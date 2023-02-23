Для безопасности в Черном море Украине нужны системы РЛС и ракеты большой дальности, - Неижпапа

Для безопасности в Черном море Украине нужны радиолокационные системы (РЛС), системы освещения надводной обстановки и ракеты большой дальности.

Об этом в интервью Армия FM сказал командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны развивать систему ситуационной осведомленности, чтобы ежесекундно видеть, где находятся корабли противника. Для этого нужна система РЛС, система освещения надводной обстановки. У нас есть часть этих систем, и мы имеем определенный опыт, но хотелось бы наращивать возможности в этом направлении. Также нужно оружие "длинной руки" - это ракеты, имеющие большое расстояние применения, чтобы мы могли применять по целям противника. Проблема с пополнением корабельного состава. По этому вопросу мы находимся с партнерами в контакте и вскоре будем получать определенные средства, которые позволят улучшить ситуацию", - рассказал Неижпапа.

Также командующий ВМС отметил, что подразделение морских беспилотников создано и в настоящее время приобретает возможности.

"Мы, пожалуй, первая страна в мире, которая применила морские дроны. Операции, конечно, проводили при поддержке других подразделений Сил обороны", - проинформировал Неижпапа.

Он назвал беспрецедентной операцию по уничтожению крейсера "Москва", что это вообще первый случай в истории, когда ракетный крейсер пошел ко дну.

"Также мы впервые применили "Байрактары" по быстроходным надводным целям - катерам типа "Раптор" и "Серна", - сказал Неижпапа.

На сегодняшний день, по словам командующего ВМС, одной из важнейших задач Военно-морских сил является обезвреживание кораблей-носителей "Калибров", "это трудная задача, но работа над этим продолжается".