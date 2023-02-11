Контрнаступление ВСУ может начаться с Мелитополя, - The New York Times
Вероятным направлением контрнаступления Украины, которое ожидается в скором времени, будет южное направление с центром в Мелитополе.
Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В редакции отмечают, что большинство оккупированной Россией территории находится в пределах досягаемости ракет HIMARS, что заставило оккупантов переместить склады, командные центры и другие критические запасы дальше от фронта.
При этом очевидной целью украинского контрнаступления может стать Мелитополь.
Город расположен на пересечении двух важных автострад и критической железнодорожной ветви, что делает его крайне важным для снабжения российских сил на юге.
Издание отмечает, что в случае успешного прорыва Украиной через российские силы, "контроль России над Херсонской областью будет значительно ослаблен".
"Без линий поставки с востока российское подкрепление сможет прибывать только из Крыма гораздо более длинным маршрутом, который тоже находится в пределах досягаемости ракет HIMARS", - отмечается в материале.
В то же время, NYT обращает внимание, что возможности наступления Украины на востоке ограничены, ведь РФ здесь закрепляет свои позиции и налаживает линии поставок еще с 2014 года.
Для наступления Украине необходимо сдержать продвижение России, при этом сохраняя собственный личный состав и технику, отмечает издание.
Пожалуйста, подождите...
Стратегическое значение Мелитополя выше, чем стратегическое значение Бахмута и Авдеевки(ну конечно кроме того, что они оттягивают на себя значительные силы). Если одновременно и удержать Бахмут с Авдеевкой, и взять Мелитополь, то это однозначно победная операция. Только конечно взятие Мелитополя должно заключаться не в приезде в него по трассе и установке флага, а в зачистке территории по линии Мелитополь-Токмак-Орехов на востоке и левобережья по линии Мелитополь-Горностаевка(а лучше -Каховка) на западе.
Шпион вздохнул:
- Будем...
И полковник стал рассказывать... (с)
Старий я...
А те, що ворожа авіація, знаходиться здебільшого у повітрянному просторі Росії, та звідти наносить авіаудари, або інколи залітає на територію України через нашу ПВО - це не "господство", і навіть не перевага в небі, а просто тактичні авіаційні операції, які шкодять мирному цивільному населенню, руйнують інфраструктуру міст, але стратегічно майже ніяк не впливають на ЗСУ.
Золоте. Після заяв президента про можливість розведення військ в районі Золотого, туди прибули бійці нацдружин і нацкорпусу та представники ветеранських організацій. Було заявлено, що якщо українські війська буде відведено з Золотого, то сіру зону займуть легально озброєні громадські активісти, передусім з-поміж ветеранів. 25 жовтня Президент України Володимир Зеленський особисто відвідав блокпост «Золоте-4», де зустрівся з добровольцями і сказав їм, щоб вони склали зброю. "Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. Ти мені не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводиш мене на іншу тему..." У процесі розведення було з'ясовано, що згідно з наказом президента України 32/2019, лінія зіткнення проходить біля селища Михайлівка (Золоте-5). Це дало змогу військовим відтягнутись до селища Родіна (Золоте-4). 29-31 жовня українські війська покинули Золоте, в тому числі й добровольці...
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Окрім Мелітополя, Беднянська, Енергодара та Зап. області в цілому взагалі більше немає важливих напрямків для наступу.
від Мелітополя до Маріополя 150 км
Не треба бути експертом, щоб розуміти, що саме на цих паралельних 150 км і буде прорив ЗСУ. А от де саме конкретно, одному Залужному відомо.
Ну і питання для кацапів - скільки треба часу страйкерам, буцефалам і бредлі, щоб проїхати по південним степам України 90 км до Азовського моря?
А в результаті - український Генштаб переграв засрашку на всіх рівнях, включаючи стратегічний. І наступ на Херсон був, і влупили неочікувано по Ізюму/Куп'янську/Лиману, і Херсонський напрямок "дожали".