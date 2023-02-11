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Новости Война
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Контрнаступление ВСУ может начаться с Мелитополя, - The New York Times

війна,зсу

Вероятным направлением контрнаступления Украины, которое ожидается в скором времени, будет южное направление с центром в Мелитополе.

Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В редакции отмечают, что большинство оккупированной Россией территории находится в пределах досягаемости ракет HIMARS, что заставило оккупантов переместить склады, командные центры и другие критические запасы дальше от фронта.

При этом очевидной целью украинского контрнаступления может стать Мелитополь.

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Город расположен на пересечении двух важных автострад и критической железнодорожной ветви, что делает его крайне важным для снабжения российских сил на юге.

Издание отмечает, что в случае успешного прорыва Украиной через российские силы, "контроль России над Херсонской областью будет значительно ослаблен".

"Без линий поставки с востока российское подкрепление сможет прибывать только из Крыма гораздо более длинным маршрутом, который тоже находится в пределах досягаемости ракет HIMARS", - отмечается в материале.

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В то же время, NYT обращает внимание, что возможности наступления Украины на востоке ограничены, ведь РФ здесь закрепляет свои позиции и налаживает линии поставок еще с 2014 года.

Для наступления Украине необходимо сдержать продвижение России, при этом сохраняя собственный личный состав и технику, отмечает издание.
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Топ комментарии
+20
Если возьмут Мелитополь, россиянам не до Бахмута будет
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11.02.2023 14:01
+18
Забугорні стратєхи все знають.
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11.02.2023 14:04
+17
Кроме Бахмута очень жарко сейчас и под Кременной, Авдеевкой и Угледаром. Не нужно считать противника идиотом, не умеющим воевать. Идет "партия в шахматы". И наш генштаб пока справляется лучше. Но многое зависит от наличия ресурсов.
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11.02.2023 14:14
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а з Бахмутом що буде?
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11.02.2023 13:57 Ответить
Если возьмут Мелитополь, россиянам не до Бахмута будет
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11.02.2023 14:01 Ответить
там зараз наші війська гинуть. Який у жопу контраступ на Мелітополь?
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11.02.2023 14:03 Ответить
Бахмут виконує роль стримання для кацапів як Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Нажаль. Кацапи всіма способами добиваються, щоб туди були кинуті всі наші резерви. Мелітополь це для них справжня цінність.
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11.02.2023 14:10 Ответить
Кроме Бахмута очень жарко сейчас и под Кременной, Авдеевкой и Угледаром. Не нужно считать противника идиотом, не умеющим воевать. Идет "партия в шахматы". И наш генштаб пока справляется лучше. Но многое зависит от наличия ресурсов.
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11.02.2023 14:14 Ответить
Он недавно под угледаром показал как он умеет. Даже Zтанутые сказали что это *****.
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11.02.2023 15:03 Ответить
Удар на Мелитополь сейчас слишком очевидно.Вот когда орки отводили войска с левобережья это было логично и естественно.
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11.02.2023 19:08 Ответить
Во время войны войска гибнут, если ты не в курсе. Причем гибнут и при обороне(в меньшей степени), и при наступлении(в большей степени). Выигрывает та сторона, которая одновременно в одном месте удачно обороняется и в другом месте удачно наступает. По той простой причине, что у противника в это время всё в "зеркальном отображении" - он в одном месте НЕудачно наступает и в другом месте НЕудачно обороняется.
Стратегическое значение Мелитополя выше, чем стратегическое значение Бахмута и Авдеевки(ну конечно кроме того, что они оттягивают на себя значительные силы). Если одновременно и удержать Бахмут с Авдеевкой, и взять Мелитополь, то это однозначно победная операция. Только конечно взятие Мелитополя должно заключаться не в приезде в него по трассе и установке флага, а в зачистке территории по линии Мелитополь-Токмак-Орехов на востоке и левобережья по линии Мелитополь-Горностаевка(а лучше -Каховка) на западе.
