходиться біля Криму, хочуть зробити безлюдним (видавлюють населення) - готують щось дуже погане в тому регіоні.
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12.02.2023 06:47 Ответить
 
 