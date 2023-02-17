На российском оборонном заводе Самарской области прогремел взрыв
На Чапаевском механическом заводе в Самарской области РФ в четверг сдетонировала взрывчатка, есть пострадавшие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"В четверг одному из цехов Чапаевского механического завода в Самарской области сдетонировало взрывчатое вещество, погиб один человек, еще трое получили ранения", - говорится в сообщении.
Известно, что данное предприятие выпускает капсулы-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные снаряды и взрывные патроны.
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Насправді люди не постраждали. То ж кацапи.
В России сломался корабль, который должен был спасти космонавтов с другого сломанного корабля😂
«Роскосмос» отложил запуск спасательной экспедиции на неопределенный срок в связи с утечкой на корабле «Прогресс 82». Он должен был вернуть на Землю экипаж корабля «Союз 22», тоже пострадавшего от утечки.
Запуск «Прогресса» был запланирован на 19 февраля. Но 11 февраля инженеры Роскосмоса обнаружили на нем утечку.
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Бангладеш присоединился к санкциям и закрыл порты для российских 🇷🇺судов
Правительство Бангладеш запретило 69 российским кораблям заходить в свои порты в соответствии с санкциями ЕС и США. Суда не смогут завозить грузы, останавливаться для дозаправки, бросать якорь и использовать морские пути в этом районе
З яких це пір могутність держав визначається за чисельністю населення . ??
На острова Вануату в Тихому океані , з населенням 300 тис , теж ніколи і ніхто не нападав , бо вони нікому не потрібні .
Перестав боятися поки не побачив яке жалюгідне видовище собою представляє паРаша . Яка програє на всіх фронтах , країні меншій від себе - у 28 разів .
а де повинен бути командир деверсантів?
А до чого тут членство в Британському содружєстві ?
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Співдру́жність на́цій (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Commonwealth of Nations), раніше відома як Брита́нська Співдру́жність (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. British Commonwealth) - асоціація 56 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 незалежних держав , більшість з яких раніше входило в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Британську імперію . ....................Співдружність націй не політичний союз, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F міжурядова організація .
До речі , Бангладеш - колишня Пакистанська колонія , яка отримала незалежність на початку 70тих років .
Британська співдружність це не військово політичний альянс типу НАТО . Це навіть не - економічно - політичний союз типу ЄС . Це проста - політична організація .
Іншими словами - клуб по інтересах , всього лиш .
Вибухи відбуваються часто
І пловина робочих без пальцв