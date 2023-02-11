Оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища, приближая катастрофу на ЗАЭС. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Судя по спутниковым снимкам, Россия осушает Каховское водохранилище, ставя под угрозу сельскохозяйственное производство и безопасность на крупнейшей в Европе атомной электростанции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как сообщает NPR, с начала ноября 2022 года вода хлынула из Каховского водохранилища на юге Украины через шлюзовые затворы гидроэлектростанции, контролируемой российскими оккупантами. Спутниковые снимки показывают, что уровень воды в водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия.
Уровень воды в 2022 году / фото PLANET
Уровень воды в 2023 году / фото PLANET
Такая ситуация опасна, поскольку Каховское водохранилище обеспечивает питьевую воду для сотен тысяч жителей, орошение почти полумиллиона акров сельхозугодий и систему охлаждения Запорожской АЭС.
Местные власти предостерегают, что если уровень упадет ниже 13,2 метра, то работающая на воде из водохранилища система охлаждения ЗАЭС окажется в опасности. С дефицитом воды могут столкнуться жители Энергодара, Мелитополя и Бердянска.
В конце прошлой недели Международное агентство по атомной энергии заявило, что ему известно о потенциальном риске, связанном с падением уровня воды в водохранилище.
"Даже несмотря на то, что снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы для ядерной и физической безопасности, оно может стать источником беспокойства, если ему будет позволено продолжаться", – заявил гендиректор Рафаэль Гросси.
Метеоролог Дэвид Хелмс заявил, что Россия, по-видимому, потратила несколько месяцев на использование Каховского водохранилища для пополнения сети водохранилищ в Крыму, заполнив все 23 резервуара.
Напомним, Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченного россиянами города Новая Каховка Херсонской области. Эта ГЭС - нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.
Пожалуйста, подождите...
Ось на днях тільки читав:
Окупанти вдарили по Новій Каховці 07 лютого 2023
В окупованій Новій Каховці внаслідок нічного обстрілу з боку росії зруйновано електропідстанцію.
Долго отхаркивать будем
Про те як було при гетьманові тапер можна твльки помріяти.
Гетьман потроху підіймав армію, війна точилася тільки у ЛНРДНР, а вся Україна жила спокійно, працювала , вчилися
Потихеньку-помаленьку, але відвойовували окуповану територію територію
И навіть економіка почала трохи підійматись
Але мудрий нарід, якому набридло жити нормально, вирішив поміняти порох на ваЗЕлін.
І почалося - какая разніца, я вам ничево не должен, нада только перестать стрелять....
І пішло -поїхало. Тепер хоть поржете, ухахочитесь
А по-друге, що конкретно продав? Факти, цифри
Прошу пана
При Пороху Україні нарешті вдалося внести до конституції курс України до ЄС і НАТО
А ЗЄ під час виборів зі своєю кампанією лабав концерти за Яника.
Та й зараз вони в Раді голосують разом з бувшими янучарами.
Так ви ж там, на рівненщині, також за зелень проголосували, тобто за тих з ким Слуги дружать взасос.
То чого ж вам дивуватися?
https://biz.censor.net/n3399229
зниження рівня води не несе безпосередньої загрози для ядерної безпеки.
От навіщо тут писати брєд сивої кобили і тут же його розвінчувати?
Це водосховище - символ тупого бездарного совка. Воно до біса нікому не потрібне. Совок просто знищив Великий Луг. Всі інші проблеми, в тому числі і потенційні проблеми з охолоджувачами ЗАЕС це лише наслідок бездумного будівництва водосховища.
Водопостачання? - Та за ті ресурси, що були бездумно розтринькані совєтами, можна було б зробити канали і віадуки від ДніпроГЕСу з Запоріжжя. От тоді б дійсно було ефективне водопостачання усього півдня України без насосних станцій.
Можливо колись саме це і буде і Великий Луг знову воскресне з болота.
Адже зробити канал з Дніпрогесу аж за Мелітополь - це менше 200 км. І там просто грандіозний перепад висот, тому вода б ішла самотьоком. Логічно, що в такому разі ніякі насосні станції були б не потрібні. Що впринципі в роблять у всьому світі.
