3 135 46

Для безопасности в Черном море Украине нужны системы РЛС и ракеты большой дальности, - Неижпапа

неїжпапа

Для безопасности в Черном море Украине нужны радиолокационные системы (РЛС), системы освещения надводной обстановки и ракеты большой дальности.

Об этом в интервью Армия FM сказал командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны развивать систему ситуационной осведомленности, чтобы ежесекундно видеть, где находятся корабли противника. Для этого нужна система РЛС, система освещения надводной обстановки. У нас есть часть этих систем, и мы имеем определенный опыт, но хотелось бы наращивать возможности в этом направлении. Также нужно оружие "длинной руки" - это ракеты, имеющие большое расстояние применения, чтобы мы могли применять по целям противника. Проблема с пополнением корабельного состава. По этому вопросу мы находимся с партнерами в контакте и вскоре будем получать определенные средства, которые позволят улучшить ситуацию", - рассказал Неижпапа.

Также командующий ВМС отметил, что подразделение морских беспилотников создано и в настоящее время приобретает возможности.

"Мы, пожалуй, первая страна в мире, которая применила морские дроны. Операции, конечно, проводили при поддержке других подразделений Сил обороны", - проинформировал Неижпапа.

Читайте также: Западное вооружение втрое уменьшило разницу в потенциалах между ВМС Украины и Черноморским флотом РФ, - Неижпапа

Он назвал беспрецедентной операцию по уничтожению крейсера "Москва", что это вообще первый случай в истории, когда ракетный крейсер пошел ко дну.

"Также мы впервые применили "Байрактары" по быстроходным надводным целям - катерам типа "Раптор" и "Серна", - сказал Неижпапа.

На сегодняшний день, по словам командующего ВМС, одной из важнейших задач Военно-морских сил является обезвреживание кораблей-носителей "Калибров", "это трудная задача, но работа над этим продолжается".

Автор: 

