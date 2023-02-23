РУС
Украина тратит на армию почти весь бюджет государства мирного времени, - Шмыгаль

шмигаль

Украина тратит на армию почти весь бюджет государства мирного времени. Дефицит бюджета в прошлом году составил около $31 миллиарда.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе общения с иностранными журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы тратим на армию почти весь бюджет страны мирного времени. В то же время социальная и гуманитарная составляющая финансируется при поддержке наших партнеров, которым Украина за это очень благодарна. Спасибо Еврокомиссии за выделение 18 млрд евро макрофинансовой поддержки на 2023 год. Соединенные Штаты предоставят Украине более 10 млрд долларов, другие страны G7 также направляют средства на прямую бюджетную поддержку. Украина активно работает с МВФ. Мы завершили пересмотр Мониторинговой программы и вышли на разработку большой четырехлетней программы", — сказал премьер-министр.

По его словам, дефицит государственного бюджета в прошлом году составил около 31 млрд дол. "Мы получили эти средства от наших партнеров. Преимущественно от стран ЕС, G7 и США и от международных финансовых институций, в частности от МВФ. За год войны Украина потеряла более 30% ВВП. Поэтому бюджетный дефицит составляет уже 38 млрд долл.", — добавил он.

Читайте также: Шмыгаль после встречи с главой МВФ Георгиевой: Рассчитываем на старт новой программы более чем на $15 млрд

По словам премьер-министра, дефицит возникает также из-за роста расходов на сектор безопасности и обороны.

Он также акцентировал внимание на скором восстановлении Украины. "Нуждаемся в дополнительных 17 млрд долл. для так называемого rapid recovery. В этом направлении работаем совместно с партнерами и имеем хорошие перспективы", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль наметил четыре приоритета правительства в восстановлении.

"Первый - это восстановление энергетики. Без него невозможно говорить о других социальных или гуманитарных проектах. Второй - гуманитарное разминирование. Украина является одной из самых загрязненных минами стран в мире. Нам нужно разминировать 174 тыс. кв. км. Третий приоритет - восстановление критической инфраструктуры и поврежденного жилья людей, чтобы они жили в родных местах. Четвертый приоритет - экономическое восстановление.

Из-за полномасштабного вторжения украинцы потеряли более 3 млн рабочих мест. Большие добывающие и металлообрабатывающие предприятия на востоке Украины уничтожены или оккупированы. Поэтому государство делает упор на развитие микробизнеса, малого и среднего предпринимательства. Для этого запускаем грантовые программы поддержки и программы льготных кредитов", - заявил он.

+43
Да брехать то к чему? Если из бюджета на распил на дорогах 91 лярд выделили, ленке кравец на её шоу для дебилов 60 лямов выделили и кошевым с пукаловыми на концерты на границей выделили и на ************* выделили и ещё хер знает на что выделили, то значит не весь бюджет на армию. Лакей ты просто БРЕХЛО ахметовское.
+28
+27
Да брехать то к чему? Если из бюджета на распил на дорогах 91 лярд выделили, ленке кравец на её шоу для дебилов 60 лямов выделили и кошевым с пукаловыми на концерты на границей выделили и на ************* выделили и ещё хер знает на что выделили, то значит не весь бюджет на армию. Лакей ты просто БРЕХЛО ахметовское.
ну там напиши, Швец говорит - если есть что уж, то уж что уж, - написал = стал во Флориде гражданином Коблефорнии)))
ггг
ну если шо то шутка - никто не напишет ибо Сбу всех пишет не сервер свой
Кто такой Швец? И что он там вам говорит?
против москвы и вроде норм., фоном послушать когда чет играешь - достаточно норм.
а че, только Антиколорадоса читать?
можешь и расслабиться - фоном, как говорю, Швеца послушать - мужественный, логичный, ненавидит кремль и путина, а так же Ермак его напускает ботами, так шо дедка этого варто послушать, хотя Антиколорадос его и ненавидит, как и всех тех кто совок и/или русня, может даже и Бабченко с Невзоровым
Ми тут не твого Швиця, чи Швеця обговорюємою, а про брехню Шмигаля.
ну ну і шо?
чо, Швець не нормально інколи крритикує
того ж Шмигаля?
в пр. я може не прослідкував, шо, вже й Шмигаль обісрався після того.., Яйцерізникова?
та ну нах.
а ше кричать бидлани - ИИИИ, чо не дають звіздисмерті і ф-22, а чо танки не ьтакі і не так багато і опше чо всьо не так..... угу... ну якось бл.. так
А ссылочку киньте на его против. Мне он не интересен, но ознакомится можно.
показать весь комментарий
вибачте, ну то на ютубі, там він дає\викладає по 49-50 хв. ролики, то можете сам послухати, чо посилання - просто на Ютубі написати - швець, одразу знаходімо..
норм. говорить. правда Антиколорадос ненавидить його як і "прочіх рускіх".
ну так, мені норм. - говорить все проти русні, як і сам Антиколорадос, до речі антиколорадос певно би був добрим, якісним президентом, просто реально не хотів би, мужній мужик.
ну от Швець
https://www.youtube.com/@user-ip4ml7vs5t/videos

