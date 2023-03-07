Снайпер Вадим Марущак погиб вблизи Бахмута

Вблизи Бахмута погиб военнослужащий Вадим Марущак. Мужчина служил снайпером разведывательного взвода 2 аэромобильного батальона одной из бригад ВСУ.

Об этом в фейсбуке сообщил мэр Калуша Андрей Найда, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что 38-летний Вадим Марущак долгое время проживал в Калуше, однако похоронят его в Кропивницком, где проживает семья.

Отмечается, что 1 ноября 2022 года Марущака призвали на военную службу в Калушском районном территориальном центре комплектования. Погиб он 4 марта 2023 года в результате артиллерийского обстрела военными РФ вблизи Бахмута, передает Общественное.

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