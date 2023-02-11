РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10133 посетителя онлайн
Новости
8 404 63
Великобритания (4718) оружие (10028) ракеты (3470)

Великобритания может передать Украине ракеты Harpoon или Storm Shadows, - СМИ

гарпун,harpoon

Дискуссии о передаче дальнобойных ракет Украине проходят в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Times.

"Риши Сунак пообещал направить Украине больше военной помощи после визита президента Зеленского в Великобританию на этой неделе. Сейчас продолжаются дискуссии о том, должны ли они включать противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadows класса воздух-поверхность", - говорится в сообщении.

В то же время, источники в украинской обороне подтвердили изданию, что Киев будет готов использовать ракеты для удара по оккупированному РФ полуострову Крым после предупреждения Зеленского о том, что оружие большой дальности западных союзников должно использоваться для нанесения ударов "вглубь оккупированных территорий".

Читайте также: Относительно дальнобойного оружия от Великобритании есть хорошая и перспективная конкретика, - Резников

Украина нуждается в дальнобойном оружии, чтобы продолжать уничтожать российские склады с боеприпасами, которые оккупанты пытаются отодвинуть от линии фронта.

"Мы хотим дать украинцам что-то, что может ударить по цели на расстоянии более 100 километров, но с не такой большой дальностью, чтобы наносить удары по России", - отмечает эксперт RUSI Сиддхарт Каушал.

Напомним, дальность противокорабельных ракет Harpoon – до 240 км, крылатых ракет Storm Shadow – более 560 км. Их можно запускать из наземных пусковых установок.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Британія МОЖЕ передати Україні ракети

Ріші Сунак ПООБІЦЯВ направити Україні більше військової допомоги

Обіцянка-цяцянка, а.... далі самі знаєте

Всі щось обіцяють та обіцяють, а дорогий час спливає
показать весь комментарий
11.02.2023 14:23
+11
Storm Shadow взагалі жесть - 600 км дальні дачі пуйла під загрозою
показать весь комментарий
11.02.2023 14:21
+11
ці всі обіцянки можуть закінчитись нічим як і обіцянки нідерландів надати нам F-16 ,новітні танки Леопард-2. Обіцяли, обіцяли, а як прийшло до виконання то й відмовили. Тепер збирають по Європі металобрухт у вигляді Леопард-1 і то обіцяють до літа 2023, а можливо і до кінця року. Обнімали, цілували Зеленськог, кидали чепчики в повітря,а вийшов пшик. так сталось і з Торнадо і невідомо коли прибудуть Абрамси. Тільки брати литовці, латиші і естонці віддають останнє, навіть поляки і ті тормозять. Велике НАТО-це колос на глиняних ногах. нема ні волі ні озброєння ні запасів *********** і сцикуни до того ж. остання подія з прольотом рашистської ракети над Румунією яскраве підтвердження цього. а де результати розслідування по ракеті в Польщі, все затерли?
показать весь комментарий
11.02.2023 15:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Storm Shadow взагалі жесть - 600 км дальні дачі пуйла під загрозою
показать весь комментарий
11.02.2023 14:21 Ответить
Насправді виробник не розкриває точних характеристик. Подейкують, що взагалі 1000 км.
показать весь комментарий
11.02.2023 14:26 Ответить
Якщо нам дадуть - то тільки експортний варіант - 300км. І до речі, все одно яка дальність, але за парєбрік ні-ні у будь якому разі.
показать весь комментарий
11.02.2023 14:32 Ответить
В вікі глянув - експортний варіант 250км.
показать весь комментарий
11.02.2023 14:33 Ответить
Британія МОЖЕ передати Україні ракети

