Оккупанты в Мелитополе записывают детей в "юнармейцы"

Оккупанты привлекают детей из оккупированного Мелитополя (Запорожская область) в российскую военно-патриотическую милитарную организацию "Юнармия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В Мелитополе Запорожской области в местной школе для детей со всего города вроде бы на "добровольной основе" планируется принятие присяги "юнармейцев". Также, на базе указанного учебного учреждения планируется сформировать так называемый "всероссийский корпус спасателей", - говорится в информации Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что в Мариуполе оккупанты привлекают местных жителей к строительству оборонительных сооружений за продовольственные пайки.

"Оккупанты, провоцируя гуманитарный кризис в оккупированном Мариуполе, склоняют местное население за продовольственные пайки присоединяться к оборудованию позиций вокруг этого города. Оплата указанной трудовой деятельности не определена. Большинство людей получают только продовольственные наборы", - рассказали в Генштабе..