завжди проти Єрмака як і як там.... ну, журналіст шо антиАвакова, Шапошніков, теж ненавидить Єрмака. странно - чо не дали мільйон євро шоб полюбив цю .... кхм, людину... може мало дають?
Ааааа, я увидел его рыло и всё понял. Я говно не смотрю и не слушаю.
показать весь комментарий
та он круто все говорит, чего стоят его лекции против православия, ві неправ, он круто и емко и едко и крепче кого бі то ни біло унижает и опускает путинизм, просто несколько роликов стоит прослушать, вот, каждій день ну там, я не имею, но там с телеграма на ютуб говорит - против путина, єто самое "противпутинское" шо есть на рашке.
притом - не будет идти в политику, у него отжали весь бизнес и прикатівали перед єтим мол - или ті будешь как соловьеві, или .... ну вот, так что он реально против єтих тварей, как и Бабченко
показать весь комментарий
У них зараз Швець ворог перший- він розповів що ядерка їхня фсьо і шо )(уйло ІЗВРАЩЄНЄЦ 😁, на ядерку вони закрили договорняк по контролю одразу ж , а с ізвращєнем тепер борються с ЛГБТ 😃
показать весь комментарий
я вам більше скажу - Невзоров говорив шо має компромат, натякнув шо .... мммммм, ну тіпа ужас шо, недавно!!!! його спитли в Канаді - вивернувся - иииии, ну так тіпа маю, але то вже ніфіга нє будєт, бо вже такоє сотворілі шо компромат... ииии, ну так, тіпа пустишка будєт.
хм., козел, не забувши п...ц як лизнути Зєлю - ой, я нє за то шо дал паспорт, просто етот парєнь - (мля, тут він сказав - ..... шось тіпа - лучший лідер в історії Європи) .... і тут я ясно згадую ролик про **** шашлички.
Невзоров, ну нахера? хоча він сам каже шо мерзотник і т.д.
ну але на старості не будь п..арасом?
алн ні - ****, Зєля має тисячі життів на "холці" ****, а Ол.Гл. його облизує, ну не під..рас, лі?
правда Зевс говорив - не роби кумира, та я й не робив, просто поважав Глібовича бо він атеїст головний на "Русі".
Они придумали суперсхему. Деньги украинских налогоплательщиков тырят себе. А вместо них кладут в бюджет деньги Запада.
показать весь комментарий
А мне нравится Кошевой и Пикалов!
показать весь комментарий
Нравятся подонки? Куда катиться этот мир!
показать весь комментарий
Це тролі роблять вкиди, відвести від обговорення брехні Шмигаля.
показать весь комментарий
Шмыгаля на мыло ! Нового креативного премєра, а не рухлядь олігархату
показать весь комментарий
Краще на армію витрачати (що й треба було робити), ніж на пустоголових марношльопів
показать весь комментарий
Він також акцентував на швидкому відновленні України. "Потребуємо додаткових 17 млрд дол. для так званого rapid recovery. В цьому напрямку працюємо спільно з партнерами та маємо хороші перспективи", - підкреслив прем'єр. Джерело: \\\\\\\\\