Ріші Сунак ПООБІЦЯВ направити Україні більше військової допомоги

Обіцянка-цяцянка, а.... далі самі знаєте

Всі щось обіцяють та обіцяють, а дорогий час спливає
показать весь комментарий
11.02.2023 14:23 Ответить
А с чего их пускать? Гарпун и штормшэдоу можно пускать с f-16 (18 и других), например. Чтобы запустить их с МИГ-29, нужно чтобы поляки как следует все доработали. Ракета вполне может требовать перед запуском радар в самолета с потреблением в 20-25 кВт электроэнергии, разных напряжений и частот для работы, охлаждения сжатым газом. А в МИГе все другое, генератор другой, нужно колхозить аккумуляторное питание и преобразователь в переменный ток и все это ставить в самолет, а также электронику и запитать ее тоже. Там же куча нюансов, потребует электроника перед запуском считать сигнал с какого-то датчика, а он там даже и не подключен, будет ошибка сразу, притом недокументированная. Гарпуны же наземные у нас итак есть, но дальность их работы конечно куда ниже, чем при пуске с самолета.
показать весь комментарий
11.02.2023 16:06 Ответить
Можливо передадуть декілька списаних тайфунів спеціально для цього.
показать весь комментарий
11.02.2023 17:47 Ответить
А з чого протирадарні ракети ХАРМ пускають? Щось придумають
показать весь комментарий
11.02.2023 18:08 Ответить
Эти ракеты программируются перед вылетом и запускаются в воздухе одной кнопкой.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:30 Ответить
Може передати, а може й не передати.
От коли передасть, тоді й можна буде радіти.

А поки що новина ні-пра-що.
показать весь комментарий
11.02.2023 14:23 Ответить
"повідомляє видання The Times."
Журналюги як завжди біжать попереду паравоза.
показать весь комментарий
11.02.2023 14:28 Ответить
Ключове слово ,, може " передати , а може і не передати ,
от коли передадуть - це буде позитивною новиною , а так новина
від ЗМІ ні про що !!
показать весь комментарий
11.02.2023 14:29 Ответить
МОЖУТЬ передати значить можуть, вони всі можуть!
показать весь комментарий
11.02.2023 14:30 Ответить
Неделю назад сказали, что уже передают эти ракеты. Сегодня сказали, что могут передать. Завтра скажут, что не исключают вероятности из передачи
показать весь комментарий
11.02.2023 14:31 Ответить
а послезавтра - что передадут через год ((
показать весь комментарий
11.02.2023 15:03 Ответить
А по факту вони вже в нас...
показать весь комментарий
11.02.2023 15:08 Ответить
то где результат?
показать весь комментарий
11.02.2023 16:20 Ответить
Не ссы Ваня, как прилетит точно узнаешь, что уже передали )))
показать весь комментарий
11.02.2023 15:24 Ответить
ЗЕ ж обіцяв посадки корупціонерів. Посадок нема. Міністри на місці. От і ракети теж 'можуть передати а можуть і ні'...
показать весь комментарий
11.02.2023 18:09 Ответить
Для чого пердавати Україні?... Не проствше було-би зразу по призначенню?)
показать весь комментарий
11.02.2023 14:32 Ответить
Сциця все НАТО на сгадуваннi Пуйла. Як щоб могли то вже на дали б ракет и.
показать весь комментарий
11.02.2023 14:33 Ответить
Може передати?😳 В Україні вже тиждень розписують,що ними обстрілювати.😮
показать весь комментарий
11.02.2023 14:35 Ответить
Передавайте уже, хватит говорить да разговаривать...
показать весь комментарий
11.02.2023 14:38 Ответить
щ
показать весь комментарий
11.02.2023 14:43 Ответить
Вполне возможно официально обьявят или 14 февраля во время Рамштайна или 22-24-го когда Байден будет в Польше и скорее всего встретится Зеленским.