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11.02.2023 15:03 Ответить
Один з найдієвіших варіантів не лише утримати, а й відігнати окупантів з-під Бахмуту, - перехопивши стратегічну наступальну ініціативу, звільняючи окуповані території замість тримання людей під ворожими обстрілами в глухій обороні протягом тривалого часу без позитивних результатів.
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12.02.2023 21:11 Ответить
- Ну что: будем рассказывать? - строго спроил шпиона полковник.
Шпион вздохнул:
- Будем...
И полковник стал рассказывать... (с)
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11.02.2023 13:57 Ответить
звідки це?
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11.02.2023 14:16 Ответить
З якогось давнього, ще чорно-білого КВНу.
Старий я...
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11.02.2023 14:21 Ответить
логично .
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11.02.2023 13:59 Ответить
Забугорні стратєхи все знають.
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11.02.2023 14:04 Ответить
Дайте две, пожалуйста)
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11.02.2023 20:21 Ответить
*мера* федорова в студию!только он может комментировать новости про Мелитополь
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11.02.2023 14:05 Ответить
Перерезать параше "сухопутный коридор в Крым", который им любезно предоставили Дерьмак с Зе-шоблой- это правильное решение. Именно поэтому Дерьмак с его кодлом сделают всё, чтобы этого не случилось. Но, слава Богу, Дерьмак уже никто, а скоро будет совсем никто.
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11.02.2023 14:08 Ответить
Кресло под ним никак не шаетается, он для Зели - незаменим.
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11.02.2023 17:20 Ответить
А почему вы решили, что Дерьмака уберёт Зеля???
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11.02.2023 18:36 Ответить
Бестолковый план - атаковать на Мелитополь. В лучшем случае просто посмотреть на море и самим подставиться под удары с флангов.
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11.02.2023 14:08 Ответить
Это открывает возможность не только идти на Бердянск и Мариуполь, а и освободить левобережье Херсонщины. И Энергодар, естественно
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11.02.2023 14:36 Ответить
С запада орки прикрыты Днепром, с юга логистика с Крыма, с востока логистика с Таганрога, господство в море и в воздухе. Наступление на Бердянск или Мариуполь ещё имеет какие-то шансы, но Мелитополь это путь в ловушку.
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11.02.2023 14:40 Ответить
По ОРТ, так сказали? В Росії, не те що "господства", а навіть переваги в повіті не має.
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11.02.2023 14:44 Ответить
"Господство" - вирішальна та беззаперечна перевага авіації однієї з воюючих сторін у повітряному просторі, коли інша сторона не може нічого зробити;
А те, що ворожа авіація, знаходиться здебільшого у повітрянному просторі Росії, та звідти наносить авіаудари, або інколи залітає на територію України через нашу ПВО - це не "господство", і навіть не перевага в небі, а просто тактичні авіаційні операції, які шкодять мирному цивільному населенню, руйнують інфраструктуру міст, але стратегічно майже ніяк не впливають на ЗСУ.
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11.02.2023 14:53 Ответить
Вы наверное, сильно не местный))) В Бердянск и Мариуполь, никак не попасть, не взяв Мелитополь
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11.02.2023 15:18 Ответить
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11.02.2023 15:21 Ответить
Это если на море ехать, отдыхать. Не все так просто
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11.02.2023 15:25 Ответить
Асфальт не тот?
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11.02.2023 16:32 Ответить
Трассы под огневым контролем мелитопольской группировки
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11.02.2023 17:25 Ответить
А трасса на Мелитополь под контролем Бердянско-Мариупольской группировки. 1:1.
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11.02.2023 17:31 Ответить
Правда вовошка,сколько у тебя ников было?🤣🤣🤣🌹
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11.02.2023 15:30 Ответить
Реки Чингул и Молочная.
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11.02.2023 16:59 Ответить
И что?
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11.02.2023 17:26 Ответить
И все.
