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Норвегия (661) победа (589) Украина (44300)

Украина не сможет добиться военной победы над РФ, - начальник Генштаба Норвегии Кристоферсен

зсу

Глава вооруженных сил Норвегии, генерал Эйрик Кристоферсен считает, что ни Украина, ни Россия не выиграют в войне.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на издание VG, передает Цензор.НЕТ.

Кристоферсен считает нереалистичными оценки, что Украина может достичь военной победы над РФ.

"Думаю, для этого конфликта нет военного решения. Сторонам потребовалось бы очень долгое время для окончательной победы друг над другом, и со страшной ценой для своих народов", - объясняет он.

Однако не все в Норвегии придерживаются такой же точки зрения. Подполковник Палле Идстебьо, возглавляющий отдел сухопутных сил в Норвежской военной академии, считает, что надежды на военную победу Украины в войне нереалистичны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 95% украинцев уверены в победе в войне с РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"Украина может полагаться на всю экономику Запада, в то время как России придется обращаться с очень ограниченной поддержкой Северной Кореи и Ирана, а также с технологической поддержкой Китая", - отмечает он.

При этом Идстебьо не верит, что конфликт разрешится за столом переговоров. В нынешних обстоятельствах для украинской власти политически неприемлемо задумываться о переговорах с Россией и о каких-то территориальных уступках.

"Это будет война на то, кто сможет продержаться дольше, и в худшем случае это продлится несколько лет", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Великобритания уже наработали конкретные решения по приближению победы, - Зеленский
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Топ комментарии
+34
Краще не вигадувати а надати сто Гріппенів. Тоді і побачиш.
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17.02.2023 11:28
+29
"Ну а чого би і ні"- подумав цей крістоферсон,беручи кацапській гроші за подібний вкид. Пи#донув-і все шито крито.
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17.02.2023 11:29
+23
Це ж не футбол щоб гадати хто виграє; на результат можна і треба вплинути.
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17.02.2023 11:33
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Ну якщо так Леопарди нам давати, то вам ще й воювати прийдеться
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17.02.2023 12:18 Ответить
Він дивиться з чисто воєнного погляду, а є ще політичний, моральний, економічний... Ну, і це просто питання віри, а не переконаности. Я от теж не вірю, що Бог є, але також не вірю, що його немає. Цікаво, а яка була у нього віра 23 лютого 2022 року?...
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17.02.2023 12:18 Ответить
Не могу поверить, чтобы европейские генералы не понимали что такое СВОБОДА и что за неё надо биться всем цивилизованным миром. Вопрос стоит не столько в том, сможет или нет Украина одержать победу, сколько в том, что мы все, включая и Норвегию должны одержать победу над агрессором!
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17.02.2023 12:19 Ответить
Що таке Свобода ? На це питання у різних людей різні відповіді . Для Зелі це така ж нісенітниця як для Пілата "що таке Істіна".
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17.02.2023 15:46 Ответить
Там, где власть учитывает мнение каждого - это и есть свобода, там, где власть затыкает каждому рот - это есть не что иное как диктатура.
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17.02.2023 18:16 Ответить
Ці або подібні балачки були завжди. Питання чому саме зараз почалися ці гівновкиди: Міллі, Крістоферсен якийсь Идстебьо? Схоже "влада" нас до чогось готує.
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17.02.2023 12:21 Ответить
Теж бачу тенденцію. Туди ж новина про натяки від США, що відвоювати все можливе потрібно до літа, бо Конгрес не дасть грошей, а мета США - більш сильна позиція України на переговорах. Прямо косяками теми пішли - і в кожній або "всьо пропало", або "переговори необхідні".
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17.02.2023 12:29 Ответить
Чомусь в мене до американців претензій нема. Ці вкиди роблять не американці, а наші ЗМІ які майже 100% контрольовані "владою".
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17.02.2023 12:56 Ответить
в мене до американців претензій нема??

хорошо вам живется
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17.02.2023 20:35 Ответить
Хорошо живется инфузориям у котых нет претензий к Zeленым гнидам.
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18.02.2023 10:11 Ответить
славетні воїни норвежці ******* б поменше, вони вже показали свої скіли у 2гу світову
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17.02.2023 12:24 Ответить
А цей хєнєрал коли і з ким воював взагалі, що береться прогнози робити?
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17.02.2023 12:32 Ответить
Со своею жинкою на кухне! Один раз - потом не стал рисковать.
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17.02.2023 12:49 Ответить
Підполковник Палле Ідстебьо, мабуть, Данілова десь почув. Чи подивися ефір зі Ждановим.
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17.02.2023 12:44 Ответить
Ні. Він подивився на Зелю тай збагнув що той може підписати тільки капітуляцію.
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17.02.2023 15:26 Ответить
Очільник збройних сил Норвегії, генерал Ейрік Крістофферсен Джерело: , р, а Ви у курсі, скільки коштує карбованець?
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17.02.2023 12:51 Ответить
А ОН ЧТО НЕ ЗНАЕТ ЧТО ПУТИН @БНУТЫЙ МАНЬЯК !!!??? ИЛИ ОНИ ВСЕ ТАКИЕ !!!???
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17.02.2023 12:54 Ответить
Мабуть норвежські військові херово знають Новітню Історію України. Війна кцапсько-хуйловської ерефії проти України ведеться на виснаження наших ЗСУ та знищення народу України вже 9-ть років. А у них, мабуть, свій відлік подій. Тому такі і висновки песимістичні. Ми, Українці, захищаємо свою святу землю, свою незалежність, свою свободу, суверінітет та державність., воюємо за майбутнє наших дітей та внуків. І кацапам нас не здолати та не загнати у рабівське стойло. А перемога не самоціль, перемога у цій війні - це логічне закінчення війни Українського народу проти зомбованої кацапні та її недокурка -*****, який із-за позиції, доречі буде сказано,таких от як ці норвежські аналітики та керівників урядів та очільників Європейських держав та США, придбав на свою старість" манію величі" і те, що йому в світі на планеті Земля все дозволено. Але ми знаємо точно - перемога буде за нами. Слава Україні та її ЗСУ!!!
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17.02.2023 13:31 Ответить
У війні Україна може й не виграє, але кацапію переможе і територію відновить. Чому ж тоді не виграє? Та тому, що такі речі важко вважати виграшем, а от Перемогою вважати доречно. Виграшем є твій здобуток, скажімо в казино, чи лотерею. А Перемога не є виграшем, бо має власну і до того ж надто високу ціну. От чому ми не кпжемо, що Украхна виграж, а кажемо і навіть співаємо Наша Україна переможе!!!
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17.02.2023 13:39 Ответить
генерал має рацію, якщо підтримка з боку "союзників" і надалі буде лише про людське око

мабуть, в генерала є інформатор ув овальному кабінеті)
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17.02.2023 14:35 Ответить
Ух ти який розумний !!! Тоді виходить Америка, Англія і весь інший світ викидає дарма мільярди, бо дівати більше нікуди. Оце розум!!! Звісно якщо в конверті не принесли.
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17.02.2023 15:18 Ответить
З цим керівництвом ніколи.
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17.02.2023 15:24 Ответить
Чим більше крадуть у нас в державі тим менше ми получаемо допомоги,а звідсі робіть висновки
73% едіотів?
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17.02.2023 16:48 Ответить
Тобі Крістофферсен було ведіння? Баба Ванга наснилась? Вимикай вже рашу тудей.
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17.02.2023 19:02 Ответить
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