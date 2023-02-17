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PIN-UP Ukraine поддержало Украину более чем на 327 млн. гривен в 2022 году

казино

За 2022 год PIN-UP Ukraine перевело в государственный бюджет и в помощь украинцам 327,7 млн грн

С начала полномасштабного вторжения PIN-UP Ukraine продолжает свою деятельность, способствует развитию индустрии и активно поддерживает экономику страны. За прошлый год в государственный бюджет Украины компанией своевренно было перечислено 271,2 млн. грн. налогов и лицензионного сбора. В налоговые вычеты вошли: налог на прибыль, единый налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор и ЕСВ.

На гуманитарные и благотворительные проекты PIN-UP Ukraine направило 56,5 млн. гривен. Деньги были направлены на помощь украинцам, пострадавшим от военных действий, больницам и поликлиникам. В частности, PIN-UP Ukraine закупила более 300 тонн пищевых продуктов и товаров первой необходимости для жителей Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Киевской и Черниговской областей, а также НДСБ "Охматдет", Клинической больницы "Феофания", Харьковского перинатального центра и больницам Николаева. PIN-UP Ukraine также профинансировало вывоз в Европу на реабилитацию украинских детей, находившихся под оккупацией в Ирпене, Буче, Гостомеле и Бородянке в Киевской области.

"PIN-UP Ukraine как один из ответственных лидеров на рынке лицензионного казино Украины продолжает поддерживать экономику государства и украинцев. Мы должны показывать пример, ведь в трудные для нашего государства времена каждая копейка имеет значение, это ли уплата в бюджет, или помощь собственными средствами в благотворительных проектах. Мы уверены, что ответственность за Украину на каждом из нас, потому бизнес должен инвестировать в ее будущее", – прокомментировал COO PIN-UP Ukraine Игорь Зотько.

PIN-UP Ukraine – украинское онлайн-казино, одно из первых в Украине получивших лицензию на деятельность. Лицензия на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет выдана ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей в 2021 году. PIN-UP Ukraine способствует развитию рынка легального гемблинга, поддерживает экономику Украины и активно инвестирует в благотворительные проекты в интересах украинцев.

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Всі ці казіно замість 75% податку платять в бюджет тільки 25% тому що вони принадлежать Арахаміі та Єрмаку. До скасуівання в 2008 році вони платили 75% .
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Молодці. Не весь то бізнес взагалі зараз може триматися на плаву, а ці ще й намагаються допомогти.
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