Оккупанты в Мелитополе записывают детей в "юнармейцы"

Оккупанты привлекают детей из оккупированного Мелитополя (Запорожская область) в российскую военно-патриотическую милитарную организацию "Юнармия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В Мелитополе Запорожской области в местной школе для детей со всего города вроде бы на "добровольной основе" планируется принятие присяги "юнармейцев". Также, на базе указанного учебного учреждения планируется сформировать так называемый "всероссийский корпус спасателей", - говорится в информации Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что в Мариуполе оккупанты привлекают местных жителей к строительству оборонительных сооружений за продовольственные пайки.

"Оккупанты, провоцируя гуманитарный кризис в оккупированном Мариуполе, склоняют местное население за продовольственные пайки присоединяться к оборудованию позиций вокруг этого города. Оплата указанной трудовой деятельности не определена. Большинство людей получают только продовольственные наборы", - рассказали в Генштабе..

Читайте также: В школах Мелитополя детей заставляют писать письма российским оккупантам, - мэр Федоров

+8
23.02.2023 19:54 Ответить
+5
«СПАСИБО БОЛЬШОЕ» 5-й колонне прихвостней рашистов ОП дерьмака и «СЛУГАМ» дьявола , ОПЗЖопникам готовившим КАПИТУЛЯЦИЮ , На все предупреждения лучших разведок мира и здравомыслящей партии «ЕС» эти МРАЗИ ПРИЗЫВАЛИ «НЕ СМОТРЕТЬ вверх ⬆️ « готовиться к шашлыкам и дню паааабедыыыы "
23.02.2023 19:51 Ответить
+4
Мерзенні кацапи все своє мерзенне життя займались такими мерзенними діями на захоплених територіях.Тому якомога швидше потрібно звільняти всі тимчасово окуповані українські території...
23.02.2023 19:28 Ответить
23.02.2023 19:51 Ответить
А что по-твоему они должны делать? Подрывать школы? Убивать учителей? Или ты думаешь, что подрыв скоплений орков - то, чем они регулярно занимаются с огромным риском для своей жизни и жизни своих родных, - может как-то повлиять на власть рф и та перестанет заставлять мелитопольцев отдавать детей в путлерюгенд?
показать весь комментарий
23.02.2023 20:18 Ответить
23.02.2023 19:28 Ответить
Буданов за минулий рік стільки намолов, що вірити його словам вже образливо для розумної людини. Тільки переломних моментів у нього було 3 чи 4!
23.02.2023 19:42 Ответить
буданов - это который блогер, или который радиоведущий?
23.02.2023 19:45 Ответить
А тех кто их сдавал , они ещё хуже рашистов врагов ! ПРЕДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ВИСЕТЬ НА ГИЛЯКЕ!
23.02.2023 19:53 Ответить
Як там орденоносний мер Мелітополя поживає?...
23.02.2023 20:11 Ответить
Падли
23.02.2023 19:28 Ответить
23.02.2023 19:30 Ответить
Юнармейцы, конармейцы, скрепные армейцы... Это поможет козломордым так, как мертвому кадило. *****, срущее в чемодан так и не поняло, что уже весь Запад записал его в враги и дни этого старого дрыща сочтены.
23.02.2023 19:33 Ответить
Смерть юнармєйцам! Нормальна дитина туди не піде записуватись. І не треба зараз ля-ля мені тут розводити.
23.02.2023 19:36 Ответить
А ты поедь в Мелитополь со своим ребенком и покажи, как ты не будешь ребенка никуда записывать, если к тебе придут с автоматоми и пригрозят отнять ребенка, если ты не позводишь ему ходить в оккупированную рашистами школу. А потом будешь тут ля-ля о том, как нормальный ребенок не будет туда записываться.
И да, уверен, что ты начнешь ля-ля про то, что надо было выезжать. Из Ирпеня и Бучи не все выехали за неделю, а из Мелитополя за день и подавно.
23.02.2023 20:24 Ответить
Може мені ще в Донецьк чи Луганськ поїхати?
23.02.2023 22:04 Ответить
І такі так, щодо "за день и подано", це не до мене, це до зелених тварюк, які здали південь.
23.02.2023 22:06 Ответить
Я не вхожу в 73%, если что. И мои родственники пожилые не успели выехать по состоянию здоровья из Мелитополя. Представь на секунду каково сейчас тем, кто не хочет русский мир и всегда верил в Украину, оставаться ва оккупации? А здесь вместо поддержки постоянно читаешь какие они ВСЕ там ждуны русского мира и сепаратисты и что нужно всех пострелять. Иногда мне кажется, что некоторые особо ръяные "патриоты" работают на врага.
23.02.2023 22:16 Ответить
Пушкарчук, а може то не їм треба смерть заподіяти? Здогадуєшся кому, йолопе?
23.02.2023 20:40 Ответить
Шкода, що діточок Гітлера ти вже не можеш захистити.
23.02.2023 22:05 Ответить
Ідіота ти кусок, нащадки діточок гітлера сьогодні нам допомагають щосили! Збийся, вояка невиміряний, йди проспися!
23.02.2023 22:46 Ответить
D.s.: довбойоб невиліковний.
24.02.2023 09:27 Ответить
Даремно ти свій діагноз публікуєш, він і без того вочевидь.
24.02.2023 13:07 Ответить
Довбойобе, то твій діагноз.
24.02.2023 17:20 Ответить
23.02.2023 19:38 Ответить
Ось я не розумію: московія постійно порушуює міжнародні домовленності, договори, пакти... Невже вони думають, що окремі московити будуть дотримуватись якихось присяг чи клятв? Хіба що під страхом смерті...
А якщо виконання якихось обіцянок московитами пов'язано зі страхом смерті, то і всю московію , як державу,треба поставити в таке положення на віки... Або знищити, щоб потім не витрачати час та зусилля на цей скотський двір (майже по Оруелу)...
23.02.2023 19:40 Ответить
палаючя орківска дупа?
це саме ті кацапячі зобов'язання які ЗСУ зараз випраляє
23.02.2023 19:48 Ответить
23.02.2023 19:54 Ответить
Нічого нового - традиційна для радистів практика зомбування дітей. В цьому плані вони працюють швидко та ефективно.
показать весь комментарий
Это их бабушкам с Мариуполя сейчас Украина пенсии начисляет?
Они внучкам ту форму стирают,гладят,портрет Путина тряпочкой протирают.
23.02.2023 20:24 Ответить
Учора на Цензорі пройшла інфа, що у Полтаві малолітки збираються пвд ТРЦ, включають москальську пісню, бухають. Різницю у підході до молоді різних влад відчуваєте?
23.02.2023 20:28 Ответить
Война закончится и вступившие в неогитлерюгенд за всю жизнь не отмоются.
23.02.2023 20:42 Ответить
Можливо помиляюсь, але думаю, що ніхто насильно записати не може. Ватним батькам приготуватись, а раді давно потрібно прийняти закон про негромадян.
24.02.2023 00:26 Ответить
ну правильно! в мосКАЛів за останній рік різко впало поголів'я армійського м'яса, то треба вже і зараз готувати нове, бо ж ната не спить і тільки мріє, щоб напасти!!!!
24.02.2023 01:24 Ответить
 
 