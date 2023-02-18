Военный 92-й ОМБр Денис Соколов погиб в Луганской области

Житель села Садовое Близнюковской громады Харьковской области 38-летний старший сержант Денис Соколов погиб 14 февраля вблизи поселка Новоселовское Сватовского района Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Близнецовской громады.

"Денис служил в составе 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. Он принимал участие в боях с российскими оккупантами во время антитеррористической операции. А 24 февраля без колебаний вернулся на службу", - говорится в сообщении.

Знакомые вспоминают парня как искреннего, очень доброго и безотказного товарища.

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"Наверное, в его окружении нет тех, кого он при жизни обидел, или причинил что-то плохое. Настолько светлым и дружелюбным человеком был погибший, - рассказывают в общине.

У него остались двое детей, жена и родители.