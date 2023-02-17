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взрыв (6503) взрывчатка (828) завод (497) россия (93025)

На российском оборонном заводе Самарской области прогремел взрыв

вибух

На Чапаевском механическом заводе в Самарской области РФ в четверг сдетонировала взрывчатка, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"В четверг одному из цехов Чапаевского механического завода в Самарской области сдетонировало взрывчатое вещество, погиб один человек, еще трое получили ранения", - говорится в сообщении.

Известно, что данное предприятие выпускает капсулы-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные снаряды и взрывные патроны.

Читайте: Россиян подозревают в причастности к рассылке писем-бомб по Европе, в том числе в посольство Украины, - The New York Times
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Топ комментарии
+31
Шановна редакція, у вас помилка: загинула одна людина, ще троє отримали поранення

Насправді люди не постраждали. То ж кацапи.
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17.02.2023 10:34
+27

В России сломался корабль, который должен был спасти космонавтов с другого сломанного корабля😂
«Роскосмос» отложил запуск спасательной экспедиции на неопределенный срок в связи с утечкой на корабле «Прогресс 82». Он должен был вернуть на Землю экипаж корабля «Союз 22», тоже пострадавшего от утечки.
Запуск «Прогресса» был запланирован на 19 февраля. Но 11 февраля инженеры Роскосмоса обнаружили на нем утечку.
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17.02.2023 10:35
+27
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17.02.2023 10:37
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Правила форума Совет форумчан
Я щас заплАчу,***
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17.02.2023 10:33 Ответить
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17.02.2023 10:37 Ответить
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17.02.2023 10:33 Ответить
Це Ви палили знову на балконі, а недопалки їм долетіли?))
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17.02.2023 10:42 Ответить
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17.02.2023 10:44 Ответить
Шановна редакція, у вас помилка: загинула одна людина, ще троє отримали поранення

Насправді люди не постраждали. То ж кацапи.
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17.02.2023 10:34 Ответить
Їх бидло не гине, не раз їм говорила..все що завгодно, мокши не гинуть..анігільовані, демілітарізовані..
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17.02.2023 10:43 Ответить

В России сломался корабль, который должен был спасти космонавтов с другого сломанного корабля😂
«Роскосмос» отложил запуск спасательной экспедиции на неопределенный срок в связи с утечкой на корабле «Прогресс 82». Он должен был вернуть на Землю экипаж корабля «Союз 22», тоже пострадавшего от утечки.
Запуск «Прогресса» был запланирован на 19 февраля. Но 11 февраля инженеры Роскосмоса обнаружили на нем утечку.
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17.02.2023 10:35 Ответить
Пусть на дельтаплане добираются.
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17.02.2023 10:37 Ответить
На батуті.
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17.02.2023 10:41 Ответить
стєрхами можно спасать. і главстерх на дельтаплане привічно стаю поведёть ))
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17.02.2023 10:41 Ответить
У главстерха "тєчка", ботокс з макітри протікає
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17.02.2023 11:13 Ответить
Шо, скоро по всей нарабсеюшке "Лебединое озеро?"
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17.02.2023 11:59 Ответить
у касмических кораблей парашки настали критические дни, а все тампаксы и прокладки ушли на фронт )))
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17.02.2023 10:39 Ответить
Зараз весь світ почне виступати спасунами мокшан..вже не перший раз..ну забили б болт на ті проекти з роскосмосом
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17.02.2023 10:45 Ответить
Да ладно? Неужели Рогозин даже парашюты налево загнал? 😁 Непорядок. Все знают, что парашют самое ценное в космосе.
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17.02.2023 11:21 Ответить
Пусть запускают в космос спасительные моСЧИ членина.
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17.02.2023 11:57 Ответить
Дно протікає ? Тенденція, однако!
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17.02.2023 11:58 Ответить
Sure, в конце месяца завершили постройку цаполетов с запуском (ну, типо, скоро март. весенний отел там начнется. путлер капут будет).
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17.02.2023 12:02 Ответить
Высылайте льотчика Пригожина на пепелаце!
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17.02.2023 13:03 Ответить
Самокрутка является причиной хлопка.
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17.02.2023 10:36 Ответить
Афігєть !! . Кацапню перестав боятись вже навіть Бангладеш . !
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Бангладеш присоединился к санкциям и закрыл порты для российских 🇷🇺судов
Правительство Бангладеш запретило 69 российским кораблям заходить в свои порты в соответствии с санкциями ЕС и США. Суда не смогут завозить грузы, останавливаться для дозаправки, бросать якорь и использовать морские пути в этом районе
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17.02.2023 10:39 Ответить
Що означає перестав? Він її боявся? Там населення в два рази більше, ніж на болотах.
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17.02.2023 10:49 Ответить
Те й означає .
З яких це пір могутність держав визначається за чисельністю населення . ??
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17.02.2023 10:55 Ответить
Ну добре, перерахуй випадки, коли хтось напав на країну з 150 млн населення?
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17.02.2023 11:03 Ответить
Ще раз - до чого тут населення .??
На острова Вануату в Тихому океані , з населенням 300 тис , теж ніколи і ніхто не нападав , бо вони нікому не потрібні .
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17.02.2023 11:08 Ответить
Фраза "перестав боятися" передбачає період коли Бангладеш боявся москалів.
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17.02.2023 11:12 Ответить
Боявся в період до - приєднання до міжнародних санкцій . Тому й не приєднувався до них раніше , саме через те що був не впевнений в собі .
Перестав боятися поки не побачив яке жалюгідне видовище собою представляє паРаша . Яка програє на всіх фронтах , країні меншій від себе - у 28 разів .
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17.02.2023 11:20 Ответить
Спорный вопрос)) До недавнего времени были колонией. А сейчас фактически "под зонтиком" Великобритании.)
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17.02.2023 11:31 Ответить
Індо-пакистанська війна 1970-х (за штати Джамму і Кашмір)
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17.02.2023 11:14 Ответить
Там живуть мусульмани сунніти. Так що симпатикам шиїтів там нема що робити.
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17.02.2023 12:00 Ответить
Новина гарна, але ще й свідчить про те, що на болотах військові заводи працюють в три зміни, нехтуючи правилами безпеки.
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17.02.2023 10:41 Ответить
Сльози рАдАстІ мешают мнє гАвАріть
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17.02.2023 10:42 Ответить
300 капель валерьянки - в студию!
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17.02.2023 10:47 Ответить
Шкода що тільки один.
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17.02.2023 10:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-bt2Nwh5Hek https://www.youtube.com/watch?v=-bt2Nwh5Hek

