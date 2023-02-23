Оккупанты в Мелитополе записывают детей в "юнармейцы"
Оккупанты привлекают детей из оккупированного Мелитополя (Запорожская область) в российскую военно-патриотическую милитарную организацию "Юнармия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"В Мелитополе Запорожской области в местной школе для детей со всего города вроде бы на "добровольной основе" планируется принятие присяги "юнармейцев". Также, на базе указанного учебного учреждения планируется сформировать так называемый "всероссийский корпус спасателей", - говорится в информации Генштаба ВСУ.
Также сообщается, что в Мариуполе оккупанты привлекают местных жителей к строительству оборонительных сооружений за продовольственные пайки.
"Оккупанты, провоцируя гуманитарный кризис в оккупированном Мариуполе, склоняют местное население за продовольственные пайки присоединяться к оборудованию позиций вокруг этого города. Оплата указанной трудовой деятельности не определена. Большинство людей получают только продовольственные наборы", - рассказали в Генштабе..
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И да, уверен, что ты начнешь ля-ля про то, что надо было выезжать. Из Ирпеня и Бучи не все выехали за неделю, а из Мелитополя за день и подавно.
А якщо виконання якихось обіцянок московитами пов'язано зі страхом смерті, то і всю московію , як державу,треба поставити в таке положення на віки... Або знищити, щоб потім не витрачати час та зусилля на цей скотський двір (майже по Оруелу)...
це саме ті кацапячі зобов'язання які ЗСУ зараз випраляє
Они внучкам ту форму стирают,гладят,портрет Путина тряпочкой протирают.