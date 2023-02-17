Сегодня в Ивано-Франковской области военные будут проводить учения, возможны звуки взрывов
Сегодня, 17 февраля, военные проведут учения в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.
"Вниманию жителей области. Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - говорится в сообщении.
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Ig Shu
показать весь комментарий17.02.2023 09:50 Ответить Мне нравится 1
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