ВМС (1507) ракеты (3682) Черное море (1498) Неижпапа Алексей (79)
+9
Наскільки я розумію, зброю яка б'є далі 300 км нам ніхро не дасть/продасть. Порібно модернізувати власний Нептун, щоб лупашив на 500+ км.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:44 Ответить
+9
у нас вроде главоплавающих ВМФ даже чуть больше чем у Венгрии с Чехией, но меньше если к ним Австрию приплюсовать.
и кстати - они таки корветы оплатили в Турции?
Просто ...... корветы эти это тупо - ЦЕЛЬ(ну и для Тартарова бабло), и я бы на корвете этом не служил, ибо.... ну куда он придет? В Одессу? Прикрытие какое? А главное - нахера он там нам нужен?
Какие задачи он решает? ну кроме смеха - это же бред, ну вот допустим придет он - и что?
Что он будет делать то? Это же ни разу не корабль ПВО, которому тоже нужна поддержка - че, красиво дать взрыв от этих "бастионов" и утонуть? ну нахера? Во если бы команда была из дупутатов....
показать весь комментарий
23.02.2023 21:46 Ответить
+8
Дуже важко служити під керівництвом зрадників.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:58 Ответить
Волонтери трохи напряглися......!!!!!!!
показать весь комментарий
23.02.2023 21:42 Ответить
гарпуни та нептуни вже закінчилис?
показать весь комментарий
23.02.2023 21:42 Ответить
240 (180) и 280 км. Они пока не перекрывают все море.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:49 Ответить
А нужно? Речь скорее не о дальности, а о количестве батарей.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:16 Ответить
Віталь, можеш подивитись за цього, ну, той шо димить і напрягав британців, ТАКР, чи то ТАВКР, там журналісти досить норм зняли - ну типу шо там має бути, і воно було. озброєння - це там дуже нормасік, ясно шо літаки гівно, але саме крейсерка озброєння круте - ближнє-середнє ппо, ракети по берегу, ну там ще щось, ролик ясно шо норм зняли, і вроді правда, просто ті хто служив на ньому.... ну є стаття навіть, і це піпєц воно єлі "ходе", в трюмах 50т. мазуту, нє, 5000т., всьо ржаве і всі каюти бувають в інії і т.д. і т.п.,
але в принципі, то нефігова могла бути совкова хрінь., у нас така, та вроді й воно саме! - була але одну сп...здили, а втору - продали і здробили з неї Вікрамадрілью(індуси плюються і хочуть затопити), а, то ше є - в китай продали - Ляонін типу, теж плюються.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:34 Ответить
до поточного ремонту гранітів на кузі не було,там щось було давно пройобано,"середня" ппо кузі це зрк кинджал,з дальністю аж .... 15км,кортики взагалі 5-7,що це значить,що ні від кого воно відбитися не може,і нікого втопити своїми ракетами теж не може,бо навіть якщо б вони були,старт у них "мокрий",тобто в шахти треба накачати забортної води,бо пускові з підлодки,а це час і немалий.ті ж авіки США мають зрк РАМ і СіСпероу,з дальністю 21 і 50 км відповідно,плюс авіагрупа яка вдічі або втричі переважає кузіну,залежно скільки літаків на ньому,тому ніхрена цей мутант не може,бо маючи на борту важкі винищувачі.вони не можуть брати повне навантаження,бо трамплін,дрло літаків немає,тому сліпий,далі свого радару не бачить,то кого воно потопить,якщо противник виявить його швидше,будучи при цьому поза зоною ураження його ракетами?
показать весь комментарий
24.02.2023 03:41 Ответить
згоден, але ППО не може тобі бути 100500 км. - он у с-300-400 ракети можуть на 200км. летіти, але є нюанс.... ракету навести треба, а тут, ватна якась наволоч правильно тоді сказала - кривизна планетки. **** там мати ракети шо летять на тищу км., коли по тобі йде ракета котра на 10-20м. над водою? її за 15 км. ніхто не побачить, ну, радар. Хіба що ДРЛВ літак/вертоліт, ну але в совку все гівняне, так шо тут вірніше написати - кораблики не мутанти, а гівно, як і все совкове крім їжі...... уууу, ета кал.баса па 2-20..... (огидно плямкає) і вкусний бломбір...
показать весь комментарий
24.02.2023 07:55 Ответить
а воно і не повинно,бо основне ппо авіаносця його авіагрупа,а кого можуть захистити ті півтора десятка калічок,без дрло,що на кузі шаряться))))
показать весь комментарий
24.02.2023 14:25 Ответить
у нас був Варяг,систершип кузнецова,який був готовий на 70 відсотків,його так китайці ********,бо 20 лямів баксів,то сміх,і став він Ляоніном,а другий,ульяновськ уже атомний.в 20 відсотковій готовності пустили на брухт на стапелі,горшкова що став індусом,ніхто не крав,він вступив в стрій у 1988 році під іменем Баку,і з того часу до продажу перебував на півночі
показать весь комментарий
24.02.2023 03:45 Ответить
а я шо написав? баку продала русня індусам, горшкова вкрали, а той - продали, а китайці киданули, типу говорили шо музей зробл.ть, а поставили на озброєння.
а в індії там ше є Вікрамарітья, типу вертольотоносець - теж мутант - і ракети і вертольоти.
а, так він без трампліну ж.
дахусім, головне шо всім хто має ці корита, вони приносять лютий батхерт)))
особливо кацапам... б*же, вони вбили солдата НАТО - захлинувся кавою, побачивши "корабель"
показать весь комментарий
24.02.2023 07:59 Ответить
знову неточність,горшкова не могли вкрасти,бо це і є баку))) китайці вициганили у нас варяга,а от кузнецова,так,його кацапи *********...
показать весь комментарий
24.02.2023 14:23 Ответить
вікра чистий трамплінний авік,все крейсерське з нього зняли,наростили трамлін,і адаптували під базування палубної версії міг-29. через це власне й були ці *************** довжиною лендь не в 15 років,за які кацапи її то ремонтували,бо горіла,то модернізовували,то з котлами факап стався)))
показать весь комментарий
24.02.2023 14:28 Ответить
крейцер "Мацква" спросила...?
показать весь комментарий
23.02.2023 22:01 Ответить
Нужны и системы управления на такие расстояния. Что-то в воздухе, чтобы устойчиво чтоб за горизонт.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:52 Ответить
Не обов'язково. Пуляєш Нептун у напрямку корита, на підльоті він вмикає власний и летить на те що знайдить
показать весь комментарий
23.02.2023 21:58 Ответить
Корыто нужно хорошо видеть за горизонтом и понимать куда оно движется.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:03 Ответить
зі супутника визначити координати. Он у Притули спитай, він дасть координати, у нього є супутник
показать весь комментарий
23.02.2023 22:05 Ответить
Хороший троллинг. Нежипапа поэтому и говорит о РЛС
показать весь комментарий
23.02.2023 22:08 Ответить
Нижепапе нужна мама, ой, бабло - он че, хуже чем Яйцерезникафф?
Спутниковые данніе Ермаку дает лично Байден и все знают что Ермак не агент Москвы и уважеемого Влади, то есть и путина ене агент который напал(заляпал методичку кетчупом)
показать весь комментарий
24.02.2023 08:02 Ответить
Що би мати уявлення про предмет, було декілька інтерв'ю Коростильова на ці теми у Дефенс Експрес. Якщо і буде розроблена подібна ракета, це вже точно не буде Нептун.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:20 Ответить
нафіга видумувати ровер,є коршун 2,який по суті модернізована х-55,всю оснастку Південьмаш здається до себе перетагнули з Харкова,її і пиляти,і буде у нас свій "тамагавк"...
показать весь комментарий
24.02.2023 03:47 Ответить
Наличие достаточного количества "Нептунов" сдерживало бы рашу от любых телодвижений в Азовском бассейне, Крыму и северной части Черного моря. Это сейчас мы из-за Днепра не везде можем достать, а тогда закрывали все - от Крымского моста до Фороса с Севастополем. Наличие достаточного числа "Вильха М1\М2" закрывало полностью вопрос сухопутной части Крыма, востока и севера Украины. И т.д.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:56 Ответить
Це добрі новини і мають бути реалізовані
показать весь комментарий
23.02.2023 21:44 Ответить
усі флотські програми як ті довбойоби понавідкривали,В КРЕДИТ,півтора ярда туркам.за корвети БЕЗ НЕПТУНА і НАШИХ ТУРБІН,і 2.6 ярда британцям за 8 катерів БЕЗ НЕПТУНА,базу і ... криголам з парою вживаних тральщиків.і це на фоні того що самим молодим винищувачам уже тридцятка стукнула,а зрк взагалі 4 десяток розміняли,ці долбоклюї беруть кредит не на літаки,а **** на флот,прекрасно знаючи що у рашки на морі повна перевага,і все одно ми будем воювати,на морі, від берега...
показать весь комментарий
24.02.2023 20:45 Ответить
"Для цього потрібна система РЛС (...) ракети, які мають велику відстань застосування, щоб ми могли застосовувати по цілях противника.

