Контрнаступление ВСУ может начаться с Мелитополя, - The New York Times

Вероятным направлением контрнаступления Украины, которое ожидается в скором времени, будет южное направление с центром в Мелитополе.

Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В редакции отмечают, что большинство оккупированной Россией территории находится в пределах досягаемости ракет HIMARS, что заставило оккупантов переместить склады, командные центры и другие критические запасы дальше от фронта.

При этом очевидной целью украинского контрнаступления может стать Мелитополь.

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Город расположен на пересечении двух важных автострад и критической железнодорожной ветви, что делает его крайне важным для снабжения российских сил на юге.

Издание отмечает, что в случае успешного прорыва Украиной через российские силы, "контроль России над Херсонской областью будет значительно ослаблен".

"Без линий поставки с востока российское подкрепление сможет прибывать только из Крыма гораздо более длинным маршрутом, который тоже находится в пределах досягаемости ракет HIMARS", - отмечается в материале.

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В то же время, NYT обращает внимание, что возможности наступления Украины на востоке ограничены, ведь РФ здесь закрепляет свои позиции и налаживает линии поставок еще с 2014 года.

Для наступления Украине необходимо сдержать продвижение России, при этом сохраняя собственный личный состав и технику, отмечает издание.