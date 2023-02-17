В Луганск прибыла команда инструкторов из Ирана для обучения военных РФ использования "шахедов", - Генштаб
Оккупанты привезли в Луганск очередную группу иранских инструкторов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"Во временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных использования ударных беспилотных летательных комплексов", - говорится в сообщении.
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- Яка?
- Шахеди спочатку летять по небу, а потім зустрічають нашу ракету. Інструктори навпаки.
- Мирза, как ты тут оказался ?
- Стреляли.......