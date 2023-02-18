Воїн 92-ї ОМБр Денис Соколов загинув на Луганщині
Мешканець села Садове Близнюківської громади, що на Харківщині, 38-річний старший сержант Денис Соколов загинув 14 лютого поблизу селища Новоселівське Сватівського району Луганської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Близнюківської громади.
"Денис служив у складі 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. Він брав участь у боях з російськими окупантами під час антитерористичної операції. А 24 лютого без вагань повернувся на службу", - йдеться у повідомленні.
Знайомі згадують хлопця як щирого, надзвичайно доброго і безвідмовного товариша.
"Напевно, у його оточенні немає тих, кого б він за життя образив, чи заподіяв щось лихе. Настільки світлою і приязною людиною був загиблий", - розповідають у громаді.
У нього залишилися двоє дітей, дружина і батьки.
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