показать весь комментарий
11.02.2023 14:46 Ответить
Якщо ця невизначеність з передачею ракет нас дещо дратує, то москалям вона просто виносить мізки.
показать весь комментарий
11.02.2023 14:54 Ответить
а може навпаки?
показать весь комментарий
11.02.2023 15:04 Ответить
Бред какой то. Когда ЗСУ подойдет к Украинской границе, узкие будут обстреливать со своей территории. Так нам, что молчать? Будут получать ***** и на своей территории.
показать весь комментарий
11.02.2023 15:10 Ответить
Логічно! 👍
показать весь комментарий
11.02.2023 15:13 Ответить
а сейчас они сильно пи*ды получают на свою территорию с нашей границы (Сумы, Чернигов)?
показать весь комментарий
11.02.2023 16:22 Ответить
Спроси у "солнцеликого". ЗСУ запретили опять стрелять.
показать весь комментарий
11.02.2023 16:48 Ответить
скорее всего не солнцеликий запретил, а сша
показать весь комментарий
11.02.2023 17:11 Ответить
США запретили своим оружием бить по рашке. Но не ограничивали совковое вооружение, а даже поощряли наносить удары на территории агрессора, так как это является законными целями.
показать весь комментарий
11.02.2023 17:55 Ответить
Странно как-то:аятоллы дают добро бить своими"мопедами"оркам по Украине,а дядя Сэм ответку по раше своими РСЗО запрещает..
показать весь комментарий
11.02.2023 19:10 Ответить
Просто вы кацапы, любыми провокациями, очень хотите втянуть НАТО в эту войну, что бы потом сдаться. Ведь Украинский Народ вам выписывает ********* одну за одной, но вам тяжело это признать. Понты дороже жизней ваших чмобиков. Ведь ваши дети не воюют. Они живут на загнивающем Западе.
Ай яй яй, как же так, что ж такое?
показать весь комментарий
11.02.2023 23:35 Ответить
Л.Толстого начитался?Толстовец?Давай подставляй рашистам обе щеки...
показать весь комментарий
13.02.2023 14:01 Ответить
ты поц?
показать весь комментарий
24.02.2023 11:49 Ответить
ці всі обіцянки можуть закінчитись нічим як і обіцянки нідерландів надати нам F-16 ,новітні танки Леопард-2. Обіцяли, обіцяли, а як прийшло до виконання то й відмовили. Тепер збирають по Європі металобрухт у вигляді Леопард-1 і то обіцяють до літа 2023, а можливо і до кінця року. Обнімали, цілували Зеленськог, кидали чепчики в повітря,а вийшов пшик. так сталось і з Торнадо і невідомо коли прибудуть Абрамси. Тільки брати литовці, латиші і естонці віддають останнє, навіть поляки і ті тормозять. Велике НАТО-це колос на глиняних ногах. нема ні волі ні озброєння ні запасів *********** і сцикуни до того ж. остання подія з прольотом рашистської ракети над Румунією яскраве підтвердження цього. а де результати розслідування по ракеті в Польщі, все затерли?
показать весь комментарий
11.02.2023 15:17 Ответить
100 відсотково
показать весь комментарий
11.02.2023 15:36 Ответить
Зачем поддаваться на кацапскую пропаганду, призванную посеять уныние и разочарование среди украинцев?
показать весь комментарий
11.02.2023 15:50 Ответить
це реалії
показать весь комментарий
11.02.2023 17:22 Ответить
Леопард-2 запланирован для передачи в середине-конце весны этого года. А упаднические настроения #всёпропало - это работа вражеских троллей. Или думаете, что только украинцы достаточно хитрые, чтобы совершать набеги на кацапские сайты и пугать неокрепшие... хм, хотел написать "умы", но откуда они у кацапов? короче, пугать неокрепших кацапов мобилизацией и прочим. Кацапы своих, наоборот, подбадривают, что западная техника - не ровня аналоговнетной кацапской.