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11.02.2023 17:45 Ответить
Не то что не местный,а кацап.У него ников,больше чем статей на Цензоре было.Но не писать не может-ломка.
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11.02.2023 15:25 Ответить
Ну да, Мелитополь это конечно ловушка, то ли дело Бердянск, это же совсем не ловушка, он же гораздо глубже Мелитополя, так что туда можно смело наступать, ага
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11.02.2023 15:44 Ответить
Разница в том, что попытка орков окружить ВСУ в Бердянске черевата ударом уже им во фланг с севера. А в Мелитополе этому препятствует Каховское водохранилище.
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11.02.2023 16:30 Ответить
Не, ну можно конечно и в Бердянск, и в Мариуполь. Главное соорудить на трассе колонны километров по 4-5, приготовить парадную форму, ну и тогда можно ехать брать Бердянс за 3 дня ....
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11.02.2023 16:42 Ответить
"Водночас NYT звертає увагу, що можливості наступу України на сході обмежені, адже РФ тут закріплює свої позиції та налагоджує лінії постачання ще з 2014 року". Правильно, так і є. Ми також до 2019 року укріплювали там свої позиції, але у 2019 році нарід 73%, стомившись від війни, вибрав того, хто їм обіцяв мир і стали відводити наші війська з укріплень і висот прямо в поле, залишаючи ворогу наші украплення, на які потрачени мільярди. Мудрі рішення, чи не так? Наслідки побачили зразу у лютому 2022 року.
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11.02.2023 14:09 Ответить
Можно подробнее об оставленных усиленных позициях, в которые вкладывали миллиарды?
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11.02.2023 15:25 Ответить
Дам пораду, буде бажання відшукаєте. Подивіться ті місця, звідки відвели наших військових і заборонили стріляти, починаючи з 2019 року.
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11.02.2023 16:53 Ответить
не нахожу. дайте ссылку пожалуйста.
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11.02.2023 17:03 Ответить
Напишу за 2019 рік, інше шукайте самі, все є і про все говорилися раніше. Наприклад, розведення військ у 2019 році,станиця Луганська. 26 червня 2019 року українські військові розібрали свій блок-пост і відійшли з однієї з позицій станиці. При цьому блок-пост російських бойовиків був укріплений і залишився на старих позиціях. 20 листопада 2019 року Зеленський відкрив у Станиці Луганській новозбудований міст через річку Сіверський Донець.
Золоте. Після заяв президента про можливість розведення військ в районі Золотого, туди прибули бійці нацдружин і нацкорпусу та представники ветеранських організацій. Було заявлено, що якщо українські війська буде відведено з Золотого, то сіру зону займуть легально озброєні громадські активісти, передусім з-поміж ветеранів. 25 жовтня Президент України Володимир Зеленський особисто відвідав блокпост «Золоте-4», де зустрівся з добровольцями і сказав їм, щоб вони склали зброю. "Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. Ти мені не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводиш мене на іншу тему..." У процесі розведення було з'ясовано, що згідно з наказом президента України 32/2019, лінія зіткнення проходить біля селища Михайлівка (Золоте-5). Це дало змогу військовим відтягнутись до селища Родіна (Золоте-4). 29-31 жовня українські війська покинули Золоте, в тому числі й добровольці...
Петрівське-Богданівка. 9 листопада 2019 року ЗСУ покинули свої позиції і відійшли від Петровського та Богданівки...Під час зустрічі в Парижі 9 грудня лідери нормандської четвірки домовилися про нове розведення сил на трьох ділянках уздовж лінії розмежування на Донбасі...
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11.02.2023 17:50 Ответить
дякую. тепер зрозуміло, чому дипломатично цю ситуацію розрулити було неможливо... коли президент на міжнародному рівні домовляється про розведення, а якісь внутрішні махновці вставляють палки в колеса і погрожують акціями, то конфлікт заморозити і протримати його в такому стані хоча б до смерті божевільного маньяка неможливо. а я до цього звинувачував Зеленського в його дипломатичній імпотенції, і хвалив пороха за те, що йому вдалося заморозити конфлікт. а тут виявляється, що Зеленський просто проявив слабкість і не затримав непокірних махновців.
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11.02.2023 19:10 Ответить
