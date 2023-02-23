Украина тратит на армию почти весь бюджет государства мирного времени, - Шмыгаль

Украина тратит на армию почти весь бюджет государства мирного времени. Дефицит бюджета в прошлом году составил около $31 миллиарда.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе общения с иностранными журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы тратим на армию почти весь бюджет страны мирного времени. В то же время социальная и гуманитарная составляющая финансируется при поддержке наших партнеров, которым Украина за это очень благодарна. Спасибо Еврокомиссии за выделение 18 млрд евро макрофинансовой поддержки на 2023 год. Соединенные Штаты предоставят Украине более 10 млрд долларов, другие страны G7 также направляют средства на прямую бюджетную поддержку. Украина активно работает с МВФ. Мы завершили пересмотр Мониторинговой программы и вышли на разработку большой четырехлетней программы", — сказал премьер-министр.

По его словам, дефицит государственного бюджета в прошлом году составил около 31 млрд дол. "Мы получили эти средства от наших партнеров. Преимущественно от стран ЕС, G7 и США и от международных финансовых институций, в частности от МВФ. За год войны Украина потеряла более 30% ВВП. Поэтому бюджетный дефицит составляет уже 38 млрд долл.", — добавил он.

По словам премьер-министра, дефицит возникает также из-за роста расходов на сектор безопасности и обороны.

Он также акцентировал внимание на скором восстановлении Украины. "Нуждаемся в дополнительных 17 млрд долл. для так называемого rapid recovery. В этом направлении работаем совместно с партнерами и имеем хорошие перспективы", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль наметил четыре приоритета правительства в восстановлении.

"Первый - это восстановление энергетики. Без него невозможно говорить о других социальных или гуманитарных проектах. Второй - гуманитарное разминирование. Украина является одной из самых загрязненных минами стран в мире. Нам нужно разминировать 174 тыс. кв. км. Третий приоритет - восстановление критической инфраструктуры и поврежденного жилья людей, чтобы они жили в родных местах. Четвертый приоритет - экономическое восстановление.

Из-за полномасштабного вторжения украинцы потеряли более 3 млн рабочих мест. Большие добывающие и металлообрабатывающие предприятия на востоке Украины уничтожены или оккупированы. Поэтому государство делает упор на развитие микробизнеса, малого и среднего предпринимательства. Для этого запускаем грантовые программы поддержки и программы льготных кредитов", - заявил он.