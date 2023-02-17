РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7497 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
461 1
взрыв (6503) военные учения (3437) Ивано-Франковская область (901)

Сегодня в Ивано-Франковской области военные будут проводить учения, возможны звуки взрывов

навчання,британія

Сегодня, 17 февраля, военные проведут учения в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

"Вниманию жителей области. Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - говорится в сообщении.

Читайте: 55 украинских военных будут осваивать танки Leopard в Испании, - министр обороны Роблес
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вірастюк кидатиме асфальт чи метатиме бітум каклетами?
показать весь комментарий
17.02.2023 09:50 Ответить
 
 