Фото седня видел - всякие .... люди и Сивохо.....
ну... извините, да еще после выкрика Буткевича - "****** німці", то я бы нам...(фото реально для случая когда запор, ну, не "машина", а состояние), то я бы нам х..й шо дал...
вот реально так, ибо нех., вы посмотрите хотя бы на то шо наша эта Зеля с надменной(!) усмешкой п..говорила, а также шо Агрохимия п....хаварила
....... с...ка, да эти Буткевичи и аграхимии и особенно Найбезличнишие должны были бы бегать за Шольцем и Бальцеровичем и Байденом - целуя следы их туфель..... так обосраться, и их так ПОДНЯЛИ, ***аров(моральных)
Частина якого нажаль розкрадається...
показать весь комментарий
23.02.2023 18:16 Ответить
а яйця дешевше купувати не пробували?
показать весь комментарий
Це те що вспливло. А скільки засекречених закупівель.
показать весь комментарий
саме так, впевнений, цей треш з завищенням цін був у всьому
показать весь комментарий
Этот треш с ценами был уже и осенью 2022. Была информация о этом.
показать весь комментарий
то може перестати купувати яйця по 17?
показать весь комментарий
Нарешті, цей день настав. Діджиталізація на максималках, країна в смартфоні, дайош пятілєтку в кріптовалютє.
показать весь комментарий
Віддалено знімати гундосики..то й навіть ще більша зарплатня буде
показать весь комментарий
Одні з найтупіших і найнебезпечніших людей у ​​державі. Не помічати загрози під носом, всіляко брикатися і звинувачувати інших у своїй неспроможності. Шайка ідіотів з найвищими рейтингами у рибок гуппі.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Покидьки !
показать весь комментарий
якщо весь бюджет на армію,то з чого тоді крадуть??
показать весь комментарий
Є ще мільярди міжнародної допомоги. Втім, крадуть і звідти, і з бюджету. Тому, що можуть і знають, що не понесуть за це жодної відповідальності.
показать весь комментарий
Катастрофічного провалу на Херсонщині можна було уникнути. Підрив мостів, рання мобілізація, своєчасне розгортання військ на рубежах, ефективна комунікація та планування оборони міст - все це могло б дати зовсім інший результат російського вторгнення на півдні Україниhttps://www.bbc.com/ukrainian/features-64692874?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_bbc_team=editorial&at_ptr_name=twitter&at_link_id=E32E3B9E-B277-11ED-973F-DA8F4744363C&at_campaign=Social_Flow&at_campaign_type=owned&at_link_type=web_link&at_medium=social&at_link_origin=BBC_ua&at_format=link https://www.bbc.com/ukrainian/features-64692874?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_bbc_team=editorial&at_ptr_name=twitter&at_link_id=E32E3B9E-B277-11ED-973F-DA8F4744363C&at_campaign=Social_Flow&at_campaign_type=owned&at_link_type=web_link&at_medium=social&at_link_origin=BBC_ua&at_format=link
Оборона Миколаєва увійде до підручників історії, бо вона стала поворотним моментом на війні. Саме тут вперше захлинувся наступ російських військ і, зустрівши запеклий опір, вони згодом були відкинуті. Після прибуття до міста генерал Марченко почав швидко мобілізувати людей та закликати всіх охочих долучитися до оборони. Основні підрозділи 79-ї бригади були на Донбасі, а 36-та вела запеклі бої у Маріуполі. Але за пару днів, маючи 120 людей, які залишалися у військовій частині 79-ї бригади, змогли набрати понад 1500.
"Ми їх одягли, погнали на полігон, обстріляли, - розповідає генерал Марченко. - Там багато хто прийшов, хто у 2014-му воював, тобто підготовка була". Місто було поділено на чотири частини, були призначені відповідальні.Проблема була у комунікації. Як дізнатися, з якого боку російські війська заходитимуть до міста? Губернатор Миколаївської області Віталій Кім організував сигнальні пости з купами шин та запальною сумішшю. У разі підходу танків шини мали підпалити, що послужило б сигналом
показать весь комментарий
Зеленський Марченка навіть не представив до Державних нагород!
показать весь комментарий
А якби не Марченко то за Миколаєвом була б Одеса.
показать весь комментарий
Я якби ще не витрачали на "слуг" і якби "слуги" не крали мільярдами, то дивись і були б свої танки, свої САУ і ракети. А то як подивишся, то в них яйця солдату по 17 грн, то картопля по 22 грн., то капуста у 5 разів дорожче. З іншого боку подивишся продають бензогенератори, які як гуманітарку дала ЄС і беруть хабарі по 40 мільяйонів євро. А той дивишся будинок купив за 40 мільйонів під час війни, ті машини самі дорогі в Європі. А в Дніпрі своїй коханці з бюджету пару мільярдів списав на ремонт доріг. Поруч в Запоріжжі змародерили вагони і контейнери продуктів, що світ дав людям і продали цим же людям через торгові комплекси. Крутяться "слуги" і "риги" хто на що здібний а садять тільки виключно опозицію. Десь так.
