Зеленский утвердил Клименко и Малюка в составе СНБО
Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №73/2023 опубликован на сайте Главы государства.
Согласно тексту документа, в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны введен министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Также в персональном составе СНБО утвержден глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
Кроме того, президент постановил прекратить членство в составе СНБО Дениса Монастырского.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
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Пожалуйста, подождите...
чортлєйтєнант Баканов?
єрмак за руки,
татаров за ноги
беня за горло
а партнери за яйці
не ті що по 170 за кіло а за ті що висять....
і виходить що
не послухає останніх, хрен що дадуть
звільнить тих двох і беню здасиш, то тебе теж здадуть...
https://twitter.com/i/status/1624328805081817090
1. Затвердити такий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України:
https://ips.ligazakon.net/document/view/u862_19?ed=2019_11_21&an=5 ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Володимир Олександрович
https://ips.ligazakon.net/document/view/u862_19?ed=2019_11_21&an=5 - Президент України, Голова Ради національної безпеки і оборони України
https://ips.ligazakon.net/document/view/u192_21?ed=2021_05_13&an=5 ГАЛУЩЕНКО
Герман Валерійович
https://ips.ligazakon.net/document/view/u192_21?ed=2021_05_13&an=5 - Міністр енергетики України
https://ips.ligazakon.net/document/view/u862_19?ed=2019_11_21&an=5 ДАНІЛОВ
Олексій Мячеславович
https://ips.ligazakon.net/document/view/u862_19?ed=2019_11_21&an=5 - Секретар Ради національної безпеки і оборони України
https://ips.ligazakon.net/document/view/u052_20?ed=2020_02_12&an=6 ЄРМАК
Андрій Борисович
https://ips.ligazakon.net/document/view/u052_20?ed=2020_02_12&an=6 - Керівник Офісу Президента України
Головне що є завгосп!!!