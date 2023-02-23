Для безопасности в Черном море Украине нужны системы РЛС и ракеты большой дальности, - Неижпапа
Для безопасности в Черном море Украине нужны радиолокационные системы (РЛС), системы освещения надводной обстановки и ракеты большой дальности.
Об этом в интервью Армия FM сказал командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.
"Мы должны развивать систему ситуационной осведомленности, чтобы ежесекундно видеть, где находятся корабли противника. Для этого нужна система РЛС, система освещения надводной обстановки. У нас есть часть этих систем, и мы имеем определенный опыт, но хотелось бы наращивать возможности в этом направлении. Также нужно оружие "длинной руки" - это ракеты, имеющие большое расстояние применения, чтобы мы могли применять по целям противника. Проблема с пополнением корабельного состава. По этому вопросу мы находимся с партнерами в контакте и вскоре будем получать определенные средства, которые позволят улучшить ситуацию", - рассказал Неижпапа.
Также командующий ВМС отметил, что подразделение морских беспилотников создано и в настоящее время приобретает возможности.
"Мы, пожалуй, первая страна в мире, которая применила морские дроны. Операции, конечно, проводили при поддержке других подразделений Сил обороны", - проинформировал Неижпапа.
Он назвал беспрецедентной операцию по уничтожению крейсера "Москва", что это вообще первый случай в истории, когда ракетный крейсер пошел ко дну.
"Также мы впервые применили "Байрактары" по быстроходным надводным целям - катерам типа "Раптор" и "Серна", - сказал Неижпапа.
На сегодняшний день, по словам командующего ВМС, одной из важнейших задач Военно-морских сил является обезвреживание кораблей-носителей "Калибров", "это трудная задача, но работа над этим продолжается".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але в принципі, то нефігова могла бути совкова хрінь., у нас така, та вроді й воно саме! - була але одну сп...здили, а втору - продали і здробили з неї Вікрамадрілью(індуси плюються і хочуть затопити), а, то ше є - в китай продали - Ляонін типу, теж плюються.
а в індії там ше є Вікрамарітья, типу вертольотоносець - теж мутант - і ракети і вертольоти.
а, так він без трампліну ж.
дахусім, головне шо всім хто має ці корита, вони приносять лютий батхерт)))
особливо кацапам... б*же, вони вбили солдата НАТО - захлинувся кавою, побачивши "корабель"
Спутниковые данніе Ермаку дает лично Байден и все знают что Ермак не агент Москвы и уважеемого Влади, то есть и путина ене агент который напал(заляпал методичку кетчупом)
и кстати - они таки корветы оплатили в Турции?
Просто ...... корветы эти это тупо - ЦЕЛЬ(ну и для Тартарова бабло), и я бы на корвете этом не служил, ибо.... ну куда он придет? В Одессу? Прикрытие какое? А главное - нахера он там нам нужен?
Какие задачи он решает? ну кроме смеха - это же бред, ну вот допустим придет он - и что?
Что он будет делать то? Это же ни разу не корабль ПВО, которому тоже нужна поддержка - че, красиво дать взрыв от этих "бастионов" и утонуть? ну нахера? Во если бы команда была из дупутатов....
Це ті РЛС, з яких ДБР зняло клістрони? А ракети? Невже ті, програму розробки, випробувань і виробництва яких найвеличніше перенесло на 2024-й рік?
Дякуй-ТЕ!
ну вот зачем заказывать то что рашка может... "ой не буду казати"(цитата Бульбкевича)
ты реально о чем говоришь? 5О-летняя бодяга совковая же это
а потім жирохам.І.я. скорботно: на жаль росс.. блаблабла окупанти ... поцілили.(скорботне рило на камеру(йому пох))
я взагалі думаю шо це тупо.. Яйцерєзнікафф хоч тут насититься?
****. ! В ваших руках влада, в ваших кишенях гроші заходу, заводи В Україні. Коли ви вже почнете працювати і виробляти необхідне в потрібній кількості з РАХУНКОМ НАПЕРЕД, щоб громадянин України міг спати спокійно і вести дітей в школу спокійно. ? !
Я вот только не пойму,а нах.й он Украине всрался?