Великобритания может передать Украине ракеты Harpoon или Storm Shadows, - СМИ
Дискуссии о передаче дальнобойных ракет Украине проходят в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Times.
"Риши Сунак пообещал направить Украине больше военной помощи после визита президента Зеленского в Великобританию на этой неделе. Сейчас продолжаются дискуссии о том, должны ли они включать противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadows класса воздух-поверхность", - говорится в сообщении.
В то же время, источники в украинской обороне подтвердили изданию, что Киев будет готов использовать ракеты для удара по оккупированному РФ полуострову Крым после предупреждения Зеленского о том, что оружие большой дальности западных союзников должно использоваться для нанесения ударов "вглубь оккупированных территорий".
Украина нуждается в дальнобойном оружии, чтобы продолжать уничтожать российские склады с боеприпасами, которые оккупанты пытаются отодвинуть от линии фронта.
"Мы хотим дать украинцам что-то, что может ударить по цели на расстоянии более 100 километров, но с не такой большой дальностью, чтобы наносить удары по России", - отмечает эксперт RUSI Сиддхарт Каушал.
Напомним, дальность противокорабельных ракет Harpoon – до 240 км, крылатых ракет Storm Shadow – более 560 км. Их можно запускать из наземных пусковых установок.
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Ріші Сунак ПООБІЦЯВ направити Україні більше військової допомоги
Обіцянка-цяцянка, а.... далі самі знаєте
Всі щось обіцяють та обіцяють, а дорогий час спливає
От коли передасть, тоді й можна буде радіти.
А поки що новина ні-пра-що.
Журналюги як завжди біжать попереду паравоза.
от коли передадуть - це буде позитивною новиною , а так новина
від ЗМІ ні про що !!
Ай яй яй, как же так, что ж такое?
А тут, наоборот, новореги сеют панику, а старожилы почему-то не одёргивают их.
А со Storm Shadow, если верить Швецу, возникли проблемы с адаптацией под имеющиеся у ЗСУ самолёты, потому передать можно только с самолётами НАТО, а это - необходимость создания соответствующей инфраструктуры для взлёта и техобслуживания.
Но соглашусь по Storm Shadow - Швец не настолько авторитетный видеоблогер, потому наблюдаем и не спешим с выводами.
Он разве не сказал, что с модернизацией не очень получилось и потому передавать ракеты придётся вместе с иностранными истребителями?..
P.S. Швец в вопросах передачи новых вооружений бывает необоснованно оптимистичным, мягко говоря. Например, когда хорошо так ударили по Крыму, он сказал, что это был ATACMS и в последующих видео говорил, что его собираются передать уже официально. Как мы знаем, нишиша не передали. Потому и со Storm Shadow лучше запастись терпением, чем думать, что их точно передадут, а потом легче поддаваться на здешних зрадоботов и трампоботов, к которым админы как-то очень толерантны.
"Головна проблема української армії сьогодні - відсутність далекобійних ракет. Ця зброя є важливою, адже саме вона здатна завадити росіянам постачати на фронт підкріплення та запаси.
Але це ставить під сумнів мовчазну домовленість, що досі діяла між Вашингтоном та Москвою: якщо РФ не буде атакована на свої території, то росіяни не атакують американські бази у Польщі. "(Дж.Фрідман, Bild)
В пекло все
Збиткове, державне АТ "Укрзалізниця" найняло людину, яка буде доглядати за акваріумами. За,УВАГА 554000 грн.
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