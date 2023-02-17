Зеленский откроет нынешнюю Мюнхенскую конференцию безопасности
Выступление президента Украины Владимира Зеленского должно стать первым мероприятием в рамках Мюнхенской конференции безопасности. Это намерение подтвердили организаторы конференции, а также Офис президента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Получасовая панель с участием президента Украины, который присоединится к событию через видеосвязь, должна состояться сразу после приветственного слова главы Мюнхенской конференции безопасности Кристофа Гойсгена.
В программу конференции событие внесли под названием "Давид-на-Днепре: украинская битва за свободу", использовав аллюзию на библейскую легенду о Давиде, победившем более сильного Голиафа. Детали по поводу участников панели в публичной программе пока не раскрываются, хотя в Мюнхене говорят о выступлении президента.
Пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров подтвердил, что выступление президента на открытии конференции действительно запланировано.
Мюнхенская конференция безопасности в этом году будет в значительной степени посвящена Украине, ее победе в войне с РФ, а также вопросу будущего миропорядка.
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Закінчилась зустріч Зеленського з генсеком НАТО Столтенбергом і главою МВФ Георгієвою. Столтенберг каже Георгієвій:
- Так, "клоуна" послухали, посміялися, отримали емоційну розрядку... Тепер послухаємо серйозні речі... Запрошуйте Порошенка...
Ну что ж, заслушаем клоунов. Прошу товрарищи. (С)
Осел, який просрав безпеку своєї країни буде відкривати безпекову конференцію. Це якийсь сюрреалізм. Мабуть буде повчати всіх як не треба поводитися з Ху@лом. ЗЄля повиненна тій конференції лиш сидіти і конспектувати що там скажуть, а не повчати старших дядьків.