а де повинен бути командир деверсантів?
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17.02.2023 10:43 Ответить
Адже ж Бангладеш - член Британського Содружества, що тут дивного?
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17.02.2023 10:44 Ответить
Хм .. Дивно те що - Бангладеш перестав боятись кацапню . !!
А до чого тут членство в Британському содружєстві ?
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17.02.2023 10:53 Ответить
Максиме, країна що там перебуває, більш захищена ніж та що в НАТО.
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17.02.2023 10:54 Ответить
Маячня .
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Співдру́жність на́цій (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Commonwealth of Nations), раніше відома як Брита́нська Співдру́жність (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. British Commonwealth) - асоціація 56 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 незалежних держав , більшість з яких раніше входило в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Британську імперію . ....................Співдружність націй не політичний союз, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F міжурядова організація .
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17.02.2023 10:59 Ответить
Я знаю, і що з того? Хтось з них потерпав від зовнішньої агресії?
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17.02.2023 11:00 Ответить
А на них хто небудь - нападав ?
До речі , Бангладеш - колишня Пакистанська колонія , яка отримала незалежність на початку 70тих років .
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17.02.2023 11:04 Ответить
Це все колишня колонія Британії, просто поділили за релігійними ознаками..
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17.02.2023 11:09 Ответить
До речі, самі собі відповідаєте, "перестав боятися" це хто написав? Перефразуємо, хто з членів співдружності боявся нападу?
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17.02.2023 11:11 Ответить
Думаю вплив Британії на Співдружність все ж більший аніж декларується. Такий приклад - Австралія розірвала угоду з Францією на побудову дизельних підводних човнів бо Британія виступила гарантом побудови атомних субмарин (Австралія не ядерна держава, тому ядерні технології їй недоступні). Ну і на мою думку Трюдо б не сильно допомагав по волі серця, там сильний копняк з королівського палацу
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17.02.2023 12:13 Ответить
Політичний вплив і "військовий зонтик" , це дві великі різниці . Британія не є гарантом безпеки Бангладеш ,, і вести війну за Бангладеш і інші 55 членів співдружності , в разі нападу на них інших держав - не буде .
Британська співдружність це не військово політичний альянс типу НАТО . Це навіть не - економічно - політичний союз типу ЄС . Це проста - політична організація .
Іншими словами - клуб по інтересах , всього лиш .
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17.02.2023 12:27 Ответить
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17.02.2023 10:58 Ответить
А нефиг его забивать молотком.....
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17.02.2023 11:14 Ответить
Колись знайшов у Фонді О.Яковлева матеріали НКВД про підрив цеху по випуску детонаторів у цьому ж Чапаєвську у 1935 році. Причина була банальна як до кацапів. експертиза встановила, що при виробництві пластини запобіжника місцеве ІТР почали травити цю пластину, погодили в Москві , ясна річ що світила премія. Але техконтроль був в стилі лаптів. Цех полетів, були жертви. Всім Кулібіним дісталось кайло і мерзлий грунт. А тут обійдуться доганою чи будуть урочисто вручати кайло ?
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17.02.2023 12:08 Ответить
На ОТК мабуть, молотком перевіряли вибухівку на якість.
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17.02.2023 12:11 Ответить
Сегодня: Самарская область, Магадан... Када уже будет до мацквабада всего пару минут лету. ДОКОЛЕ?
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17.02.2023 12:14 Ответить
На таких заводах
Вибухи відбуваються часто
І пловина робочих без пальцв
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17.02.2023 12:57 Ответить
 
 