Таємні накази перед початком війни
На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники;
Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону
Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери облили злітно-посадкові смуги Жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону;
За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС, і просто "не встигає" це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації;
Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом;
Майже всі Джавеліни, NLAW та Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ;
Татьяна Чорновол та Сергій Пашинський експортують - рятують Стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли;
Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну;
Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і парад форми орків, і боєкомплект з їжею на 3 дні, і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато багато багато іншого.
У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості - типу ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А "шановні партнери" здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв.
Дуже схоже на договірняк. І я повністю вірю, що наш малий герой Зе ні до чого, його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією, і навіть ЗСУ намагається очолити. Окрім Єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви.
Все, що я перелічив вище, не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну. А Баканову навіть не пред'явили звинувачення. А заарештовані лучники на кшталт Богуслаєва підтверджують мою гіпотезу - Україну готували до здачі оркам. Готували на найвищому рівні. І я не виключаю, що були відповідні словесні і можливо навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір.
Що стало на шляху? Виручило те, що ЗСУ, командування ЗСУ, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно Конституції - знищувати окупантів. І всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами, пуйло відчув себе покинутим/обманутим лохом, а карусель смерті і геноциду почала крутитися...
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Чонгар - то "фігня" - «просто ********»?? так от вам факти що не потребують розслідувань.
у 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ. - в нуль розформована одна частина.
І згадки про це ви не знайдете ніде - інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там з ЗП накосячили:
Як ви думаєте без гугля що то за частина - А0229 ? -ТАНКОВИЙ батальйон ДШВ в Овруцькому районі .....Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь.!!!!!
Тож .. ВЧ А0229 це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Київа із сторони Білорусі.!!!
Сформована вона була указом Порошенко.
Розформована указом Зеленського.!!!!
І жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив.
Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.
І під цим рішенням стоїть підпис Зеленского ОСОБИСТО!
За дивним збігом обставин саме з напрямку, що мала прикривати ця частина стався основний удар рф.!!! ПОЯСНЕННЯ ТРЕБА?????
А тепер вишенька на торті - пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки рф у напрямі Київа? ... так от пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ.
У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України - пана Зеленськго!!!!!!!! траса на Чорнобиль була реконструйована ТА РОЗШИРЕНА!!!! Розширена блдь!! дорога по якій їздить 1-2 авто на день.
І лише 73-відсоткові довбойоби так досі й не зрозуміли, що зелена погань прокладала нові дороги не для українських автівок, а для кацапських танків.
А термин, что они сбрасывают воду, вроде, не верен. Сейчас никто не контролирует дамбу. Орки при отходе подорвали ее. Поэтому они не могут спускать, а мы не можем отремонтировать...
Ну и да, это проблема, хотя ЗАЭС, вроде, напрямую на охлаждается от Днепра. Она охлаждается ставками охладителями. А вот вода в них пополняется из Днепра. Поэтому такой прямой зависимости, вроде, не должно быть. Однако, хотелось бы услышать экспертное, а не журналистское мнение...
Цей твір *Убей немца* написаний у 1942р. Еренбургом. Замість *нємца* - *рассєянець*, що є дуже актуально тепер для кожного українця.
*Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли, рассеяне - не люди. Отныне слово "рассеяне" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "рассеянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного рассеянина, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя рассеянина убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь рассеянина, рассеянин убьет тебя. Он возьмет твоих детей и будет мучить их в своей окаянной рассее-паРаше.
Если ты не можешь убить рассеянина пулей, убей рассеянина штыком.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей рассеянина до боя.
Если ты оставишь рассеянина жить, рассеянский орк повесит украинца и опозорит украинку. Если ты убил одного рассеянина, убей другого - нет для нас ничего веселее рассеянских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою рассеянцев.
Убей рассеянца! - это просит старуха-мать.
Убей рассеянца! - это молит тебя дитя.
Убей рассеянца! - это кричит родная земля.
Не промахнись. Не пропусти. Убей!* Слава ЗСУ!
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