Тих непокірних "махновців" він запресував і зробив по-своєму, один з них вже давно помер, а зеленський відвів війська і заборонив стріляти, як будьто це ми зайшли на територію ростовської області. Навіть зробив їм гарні і широкі дороги, щоб могли без перешкод наступати, замість озброєння нашого війська. А чому Ви не відщукали відвід військ за інші роки? Якраз у 2022 році при активній фазі дій кацапських військ вони легко зайняли ті території, з яких були відведені наші війська. Володя відводив війська в односторонньому порядку. А до Порошенко йому далеко, той виграв час і відновив армію, "конфлікт", війну не заморозив, а потихеньку відбивав наші території, а цей той виграний час зарив в дороги, скоротив військо і заморозив всі програми, не виконав жодного року оборонне замовлення. І пан добре розуміє про що я пишу, просто йорнічає, бо той план по відводу військ був виконаний, навіть перевиконаний. А в Парижі він взяв нові зобов'язання і їх також перевиконав.
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11.02.2023 19:32 Ответить
А можно поподробней, какие обязательства он взял в Париже? Просто интересно что я пропустил
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12.02.2023 10:57 Ответить
Теж мені, секрет Полішинеля.
Окрім Мелітополя, Беднянська, Енергодара та Зап. області в цілому взагалі більше немає важливих напрямків для наступу.
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11.02.2023 14:11 Ответить
а баба "Ванга" ,що каже?
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11.02.2023 14:11 Ответить
Залужный знает как и где наступать. А информационный шум при этом не помеха, а хорошее подспорье.
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11.02.2023 14:17 Ответить
При чем тут стратеги из ОПы? Вы нормальный? Считаете что боевой генерал слушает этих прихлебателей путлера?
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11.02.2023 15:30 Ответить
Сомневаюсь... Думаю Залужный снова удивит...
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11.02.2023 14:17 Ответить
Кудись вдаримо -- зараз встояти би на Донбасі .
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11.02.2023 14:18 Ответить
Пропоную атакувати з харківської обл. через Білгородську народну республіку - Ворнежську народну республіку - Кубань - Ростов і до кримського мосту. Тобто, по кордону Украіни - тільки з іншої сторони.
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11.02.2023 14:18 Ответить
Как вариант. Вообще, наши западные союзники должны помочь с разведкой. Им с космоса виднее, где какая концентрация сил и укреплённых районов. И тогда надо будет рвать, где тонко
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11.02.2023 15:27 Ответить
Спутнік Притули допоможе.🤣🤣🤣
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11.02.2023 15:36 Ответить
oboronyatys' treba, a ne pro nastup govoryty, oboronyatys' prostishe... koly kacapiya zupynyt'sya, todi treba nastupaty - hiba ce ne ochevydno?
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11.02.2023 14:21 Ответить
Про це знає, навіть самий тупий хробак-інтервент, на запорізькому напрямку
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11.02.2023 14:33 Ответить
АТАКМС нужно, очень и побольше, и всё будет ок весной с наступлением ВСУ.
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11.02.2023 14:37 Ответить
Шо грунт у квітні замерзне???
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11.02.2023 15:20 Ответить
А шо весна заканчивается у квитни? ) С середины апреля подсыхать начнет, а не мерзнуть, март теплый достаточно ожидается, но с осадками. А май так и вовсе самое то.
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11.02.2023 21:16 Ответить
Без ATACMS будет сложно там наступать, нужно разнести все мосты из Крыма и нарушить логистику глубоко в тылу.
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11.02.2023 15:03 Ответить
від річки Дніпро до Вугледара 150 км
від Мелітополя до Маріополя 150 км
Не треба бути експертом, щоб розуміти, що саме на цих паралельних 150 км і буде прорив ЗСУ. А от де саме конкретно, одному Залужному відомо.
Ну і питання для кацапів - скільки треба часу страйкерам, буцефалам і бредлі, щоб проїхати по південним степам України 90 км до Азовського моря?
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11.02.2023 15:12 Ответить
может... но ****** там где никто не ожидает.
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11.02.2023 16:37 Ответить
Головне, аби загарбник теж вважав, що "ось, наступ ЗСУ буде там-то і там-то"... Як це було з "наступом на Херсон".

А в результаті - український Генштаб переграв засрашку на всіх рівнях, включаючи стратегічний. І наступ на Херсон був, і влупили неочікувано по Ізюму/Куп'янську/Лиману, і Херсонський напрямок "дожали".
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11.02.2023 22:22 Ответить
 
 