А тут, наоборот, новореги сеют панику, а старожилы почему-то не одёргивают их.
показать весь комментарий
11.02.2023 17:28 Ответить
та шо за ромашка може не може ..
показать весь комментарий
11.02.2023 15:19 Ответить
Harpoon бесполезен - вражеские корабли давно не подплывают на расстояние удара с Harpoon.

А со Storm Shadow, если верить Швецу, возникли проблемы с адаптацией под имеющиеся у ЗСУ самолёты, потому передать можно только с самолётами НАТО, а это - необходимость создания соответствующей инфраструктуры для взлёта и техобслуживания.
показать весь комментарий
11.02.2023 15:48 Ответить
А ви чому піддаєтесь пропаганді і сієте паніку?
показать весь комментарий
11.02.2023 17:23 Ответить
Про гарпун - это не паника, этой ракетой очевидно не по чему стрелять, кацапы не подплывают ещё со времён попадания "Нептунами" по их флагманскому корыту.

Но соглашусь по Storm Shadow - Швец не настолько авторитетный видеоблогер, потому наблюдаем и не спешим с выводами.
показать весь комментарий
11.02.2023 17:35 Ответить
Странно. Я слушаю Швеца и слышу, что поляки справились с подвеской. У кого из нас проблемы со слухом? Да еще по ходу летаки со Словакии готовят. Кстати у них борта в отличном состоянии.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:38 Ответить
https://youtu.be/VTupICOtYOo?t=171

Он разве не сказал, что с модернизацией не очень получилось и потому передавать ракеты придётся вместе с иностранными истребителями?..

P.S. Швец в вопросах передачи новых вооружений бывает необоснованно оптимистичным, мягко говоря. Например, когда хорошо так ударили по Крыму, он сказал, что это был ATACMS и в последующих видео говорил, что его собираются передать уже официально. Как мы знаем, нишиша не передали. Потому и со Storm Shadow лучше запастись терпением, чем думать, что их точно передадут, а потом легче поддаваться на здешних зрадоботов и трампоботов, к которым админы как-то очень толерантны.
показать весь комментарий
12.02.2023 15:17 Ответить
Ось пояснення від Фрідмана, чому можуть передати, а можуть і не передати.

"Головна проблема української армії сьогодні - відсутність далекобійних ракет. Ця зброя є важливою, адже саме вона здатна завадити росіянам постачати на фронт підкріплення та запаси.
Але це ставить під сумнів мовчазну домовленість, що досі діяла між Вашингтоном та Москвою: якщо РФ не буде атакована на свої території, то росіяни не атакують американські бази у Польщі. "(Дж.Фрідман, Bild)
показать весь комментарий
11.02.2023 16:03 Ответить
похоже на правду
показать весь комментарий
11.02.2023 16:23 Ответить
На временно оккупированных территориях Украины полно военных целей, а по целям на территории кацапстана можно ударять произведённым в Украине вооружением. Это вопрос к упырям типа Ермака, почему за год не оборудовали подземное помещение для производства уже спроектированных ракет, например, Вільха модификации дальностью 202 км.
показать весь комментарий
11.02.2023 16:33 Ответить
Таран з Хомчаком казали що в нас є на складі 300 Вільх і більше замовляти не треба
показать весь комментарий
11.02.2023 18:12 Ответить
Даже в Киеве несколько об'ектов бывших т.н. почтовых ящиков подземных. Было бы желание. Разместить производство есть где.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:44 Ответить
Ключевое слово "МОЖЕТ". Может передать, а может и не передать.
показать весь комментарий
11.02.2023 16:10 Ответить
Ukrainian



В пекло все
Збиткове, державне АТ "Укрзалізниця" найняло людину, яка буде доглядати за акваріумами. За,УВАГА 554000 грн.
Зупиніть цей поїзд, я зійду.
показать весь комментарий
11.02.2023 16:10 Ответить
Ангеліна Джолі МОЖЕ зі мною переспати і тра.х.нути мене як тільки їй заманеться, усіма доступними способами, крім ділдо, звичайно. Я це точно знаю - вона МОЖЕ. Та й вона не заперечуватиме, що МОЖЕ - природа їй все для цього дала. Питання в тому чи ЗАХОЧЕ вона зі мною провести бодай годину в одному ліжку.
показать весь комментарий
11.02.2023 17:53 Ответить
может может. когда будут писать не может передать или по обещала.... а передала,поставила.........
показать весь комментарий
11.02.2023 18:08 Ответить
Можуть...будуть...розглядаються....незабаром....невдовзі...половинка з чвертю.....четвертинка з волосинкою....ось-ось... ****, коли цей цирк з жонглюванням фразами нарешті закінчиться??? Ви або давайте те, що анонсуєте, або не телепайте язиками... У нас кожна година вимірюється безцінними життями наших Воїнв, які реально гинуть за ті цінності, які дехто просто тупо та бездумно проголошує. Саме наші Воїни затуляють собою європейську цивілізацію від тупої, підлої, здичавілої москальської сарани. Так, не Європа й Штати винні, що промоскальські антиукраїнські антидержавні продажні виродки останні 3.5 роки закатували нашу зброю в асфальт, крали мільярдами у нашої Армії, але, якщо ви, європейці, не хочете воювати з москалотою під Варшавою, Віднем та Берліном, то дайте нам все, щоб ми знищили цей антилюдський вірус під Бахмутом та Вугледаром.
показать весь комментарий
11.02.2023 19:39 Ответить
 
 