показать весь комментарий
Як раніше казали ,курочка по зьорнишку)
показать весь комментарий
" Україна витрачає на армію майже увесь бюджет"
показать весь комментарий
А 50 лярдів зажилили перед нападом.
показать весь комментарий
"Потребуємо,нададуть,надали,треба ще".А якби не було,де взяти?І ніхто не надавав?Скільки там було своїх грошей?У бені з ахметом удвох грошей більше,чим в сейфі великої за розмірами держави в центрі Європи.
показать весь комментарий
Шмигаль, іноземні журналісти, то не тупий лохторат з пам'яттю акваріумної рибки - навіщо ж так ганьбитися? їм же рота не заткнеш, як ви, монозебіли з Найвеличнівшивим, закрили на Т2 прямому 5му еспресо
показать весь комментарий
министры имени ,, великого распила ,, рассказывают про то , что нет денег , при этом яйца для армии по 17 гр за штуку есть , недвижимость за границей у них есть , мешины за десятки миллионов есть , для проституток которых на курорты вывозят деньги есть , на быдло-марафоны есть, на поддержку друзей из 95 квартала миллионы есть , ..................****** у нас министерство .
показать весь комментарий
Вас всех пасодют. И будете вы под присмотром строить нам дороги.
показать весь комментарий
Ще один на митниці. І два в ОП.
показать весь комментарий
Тупая шмыга держит 73% идиотов за своих слушателей. Ау 73%, вы довольны этой властью, ааааууу?
показать весь комментарий
Перекручуючи відомий вислів((Якщо бюджет не витрачати на власну армію,то з часом будете витрачати на ворожу.А у випадку України- бюджету вже б ніякого не було.
показать весь комментарий
Якби зелені вороги не гробили кошти на забаганки дебіла типу мільярд дерев, велике будівництво, преЗЕдентський університет та ін., то може і війни не було б і фейковому прем'єру не треба було б розказувати про теперешні витрати на армію!
показать весь комментарий
Сегодня мы тратим на армию почти весь бюджет страны мирного времени. Источник:
================
А сколько тырите из этих денег с помощью Резника, что его оставили после палива на воровстве?
показать весь комментарий
У пацанов жнива. Война вcё cпишет.
показать весь комментарий
Украина живет на деньги Запада, воюет оружием и деньгами НАТО. И еще есть недовольные?
показать весь комментарий
З такими злодюгами і десяти мирних бюджетів не хватить для армії.
показать весь комментарий
Сегодня Литва к дате начала полномасштабной войны в Украине рассекретила свою помощь Украине - около миллиарда Евро. Важно, что не использовано 70 проц. лимита на лечение раненных и их реабилитацию.Странно, что Украина не использует все возможности помочь своим пострадавшим защитникам.
показать весь комментарий
За словами Прем'єр-міністра, дефіцит виникає також через зростання витрат на єдиний "зелений мароахфон"
показать весь комментарий
зелена ********** невиліковна - ці нелохі з вами назавжди!
показать весь комментарий
на завжди смерть,котра виліковує не тільки зелену ********** ,а й совкову,фашистську і всяку іншу....
показать весь комментарий
ти вже до труни зібрався? - з мавкою?
живіть до рижого 2 - ідіоти совкові мої рідні - тверда рука!
показать весь комментарий
Серед злодіїв бюджету Шмигаль займає не останнє місце.
показать весь комментарий
і яйця по 17.
показать весь комментарий
Шо за народ - вмивається кровью і дивиться голову нарко кортелю кожен день. Шось в цій країні пішло не так і не туди. А чи повернеться на шлях Віри - навряд чи.
показать весь комментарий
Утримання паразитарного держапарату за рахунок США було 1,5 млрд$, тепер 2 млрд $ на місяць. Воно нам треба, Шмига?
показать весь комментарий
Просто напишіть скільки коштує і кількість. І скільки було. Бо вам нікому довіряти не можна.
показать весь комментарий
Себе не забувають, це точно.
показать весь комментарий
Якщо врахувати, що бюджет був від'ємним вже з 2020 року.
Якщо врахувати скільки з бюджету витрачено та розпиляно на дорогах, яких більше нема.
Якщо врахувати, що зараз бюджет на 70% наповюється Західом.

То получається, що Шмигаль, як завжди, бреше.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Ви, мудаки, себе порахуйте!!!
показать весь комментарий
Україна витрачає на армію майже увесь бюджет держави мирного часу, - Шмигаль Джерело:
ТАК ВИ Ж Зе ПІДАРАСИ НАЕКОНОМИЛИ ВЖЕ 7 МІЛІАРДІВ ДОЛАРІВ В МІСЯЦІВ ЩОБ НЕ БУЛО ПАНІКИ ПЕРЕД НАПАДОМ КАЦПІВ, МАЛО ?
показать весь комментарий
