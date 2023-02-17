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Зеленский откроет нынешнюю Мюнхенскую конференцию безопасности

зеленський

Выступление президента Украины Владимира Зеленского должно стать первым мероприятием в рамках Мюнхенской конференции безопасности. Это намерение подтвердили организаторы конференции, а также Офис президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Получасовая панель с участием президента Украины, который присоединится к событию через видеосвязь, должна состояться сразу после приветственного слова главы Мюнхенской конференции безопасности Кристофа Гойсгена.

В программу конференции событие внесли под названием "Давид-на-Днепре: украинская битва за свободу", использовав аллюзию на библейскую легенду о Давиде, победившем более сильного Голиафа. Детали по поводу участников панели в публичной программе пока не раскрываются, хотя в Мюнхене говорят о выступлении президента.

Пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров подтвердил, что выступление президента на открытии конференции действительно запланировано.

Мюнхенская конференция безопасности в этом году будет в значительной степени посвящена Украине, ее победе в войне с РФ, а также вопросу будущего миропорядка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На конференцию безопасности в Мюнхене приедут 150 политиков. Не будет россиян и немецких "правых"
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Топ комментарии
+16
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17.02.2023 09:02
+11
А рояль там дадуть
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17.02.2023 09:05
+8
А "Блазень" там для чого? Для "розігріву публіки"? Прямо як в анекдоті тррилітеьої давнини:

Закінчилась зустріч Зеленського з генсеком НАТО Столтенбергом і главою МВФ Георгієвою. Столтенберг каже Георгієвій:

- Так, "клоуна" послухали, посміялися, отримали емоційну розрядку... Тепер послухаємо серйозні речі... Запрошуйте Порошенка...
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17.02.2023 08:51
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Кетчуп бис не забув
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17.02.2023 08:47 Ответить
А "Блазень" там для чого? Для "розігріву публіки"? Прямо як в анекдоті тррилітеьої давнини:

Закінчилась зустріч Зеленського з генсеком НАТО Столтенбергом і главою МВФ Георгієвою. Столтенберг каже Георгієвій:

- Так, "клоуна" послухали, посміялися, отримали емоційну розрядку... Тепер послухаємо серйозні речі... Запрошуйте Порошенка...
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17.02.2023 08:51 Ответить
"трилітньої"
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17.02.2023 08:54 Ответить
Ну Давид це звичайно ж найвеличніший пабідун всєя Галактики та її окресностєй.
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17.02.2023 09:00 Ответить
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17.02.2023 09:02 Ответить
Черчілль був мудрою людиною.
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17.02.2023 09:13 Ответить
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17.02.2023 09:23 Ответить
А рояль там дадуть
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17.02.2023 09:05 Ответить
З віртуальними клавішами.
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17.02.2023 09:15 Ответить
ні, скоріш, пісяаніно на "Мрії " із зеСкумбрією ...
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17.02.2023 09:41 Ответить
Чергове фоткання, відосік, самолюбованський монолог з черговим зверненням до Нації. Тільки оплесків не буде - буде лише ****. Цієї камарільї у світі уже цураються: розкрадання країни і Армії, коли Нація і Армія спливають кров"ю... тому партнери і "остивають" і витрачати мільярди на допомогу бояться (розкрадуть).
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17.02.2023 09:38 Ответить


Ну что ж, заслушаем клоунов. Прошу товрарищи. (С)
Осел, який просрав безпеку своєї країни буде відкривати безпекову конференцію. Це якийсь сюрреалізм. Мабуть буде повчати всіх як не треба поводитися з Ху@лом. ЗЄля повиненна тій конференції лиш сидіти і конспектувати що там скажуть, а не повчати старших дядьків.
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17.02.2023 09:52 Ответить
І такий-"Росіяни теж люди!"
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17.02.2023 10:16 Ответить
Шо він їм розповість за безпеку? Як злити операцію по Вагнерівцям, розмінувати Чонгар, призначити співмешканця кацапського наркоторговця главою СБУ, зірвати оборонзаказ під час війни? А західних чиновників не поплющіть від такого знання?
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17.02.2023 11:53 Ответить
Зеленский похоже теперь открывает каждое мероприятие в Европе.
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17.02.2023 12:02 Ответить
 
 