Украина не сможет добиться военной победы над РФ, - начальник Генштаба Норвегии Кристоферсен

Глава вооруженных сил Норвегии, генерал Эйрик Кристоферсен считает, что ни Украина, ни Россия не выиграют в войне.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на издание VG, передает Цензор.НЕТ.

Кристоферсен считает нереалистичными оценки, что Украина может достичь военной победы над РФ.

"Думаю, для этого конфликта нет военного решения. Сторонам потребовалось бы очень долгое время для окончательной победы друг над другом, и со страшной ценой для своих народов", - объясняет он.

Однако не все в Норвегии придерживаются такой же точки зрения. Подполковник Палле Идстебьо, возглавляющий отдел сухопутных сил в Норвежской военной академии, считает, что надежды на военную победу Украины в войне нереалистичны.

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"Украина может полагаться на всю экономику Запада, в то время как России придется обращаться с очень ограниченной поддержкой Северной Кореи и Ирана, а также с технологической поддержкой Китая", - отмечает он.

При этом Идстебьо не верит, что конфликт разрешится за столом переговоров. В нынешних обстоятельствах для украинской власти политически неприемлемо задумываться о переговорах с Россией и о каких-то территориальных уступках.

"Это будет война на то, кто сможет продержаться дольше, и в худшем случае это продлится несколько лет", - отметил он.

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