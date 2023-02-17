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армия РФ (18059) Генштаб ВС (5784) Иран (1736) Луганск (3157) дроны (3566)

В Луганск прибыла команда инструкторов из Ирана для обучения военных РФ использования "шахедов", - Генштаб

шахед

Оккупанты привезли в Луганск очередную группу иранских инструкторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Во временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных использования ударных беспилотных летательных комплексов", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг пытается наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, - Генштаб ВСУ
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втарабаньте хаймерсом так щоб чалма в тегеран долетіла
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17.02.2023 07:31 Ответить
- Куме, знаєш, яка різнизя між шахедами і інструкторами?
- Яка?
- Шахеди спочатку летять по небу, а потім зустрічають нашу ракету. Інструктори навпаки.
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17.02.2023 07:41 Ответить
Я так розумію що Іран готує сам собі могилу Бо ті інструктори за національністю - не іранці, а курди А це, фактично - бандитська нація Такі собі "цигани з автоматами" І якщо зміниться політична ситуація - що заважатиме їм почать допомагать "будівництву незалежного Курдистану"? Тільки не на території Туреччини, а на території Ірану?
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17.02.2023 07:46 Ответить
Пофігу, хто вони там за національністю, і як вони читають Коран: справа наліво, чи зліва направо. Це вороги, які підлягають знищенню
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17.02.2023 08:11 Ответить
Я щось сказав проти? Навпаки - коли я пробував тут декому "відкрить очі" на справжнє обличчя курдів, то мені тут "захисники пригноблених народів" рвалися "очі видряпать" - бо "бідних курдів" ******** турки! Але коли я їх питав: чи згодні ви мать у себе по сусідству цигана з автоматом? - чомусь "зливалися"!
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17.02.2023 08:21 Ответить
Если, кого-то из них, сцапает наша разведка, заранее знаю какой будет ответ:
- Мирза, как ты тут оказался ?
- Стреляли.......
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17.02.2023 07:47 Ответить
Випускники макіївського пту#19 повертаються у альма матер
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17.02.2023 08:25 Ответить
В якому ПТУ вони розмістилися і коли зберуться слухати путлєра?
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17.02.2023 08:35 Ответить
..накройте эту шайку огнем..
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17.02.2023 10:05 Ответить
 
 