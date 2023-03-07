Снайпер Вадим Марущак загинув біля Бахмуту

Поблизу Бахмуту загинув військовослужбовець Вадим Марущак. Чоловік служив снайпером розвідувального взводу 2 аеромобільного батальйону однієї з бригад ЗСУ.

Про це у фейсбуці повідомив мер Калуша Андрій Найда, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що 38-річний Вадим Марущак довгий час проживав у Калуші, однак поховають його в Кропивницькому, де зараз мешкає родина.

Зазначається, що 1 листопада 2022 року Марущака призвали на військову службу у Калуському районному територіальному центрі комплектування. Загинув він 4 березня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу військовими РФ біля Бахмута, передає Суспільне.

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