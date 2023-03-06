Під Бахмутом загинув боєць 10-ї ОГШБр Михайло Данилюк

У бою з російськими окупантами поблизу Бахмута 6 березня загинув боєць з Івано-Франківщини Михайло Данилюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку голови Богородчанської громади Ростислава Заремби.

За його словами, Михайло Данилюк народився у 1978 році, проживав у селі Хмелівка Богородчанської громади.

"Чоловік був призваний до війська наприкінці січня 2023 року і відразу потрапив на Бахмутський напрямок у складі 108 батальйону 10 гірсько-штурмової бригади", - написав голова громади.

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Військовослужбовець загинув поблизу селища Спірне Бахмутського району Донецької області.

Місцеві ЗМІ надають фотографію загиблого.