Це ті РЛС, з яких ДБР зняло клістрони? А ракети? Невже ті, програму розробки, випробувань і виробництва яких найвеличніше перенесло на 2024-й рік?

Дякуй-ТЕ!
показать весь комментарий
23.02.2023 21:47 Ответить
ахаха бред. клистроны это 70-х годов сухопутка с-300
ну вот зачем заказывать то что рашка может... "ой не буду казати"(цитата Бульбкевича)
ты реально о чем говоришь? 5О-летняя бодяга совковая же это
показать весь комментарий
23.02.2023 22:18 Ответить
Достатньо мати 2-3 підводні міні субмарини на електротязі споряджені 4-6 торпедами і сраного чорноморського флоту немає
показать весь комментарий
23.02.2023 21:50 Ответить
я так думаю шо корвет был бы у рашистов на прицеле - "оп, "целка""(тобто жирна ціль)

а потім жирохам.І.я. скорботно: на жаль росс.. блаблабла окупанти ... поцілили.(скорботне рило на камеру(йому пох))
я взагалі думаю шо це тупо.. Яйцерєзнікафф хоч тут насититься?
показать весь комментарий
23.02.2023 22:23 Ответить
Супутник притули не туди дивиться чи це тільки для ОП
показать весь комментарий
23.02.2023 22:03 Ответить
Так він же, цей супутник, віртуальний і існує лиш в уяві притули і рєзнікова!
показать весь комментарий
23.02.2023 22:25 Ответить
Можливо віртуальний а от гроші пішли на цю іграшку реальні.
показать весь комментарий
24.02.2023 00:13 Ответить
та низя стрелять,а то Путин нападёт
показать весь комментарий
23.02.2023 22:19 Ответить
У тебе для плану вис..ра не вистачає?
показать весь комментарий
23.02.2023 22:23 Ответить
Неiжпапа огонь фамилия.....Неiжмама эсть в Украiне интересно.У меня в доме жили две семьи у одной фамилия Недайхлеб у другой Недайвода...тоже норм прiзвища.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:21 Ответить
Олексiй Недайбожетакепрізвище.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:29 Ответить
Про**ли зелені далекобійні ''Нептуни'' , ''Гарпуни''! Лишився асфальт , та яйця по 17.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:22 Ответить
Цікаво. А на скільки далеко можна кинути шматок асфальту чи яйце, і яку шкоду вони можуть нанести моцальским кораблям? )))
показать весь комментарий
23.02.2023 22:33 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 22:32 Ответить
І що це, як не саботаж та зрада? Сподіваюсь, що прийде той час, коли кожній ЗЕтварі надають по харі.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:36 Ответить
Я перепрошую, але , я вже ****@ВСЯ слухати: ЩО нам потрібно і от якби нам дали . І все це промовляється з видом , що от ми керівники які розумні! От ми якій аналіз зробили, не те що ви Лохи.
****. ! В ваших руках влада, в ваших кишенях гроші заходу, заводи В Україні. Коли ви вже почнете працювати і виробляти необхідне в потрібній кількості з РАХУНКОМ НАПЕРЕД, щоб громадянин України міг спати спокійно і вести дітей в школу спокійно. ? !
показать весь комментарий
23.02.2023 22:42 Ответить
Зеля ж объяснил:"Военнослужащие Украины ждут от вас танков" Шо тут не понятного,он никому ничего не должен.
Я вот только не пойму,а нах.й он Украине всрался?
показать весь комментарий
23.02.2023 22:53 Ответить
Можна й по іншому...пересунути кордон Нато.
показать весь комментарий
24.02.2023 01:20 Ответить
 
 