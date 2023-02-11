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СНБО (4229) Клименко Игорь (387) Малюк Василий (72)

Зеленский утвердил Клименко и Малюка в составе СНБО

рнбо,зеленський

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №73/2023 опубликован на сайте Главы государства.

Согласно тексту документа, в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны введен министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Также в персональном составе СНБО утвержден глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Кроме того, президент постановил прекратить членство в составе СНБО Дениса Монастырского.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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А де чорт лєйтєнант Баканов?
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11.02.2023 20:38 Ответить
у нас посвящёнными в гос.секреты,скоро будут даже дворники...
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11.02.2023 20:38 Ответить
А татарова і дєрьмака невже слабо вигнати із ОП? Чи дуже потужно вони тримають гундосіка за фаберже, що не може з цими мудаками розпрощатися?
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11.02.2023 20:40 Ответить
я писав це пів року тому
єрмак за руки,
татаров за ноги
беня за горло
а партнери за яйці
не ті що по 170 за кіло а за ті що висять....
і виходить що
не послухає останніх, хрен що дадуть
звільнить тих двох і беню здасиш, то тебе теж здадуть...
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11.02.2023 22:35 Ответить
зелень ****** Мадяра разозлили.....
https://twitter.com/i/status/1624328805081817090
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11.02.2023 20:48 Ответить
Відповідно до частини четвертої https://ips.ligazakon.net/document/view/z960254k?ed=2014_03_02&an=826362 статті 107 Конституції України постановляю:

1. Затвердити такий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України:

https://ips.ligazakon.net/document/view/u862_19?ed=2019_11_21&an=5 ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Володимир Олександрович

https://ips.ligazakon.net/document/view/u862_19?ed=2019_11_21&an=5 - Президент України, Голова Ради національної безпеки і оборони України

https://ips.ligazakon.net/document/view/u192_21?ed=2021_05_13&an=5 ГАЛУЩЕНКО
Герман Валерійович

https://ips.ligazakon.net/document/view/u192_21?ed=2021_05_13&an=5 - Міністр енергетики України

https://ips.ligazakon.net/document/view/u862_19?ed=2019_11_21&an=5 ДАНІЛОВ
Олексій Мячеславович

https://ips.ligazakon.net/document/view/u862_19?ed=2019_11_21&an=5 - Секретар Ради національної безпеки і оборони України

https://ips.ligazakon.net/document/view/u052_20?ed=2020_02_12&an=6 ЄРМАК
Андрій Борисович

https://ips.ligazakon.net/document/view/u052_20?ed=2020_02_12&an=6 - Керівник Офісу Президента України
Головне що є завгосп!!!
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11.02.2023 20:56 Ответить
Клименко це той що на Ріфмастера справу шив?
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11.02.2023 21:01 Ответить
 
 